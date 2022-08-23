親子Staycation｜KlookX香港美利酒店山頂玩樂飽覽夜景+光影藝術

Klook於即日起至9月29日推出香港美利酒店住宿連餐飲staycation優惠，方案價格$3135起。不少方案都可以免費攜帶寵物，可與毛孩一起度假放鬆。另外是次更推出「山頂吃喝玩樂之旅」，方案包含能觀看香港夜景的山頂餐廳「雍雅山房」的海鮮懷舊4道菜晚餐，以及Go Museum入場門票，可與孩子享受美食、飽覽夜景。



香港美利酒店坐落於中環寬闊的紅棉路，由美利大廈活化而成，是城中地標，鄰近香港公園及登山纜車站。香港美利酒店是寵物友善酒店，可帶同毛孩一同度假並到山頂散步。酒店環境舒適，客房寬敞、景觀開揚、採光良好、設備齊全。

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「山頂吃喝玩樂之旅」適合家庭度假入住，0至4歲兒童如無需加床更可免費入住。除了有豪華住宿體驗之外，更包括多項山頂遊覽活動，可到山頂廣場內的光影藝術場館Go Museum享受半小時沈澱式光影視覺體驗，場內利用7個光影藝術裝置配合強勁音響，組成具有張力的視覺及聽覺體驗，可以盡情欣賞和打卡。玩樂後可到雍雅山房享受海鮮懷舊4道菜晚餐，邊嘆美食邊嘆夜景。翌日早上也可於酒店享用半自助早餐。

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此外，酒店更設多種大人小孩同樂的玩樂體驗，包括兒童瑜伽班、Pizza製作班、面部彩繪等體驗班，酒店更有自拍主題房間、街機房及兒童遊戲室，迎合不同年齡層的喜好。遊戲室內有城堡彈床、Glamping帳篷、迷你廚房等，可讓小朋友盡情放電，不怕無聊。

「山頂吃喝玩樂之旅」（設2人或3人方案）



．1晚Superior客房住宿，星期日至五升級至N1 Deluxe客房（不適用於公眾假期及公眾假期前夕）

．於入住當日享用雙人雍雅山房海鮮懷舊4道菜晚餐及翌日享用雙人早餐

．雙人Go Museum入場門票

．優惠開賣及入住日期：即日起至9月29日

【預訂連結】

香港美利酒店



地址： 中環紅棉路22號（港鐵中環L 出口，步行約9分鐘）

電話： 3141 8888