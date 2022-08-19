暑假最後召集｜培養創科思維提升運動技能體驗水上活動 6大推介

今年的暑期來去匆匆，不經不覺距離開學只剩下兩周。想捉緊假期的尾巴，讓小朋友過一個充實難忘的暑假？不妨考慮以下6大活動的最後召集，涵蓋學習、運動及夏日必玩水上活動，除了讓孩子發掘潛能、一展所長，更可在夏日盡情揮灑汗水，這樣才算是無負暑假！



北歐教育STEAM夏令營 從小培養孩子科研觸角

近年數理科研項目大熱，很多家長都想為小朋友打好學術基礎，為將來發展鋪路。由芬蘭赫爾辛基大學科研認證的STEAM課程（Kide Science）「芬蘭科學小工場」專為3-9歲小朋友而設，應用芬蘭STEAM教學法，以玩樂形式探索自然科學，每堂動手完成2-3個科學實驗，還會派發「實驗套裝」，助小朋友課後重溫。8月的最後一個《基礎班》課程截止報名日期為本周六8月20日。想提升孩子創意科學思維及批判性思考的家長，萬勿錯過。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

芬蘭科學小工場（3-9歲）《基礎班》

「01空間」優惠：$1,520/ 4堂 (原價: $1,600/ 4堂)

截止報名日期：8月20日（本周六）



按圖看芬蘭科學小工場：

若小朋友年對電腦、機械工程等學科有特別興趣，想增強解難能力，則不妨報讀由CRYSTAL STEAM舉辦的STEAM暑期營。這個為期5天的暑期營以Virtual Travel概念為主題，設有基礎及進階班，助不同程度的學生學習電腦編程、3D立體打印技術及機械人工程，最後一堂課更設有專題競賽，助孩子激發潛能！最後一周課堂的截止報名日期為本周日8月21日，透過「01空間」報名，更可以優惠價參加課程，**立即進入「01空間」了解更多及報名**

虛擬旅行 X STEAM暑期營（4-12歲）

「01空間」優惠：$2,520/ 5天（原價$3,600/ 5天）

截止報名日期：8月21日（本周日）



英語籃球營及體適能鍛鍊 助小朋友身心健康成長

小朋友及青少年都處於成長階段，參加鍛鍊活動有助他們擁有強健體魄！GMF體育學院舉辦的籃球訓練營，由NIKE認證專業籃球教練，全英語上課，8月底課程包括「籃球全明星 (8-15歲)」，通過6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能，讓學員能掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

另一課程「籃球全方位 (8-15歲)」則透過深化學員籃球技巧如運球、傳球、投籃、步法移動及1對1攻防等，幫助學員成為技巧全面的MVP！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

兩個課程的截止報名日期分別為本周日8月22日及下周日8月28日。若家有喜愛打籃球的小朋友，這機會不容錯過！

NIKE籃球訓練營－籃球全明星 (8-15歲)

「01空間」優惠：$2,137/ 3堂（原價$2,250/ 3堂）

截止報名日期：8月22日（本周日）



NIKE籃球訓練營－籃球全方位 (8-15歲)

「01空間」優惠：$2,137/ 3堂（原價$2,250/ 3堂）

截止報名日期：8月28日（下周日）



按圖看NIKE籃球訓練營：

除了球類運動，趁暑假時沒有上課和學業壓力，參加體適能也是理想的鍛鍊！香港首個專為兒童而設的體適能鍛鍊基地AlphaStep在暑假推出了「夏⽇體適能訓練⽇營」，為3-5歲及6-9歲的小朋友分別提供2小時以及3小時的訓練⽇營，內容包括體適能訓練、遊戲及團隊合作任務，讓⼩朋友提升體適能⽔平之餘更可學習團體合作意識。**立即進入「01空間」了解更多及預約**

另一「運動員體適能課程」則為小班教學的專業運動員訓練課程，適合8歲或以上的⼩朋友及青少年參加。兩個活動的截止報名日期均為8月30日。**立即進入「01空間」了解更多及預約**

AlphaStep夏⽇體適能訓練⽇營 (3-5歲 / 6-9 歲)

「01空間」優惠：$600起 （原價$700起）(根據人數有不同價錢優惠，01空間會員低至67折)

截止報名日期：8月30日



AlphaStep運動員體適能課程 (8歲以上)

「01空間」優惠：$400起 （原價$450起）

截止報名日期：8月30日



按圖看AlphaStep體適能鍛鍊基地：

夏季絕不能錯過的水上活動

暑假當然少不了「下水禮」！由藍天體育會舉辦的Wet & Wild水上運動夏令營將帶領小朋友到西貢海域感受大自然，並由專業教練教授獨木舟、直立板及龍舟三種水上運動，不僅能鍛煉小朋友的體魄，更能讓他們學習海洋生態保育。想養成孩子樂觀自信、勇於探索的性格，不妨參加這個與別不同的夏日假期活動！截止報名日期為下周一8月22日。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

Wet & Wild水上運動夏令營 （8-15歲）

「01空間」優惠：$3,100/ 3天日營 （原價$3,900/3天日營）

（費用已包括導師、水上運動裝備、安全器材、電子證書及午餐）

截止報名日期：8月22日（下周一）



按圖看Wet & Wild水上運動夏令營：