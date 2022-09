朗誦節│教育博士媽媽分享子女在家練習英文朗誦必掌握3大關鍵

學屆盛事之一的全港校際朗誦節接受報名,但由疫情之下,課外活動訓練有不少限制,不少學校只能讓學生自行為朗誦比賽作準備。對於一眾正在讀初小的新手家長來說,要為小朋友練習朗誦可能是無從入手。三孩媽媽及教育博士Dr. Annie KM Cheung(親沚媽媽)認為訓練孩子的語言技能並增強自信心,通過參加朗誦節的確對成長有很多好處。她特別建議家長可以把握3大關鍵,令小朋友表現發揮得更理想。

無論父母是否有演講經驗也不要緊,現在的互聯網有齊豐富的資源,在網上尋找一個視頻作為模板示範,如何讀出相關文章也是一種訓練方法,而且許多老師和導師都會非常慷慨地對作品作出解釋,並展示發音和表達如何處理在作品中會遇到的一些困難詞彙。但是,怎麼樣的表演才能讓小朋友的演講脫穎而出?而評審員們又是怎樣去區分「好」與「最佳」?

作為多年的英語老師,綜合我自己的經驗,「清晰」和「聯繫」就是重點。 由於大多數新手初試牛刀都會參加「詩詞獨誦」一項,因此我們也將以此項為例討論準備技巧。

正如備戰其他考試和比賽一樣,首先應充分該了解評分標準。 對於「詩詞獨誦」來說,最廣泛使用的標準有3個: 1)說話的清晰度、2) 演譯方法、3) 觀眾聯繫。

1. Clarity of Speech——清楚誦讀



自然而流暢的誦讀,能瞬間捉緊評委們的注意力。要知道,英語是一種充滿節奏感的語言,參賽者如何能表達出良好的連貫性以及紓張有力的句子感,才能能脫穎而出。

但是,為甚麼流利的口語是大多數語言學習者最困難的技能之一?因為英語和粵語中每個單詞的發音方式存在巨大差異。英語是「重音計拍語言」,有着獨特的重音節和輕音節混合節奏,與重節相比,非重音節要說得更快更短;而粵語則有音節節奏,音節以穩定的速度產生,不受重音差異的影響。例如,說英語單詞「international」,第一和第三個音節是重音節,而非重音節則會較弱,說得更快。粵語表達「國際」,這兩個音節的強度則完全一樣。

學習語言雖然需長數類積才可提高流利度,說得像母語人士一樣,但我們可以使用簡單的方法來訓練孩子,在演講比賽中取得更好的表現。

a.找出句子重心

在大多數情況下,帶有重音的詞語通常是名詞、動詞、形容詞和副詞。 「語法」詞,例如代詞(例如 he/she/it/their/our)、介詞(例如 in/on/at)、連詞(例如 for/but/or/yet)、助詞(例如 am/ is/are/should/might)和冠詞(例如 a/an/the)多是句子中的「弱音」和非重讀詞。

試試這個短語「at the end of the line」你會強調哪些詞?哪些單詞你會以更快和更弱的方式讀出?

b.流暢完美的演講

試着讀出完整的句子:「Please stand at the end of the line.」當我們自然地用句子說話時,我們不會在詞組之間出現停頓。 「語法」單詞的讀出的速度,比我們單獨讀出時要快一些。除了「語法」詞外,還有一些特情況也應該以較弱的形式呈現,以幫助保持節奏和提高流利度。

下表是演講中一些常見的詞語連接情況

流利只是脫穎而出的第一步,評審員對能夠表現出以下要素並提高演講清晰度的演講者通常會青睞有加:

2. Contextual your practice—清楚了解



傳統上,學生被要求要背誦劇本或詩歌,然後再進行發音、流利度和肢體動作調整。學習完全來自抽象和脫離背景的經驗。想一想,如果整個表演脫離語境,不考慮情境,最多只能算是準確背讀一首詩。在過去的二十年裡,語言教育中的社會文化研究提倡「情境學習」,強調學習應通過積極參與並將知識與真實情境聯繫起來。

情境學習的關鍵之一是,學習涉及從日常生活的真實活動中創造意義。更重要的是,目標學生可以從他們先前的知識、與他人或事物的互動中理解情境學習活動。

「情境學習」有多種形式,這裡有一些可以與演講比賽訓練聯繫起來的例子供參考:

