親子好去處｜海港城emoji Summer玩擲硬幣豆袋遊戲贏限定禮品

海港城與emoji® Brand聯乘於即日至10月4日期間舉行夏日派對，將表情符號「實體化」，還原在商場不同角落。海港城emoji® Summer節目豐富，包括經典攤位遊戲 、乒乓球桌及巨型海景立體相框等打卡位、立體蛋糕摺紙工作坊、emoji® Brand生日派對及期間限定店等。憑海港城emoji® Summer遊戲卡，即可參加攤位遊戲及於場內不同打卡位集齊印章，更有機會贏取不同限定禮品。



經典攤位遊戲及乒乓球桌

大家可先換購emoji® Summer遊戲卡，參加2款經典攤位遊戲贏取emoji® Brand限定便利貼及貼紙等，再到海港城4個打卡位收集emoji® Brand滾輪印章；成功挑戰2款遊戲及集齊所有印章的參加者更可獲得 emoji® Summer 「雙面表情包」。

海港城將擲硬幣（Coin Toss）及擲豆袋 （Smash Hit）重新設計成emoji® Summer特別版，參加者要在Coin Toss攤位將代幣準確投擲到表情包上；而Smash Hit攤位展示了多款夏日水果、可愛動物及糖果美食的圖案板，參加者需用豆袋擊倒指定圖案；挑戰成功便有機會贏取不同限定禮品。完成遊戲後可到emoji® Summer乒乓球桌打卡，球拍上分別放大了「笑到喊」及「打到暈」的表情符號。

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遊戲卡換購

方法：以$20換購；參與海港城REWARDING EVERY DAY活動並消費滿$3,000，即可以$10換購

日期：即日起至8月31日（每日開放）；9月1日至10月4日（逢星期六、日及公眾假期開放）

時間：11am-9pm

地點：海港城海運大廈地下中庭 （近OTG11號舖 美國冒險樂園）；海港城港威商場2階（近GW2509-10 號舖 POLO RALPH LAUREN）



攤位遊戲

日期：即日起至8月31日 （每日開放）；9月1日至10月4日 （逢星期六、日及公眾假期開放）

時間：11am-9pm

地點：海港城海運大廈2階（近OT 233號舖Terrace in Seaside）



emoji® Brand生日派對及期間限定店 參加立體蛋糕摺紙工作坊

大家可在emoji® Brand Party Room的6米闊生日派對布景前合照，生日枱上擺滿了蛋糕和美食，小朋友更可以$30參加立體蛋糕摺紙工作坊。現場還設有emoji® Brand期間限定店，大家可選購生日帽（HK$15）、自動充氣氣球（HK$25）及慶祝彩旗（HK$50）等派對用品。

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立體蛋糕摺紙工作坊

日期：即日起至8月31日 （每日開放）；9月1日至10月4日（逢星期六、日及公眾假期開放）

時間：11am-9pm

地點：海港城海運大廈地下中庭（近OTG11號舖 美國冒險樂園）



巨型海景立體相框

海港城港威商場2階的海景長廊落地玻璃前分別設置了2組emoji® Summer巨型海景立體相框，大家可走進相框內打卡拍照。

「仲夏沙灘」立體相框：港威商場2階（近 GW2518-9 號舖 Levi’s ）

「單車猴子」立體相框：港威商場2階（近 GW2509-10 號舖 POLO RALPH LAUREN）

換購emoji® Summer終極別注版麻雀套裝

於8月18日至10月4日的推廣期內，顧客凡參與海港城REWARDING EVERY DAY活動並消費滿$5,000或以上，即有機會以$300優先換購emoji® Summer終極別注版麻雀套裝，或消費滿$15,000或以上，以$150換購，每人限換一套，數量有限，換完即止。