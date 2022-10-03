以生為本 以愛育人 東華三院姚達之紀念小學（元朗）

東華三院姚達之紀念小學（元朗）秉持東華三院「全人教育」的辦學理念，教學團隊透過完善的教學政策，照顧學生的學習多樣性，讓他們盡展才能，在充滿關愛的環境及愉快的氛圍下，自信地建立積極正向的人生，為社會培育未來的人才。



沉浸式英語教學 擴闊國際視野

為讓學生擁有良好的語言運用能力，與世界接軌，學校致力創建良好的語言學習環境，增強學生的英語能力。學校開展英語沉浸計劃，先於2年級開設「英語沉浸班」，透過不同學科的沉浸式教學，讓學生日常多聽、多講、多閱讀英語，建立全面且生活化的語言環境，提升同學英語表達能力。另外，學校教師度身打造校本自學教材( Self-Directed Learning Booklet)，配合「點讀筆」的使用，加強學生對單元重點的認識，亦可重溫課程，達到自主學習的效果。此外，為使學生習慣以英語與外藉人士交流，學校聘請3位外藉英語老師，每周設有兩節外藉英語教師課。部分科目更特設「專家入課」課程，如體育課由專業導師以英語教授欖球技巧，甚有趣味。

課堂以外，學校舉辦多元化的活動，為學生提供不少活用英語的機會。學校除了於每周三設有英語日外，更於不同節慶活動中讓學生應用英語，如舉行「Halloween活動」；亦有英語唱遊、英語話劇等興趣班，讓學生獲取學習英語的成功經驗，進而推動學生的語文運用能力。學校希望讓學生有更多機會應用所學，過去幾年，學生親身踏足英國倫敦、新加坡等地進行交流，即使於疫情間，亦透過視像形式與國外學校進行網上交流，既可擴闊國際視野，又可加強他們運用英語的信心，與世界接軌。

發展多元潛能 創設成功經歷

校方認為，要讓學生喜愛學習，必須以學生為本，從學生學習興趣着手。學校本年度積極推動「桌上遊戲」，舉行教師及學生培訓班，培育種籽成員，以便協助校內的桌遊活動及比賽進行。學生享受遊戲之餘，同時培養高階思維、團隊合作精神、解難及分析能力，寓玩樂於學習。學校也積極舉辦家長會，成立家長義工隊，讓家長了解桌遊對子女學習的益處。

學校重視學生全人發展，其中透過音樂，成就學生的多元潛能。校本音樂課程特別設有「專家入課」，一年級透過學習鼓板學會基礎節奏知識，二年級則主要透過鋼片琴學習敲擊樂知識。對音樂有興趣的同學，可參加課後培訓班，按興趣學習不同的樂器，如小號、長號等；具潛質的成員更可參與步操樂隊，參與不同的演出，甚或到外地參加國際性的音樂比賽及交流，豐富個人學習經歷。

近年曾到日本、台灣等地交流，更奪下佳績，享受成功的樂趣。體育方面，學校男子排球隊成績驕人，曾連續15年蟬聯元朗區小學校際排球比賽冠軍，更代表香港出戰廣東省小學排球錦標賽。學生各具潛能，學校冀盼每人都找到自己的一片天空，追逐自己的夢想。

小學檔案

校長：黎家裕先生

校監：韋浩文先生

學校地址：天水圍天瑞邨第一期屋邨小學

學校聯絡方法

電話：2445 1168

電郵：ydcps@tungwah.org.hk

網頁：http://ydc.edu.hk/

Facebook群組：https://www.facebook.com/groups/124620092600751/

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