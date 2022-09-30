學校互動教育巡迴劇場「無煙奇遇記」 推動無煙家庭

香港吸煙人口比率由八十年代初的 23.3%下降至 2021 年的 9.5%，而香港中學生的吸煙率也從 2004 年的 9.6%下降至 2021 年的 1.2%，中小學生的吸煙率維持於低水平。然而，控煙工作及教育仍不容鬆懈。不少機構在疫情期間推行在家工作，而學齡兒童及青少年亦會因暫停面授課堂在家學習。居家抗疫時間增加，若家裡有吸煙人士，吸煙者的家人則更長時間暴露於二、三手煙環境中，損害他們尤其兒童的健康。

根據香港吸煙與健康委員會（委員會）委託香港大學公共衞生學院進行的研究，有 58.8%受訪小學生表示與吸煙者同住，並有45.8%表示在過去七天曾在家中接觸二手煙及三手煙。

無煙教育不能只局限於兒童，除了從小教育小學生有關吸煙、二手煙及三手煙對身體的禍害，亦要將無煙信息推廣至家庭，鼓勵小學生與家人一起實踐無煙健康的生活，使大家能在一個無煙健康環境下學習和成長。

新學年互動教育劇場 將於本地小學進行巡迴演出委員會恆常無煙教育活動—學校互動教育巡迴劇場於本學年推出全新劇目「無煙奇遇記」，無煙代言人「咪點我」（阿 Mike）擔綱演出，帶領主角撃退煙癮大魔王，協助其家人戒煙，從而重點教育兒童辨識煙草禍害，推動學生堅拒吸煙，並鼓勵其吸煙的家人戒煙。

故事講述小學生一心的爸爸因吸煙多年身體狀況愈來愈差，令一心非常擔心。此時，正義的使者「咪點我」出現，帶領一心進入爸爸的體內，一同找出爸爸的病因，幫助他回復健康。在過程中，觀眾可透過劇中的多個互動環節參與其中，跟一心和「咪點我」辨識煙草三大殺手包括焦油、尼古丁及一氧化碳對身體的禍害，以及如何協助吸煙的家人對抗煙癮，最後擊退三大殺手及煙癮大魔王，成功協助爸爸戒煙。

首演禮於9月29日假北角衞理小學舉行，約 300 名師生及嘉賓率先觀賞，為新一年的巡迴劇場揭開序幕。首演禮的主禮嘉賓包括衞生署控煙酒辦公室主任封螢醫生、香港大學公共衞生學院榮休教授暨名譽臨床教授林大慶教授、北角衞理小學校長黃侶詩、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、教育及宣傳委員會主席曾立基及總幹事黎慧賢。