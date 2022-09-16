西松屋秋季大開倉│超過3萬件日本直送童裝劃一低至$38.5件

踏入9月中，雖然天氣仍然炎熱，但早晚溫差大，小朋友也開始要注意小心著涼，日本童裝「西松屋」服飾，價錢划算品質高，是家長去日本旅行必掃手信；本地專營「西松屋」的「萌 B殿堂」於紅磡萬呎倉庫舉行一連8日舉行開倉，全場出合售3萬件商品，包括初生至中童、成人、孕婦服飾，同場設有特價童書、KUMON教具、補充練習、BB 和光堂嬰兒食品、尿片及多款人氣日本餐具用品、玩具，今次記者率先到現場直擊，為大家精選場內必買商品。



西松屋秋季開倉由星期六(17日)起開始，一連8日於「萌 B殿堂」於紅磡萬呎倉庫舉行，今次服飾由日本直送的秋季西松屋新款，超值開倉價最低至$38.5/件發售。過萬呎場地超廣闊，各式各樣西松屋童裝上衣、長短褲裙、內衣、連身衣、和尚袍、甚平浴衣、孕婦裝應有盡有，劃一低至$38.5/件，由50cm-160cm夏季、秋季都有。

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主辦單位今次更特別邀請不同參展商參加，Pearson Hong Kong培生香港，即場展出帶來各款人氣玩具如Monopoly大富翁、Peppa Pig、Play-Doh兒童泥膠、迪士尼精美圖書等等以開倉價發售。另外，公文式 (香港) Kumon Hong Kong職員都會到場同大家分享公文式學習法同教育心得。

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西松屋秋季大開倉詳細資料

地址：紅磡崇平街富德中心2樓208室

開放日期：2022年9月17日（六）- 9月24日（六）

開放時間：10:00am - 7:00pm

衣物尺寸 : 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150,160cm及孕婦裝

衣服價錢 : 全場$59/件，買5件衣服起 $50/件，買10件衣服起 $45/件 (買滿6件會再送1件) ，低至$38.5/件

浴衣價錢：$69/套 (原價$99，每人限購4件)

其他嬰幼兒產品、KUMON產品同樣有開倉優惠價