消費券2022｜挑戰攀岩飛索騎馬餵羊駝　5大親子戶外活動最平$100

踏入初秋，溫度變得宜人，適合一家大小出外郊遊，認識大自然之餘亦可以提升親子關係。對於活潑好動的小朋友，不妨讓他們參加不同的歷奇冒險，訓練小朋友的身手和腦筋。趁着第二期消費券將於10月1日派發，家長可藉此機會與一家大小享受美好的親子時光。以下推介5個活動可作參考。另外，「01空間」亦可以接受八達通及Alipay付費平台，讓付費過程更為方便。



攀岩飛索練大膽 裝備齊全

要訓練小朋友的膽量，最好的方法就是挑戰平日鮮有接觸的活動。想玩攀岩飛索不一定要飛到外國，香港長洲一樣可以玩到，由成峯歷奇舉辦的長洲親子攀岩飛索團，參加的家庭會由專業導師帶領，學習攀岩、游繩的技巧，當中使用的專業裝備全部由大會提供。想小朋友學習解難和情緒管理，這或者是個不錯的選擇。**立即登入「01空間」了解詳情及報名**

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長洲親子攀岩飛索團

「01空間」優惠價：每位$480（原價$600）



城市生態遊戲6主題任務 認識大自然

想小朋友多接觸大自然，又不一定要到鄉郊，一本書、三個公園和家長的引導同樣做得到！《小樹林探索手記》是小樹林精心設計的生態遊戲書，是針對疫情期間小孩子缺少戶外遊戲所製作。遊戲書包含6個主題任務，結合了定向遊戲和錄音導賞，帶領小朋友玩轉3個市區公園。從活動中觀察、聆聽、嗅聞、觸摸身邊的花草樹木，家長亦可藉此機會引導孩子認識城市生態和保育議題。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

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城市生態親子遊戲

「01空間」優惠價：$100起



低碳農莊菠蘿園 餵羊駝玩繩網陣

羊駝樣子可愛，吸引大人小朋友的注意，想近距離接觸牠們，到錦田有機薈低碳農莊菠蘿園就可以了！園內飼養了多隻可愛羊駝，入場的家長和小朋友更可以親手餵飼牠們。園內還有不同免費兒童遊樂設施，包括繩網陣、菠蘿沙池等，適合小朋友盡情放電。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

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有機菠蘿園入場套票

「01空間」優惠價：$170起（原價$310）



小白兔音樂農莊 學做鳥結糖

除了羊駝，小白兔一樣深受大人小朋友的歡迎。在小白兔音樂農莊中，一家人除了可以親自餵飼小白兔之外，亦可以參加不同工作坊，包括花樣鳥結糖手工坊、手工藝工作坊等，讓小朋友從有趣的活動中訓練耐性和手眼協調的能力。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

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小白兔音樂農莊入場套票

「01空間」優惠價：$198起（原價$208）



享受騎馬樂 親親大自然

騎馬看似外國貴族的玩意，其實在香港也可體驗策騎的樂趣！大棠有機生態園設有不同設施，包括荷花池，繩網陣，兒童遊樂場、充氣彈彈床等，讓小朋友可以盡情在園內放電，享受親子時光。另外，園內更設有沙圈，大人小朋友可以在沙圈內騎馬，或於園內踩單車，享受一個愉快的假期。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

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大棠有機生態園優惠套票

「01空間」優惠價：大人$130（原價$160）｜小童及長者$110（原價$140）｜家庭套票（1大人+1小童）$235（原價$300）