複製背景實踐情境化

我最難忘的演講訓練經歷之一是與食物有關!那首詩是關於與家人共進盛宴。於是我準備了一系列美味的食物,鋪滿了桌子。學生將每種食物與詩歌中的描述聯繫一起。他們的五種感官都受到了刺激,每次練習這首詩,他們就能很快在腦海中想像出這一幕。我仍然記得我的學生們在表演這首詩時是多麼的高興。當然,並不是所有的話題都能輕易地變成真實的情景。如果沒有真實的背景,家長可以幫助孩子閱讀複製詩歌背景的故事。如果這首詩是關於一個超級英雄的,那麼閱讀類似故事找出超級英雄之間的相似之處,並通過繪畫或談論來作為想像和描繪也有助感受箇中情感。閱讀繪本更是隨時隨地進行情境學習的最佳資源!

情境練習有助於增強面部表情也是加強演講訓練最直接的方法之一。不妨在鏡子前練習演講或記錄練習時的細節。例如,對着鏡子模擬饑餓表情和孩子們真的饑腸碌碌時的樣子其實是存在極大差異!一旦讓他們經歷了真實的情況,他們就會記住他們應該如何表達出相同的情感。

3. Connecting with your audience—清晰聯繫



在眾多流利的參賽者中,評委如何確定誰是冠軍呢?從我自己的教學經驗來看,大多數評委對那些有能力吸引觀眾的人最為著迷。而吸引受眾意識其實也可通過練習而來,這些常用技巧包括:

a.眼神與聲音——最基本的溝通之道,也是必須牢記的演講技巧,因為眼神和聲音正正是展現自信和互動的關鍵!

b.停頓與壓力——不要低估停頓和壓力的力量;不必猶豫,暫停片刻及強調關鍵詞,能為觀眾製造懸念或驚喜!

c.語調與語氣——通過對比來展現語氣動態,以描繪詩歌中的主角,並展示你對不同情境感受的理解。聲音的高低及大小有助表達情緒(e.g. ‘What a relief!’),抑揚頓挫的語調也能讓觀眾注意到你正在通過改變的聲音來與觀眾建立聯繫。(

以下是評委在之前比賽中作出評論的兩個例子,顯示了他們在比賽中傾向於演釋表達和建立觀眾聯繫的重視。

如果覺得上述 3C建議可以作為訓練孩子獨誦比賽,建議家長不妨遵循以下5個小技巧,方法簡單但卻效力倍增:

1. 將比賽詩詞放大並打印成幾份並張貼在房子的不同區域,讓孩子可以在視線水平上隨時看到這些字詞。

2. 通過理解詩歌的含義、作者的背景,將學習情境化。鼓勵孩子想像詩人在寫這首詩時所處的位置,邀請他們寫三個問題來詢問詩人關於這首詩的內容,寫一封信給詩中人,分享對這首詩的感受。

3. 註釋詩歌(例如發音,強調和停頓位置);用您孩子熟悉的醒目顏色或符號來突出;

4.理解後再背誦;這樣會更然而容易,因為通過情境化學習知識後,孩子們可以很容易地記住內容。如果有些孩子難以記住字詞,簡單的道具肯定會有所幫助。為了增強投入感,父母可以嘗試鼓勵孩子們製作自己的道具。請注意,聲音和肢體語言仍然比道具更重要,因此使用聲音作為「道具」而不是附加任何大動作或實際道具。

5. 視頻記錄練習;陪伴您的孩子一起查看並實踐,並促使他們反思和改進。嘗試邀請至少 2 至 3 位其他家庭成員、老師或朋友查看練習並根據標準提出建設性意見 (1) 語言清晰; 2) 口譯; 3) 觀眾意識。

祝大家好好享受校際朗誦節的訓練時光!

Dr Annie KM Cheung 作者簡介: Dr Annie KM Cheung(親沚媽媽)為教育博士及前大學講師,教育研究者,亦是三子女之母,但仍然是P牌家長,因為在這個變幻莫測的「教養賽道」上,每日都站在起跑線,跟學生和孩子們重新起跑。

