均衡發展左右腦 發揮無限智力潛能 東華三院徐展堂幼稚園

東華三院徐展堂幼稚園致力為幼兒提供優質學前教育服務，讓幼兒在語文、數理、大自然與生活、藝術與創意、體能與健康及個人與群體各方面有均衡發展，並培養幼兒的自學、思考、探索、創新和應變能力，以達至「全人教育」的辦學精神。



4大課程領域 培育幼兒全方位發展

為配合幼兒發展需要，學校課程以認知發展、語言發展、體能發展、情意及群性發展4大領域為主，並透過優質教育基金撥款推行的「實施繪本教學促進幼兒的共通能力」計劃，與幼兒進行繪本共讀、情節討論及延伸學習活動，增強幼兒的學習興趣及語文能力，鞏固幼兒在各範疇的知識基礎。

學校同時參與了香港話劇團統籌的「戲有益」深耕計劃，加深教師對戲劇教學的認識，以提升課堂的遊戲學習元素。此外，學校亦參加了賽馬會「玩學相長」計劃。

該計劃由香港大學教育學院融合與特殊教育研究發展中心主辦，將藝術、自由遊戲及戲劇教學元素滲入學校課程，從而促進幼兒創造能力，發揮潛能，並在語文、社群、情感、體能及美藝等方面得到均衡的發展。

趣味課堂活動 活學兩文三語

學校著重幼兒的兩文三語發展，幼兒透過有趣的課堂活動學習粵語、英語及普通話，提升聽、講、讀及寫四方面的語文能力。為鞏固幼兒的語文基礎，老師透過朗讀故事、唸唱兒歌及小組討論等活動，加強幼兒對中文的理解與應用。此外，為增加幼兒應用英語的機會，學校三級均設有英語專科教師，根據各級幼兒的能力差異設計適切課程，並透過日常活動如桌上遊戲及體能遊戲，讓幼兒寓學習於娛樂，在自然情境下運用英語。而普通話專科教師則以唱遊、律動、故事分享等活動，使課堂充滿趣味，提升幼兒的學習動機。

完善校舍配套 促進全人發展

為達致全人教育，學校近年不斷優化校舍及增加配套。在幼兒的健康及大小肌肉發展方面，學校特加設攀石牆，讓幼兒從挑戰中突破自己。此外，學校近年亦引入「互動地板學習平台」（BDS Interactive Floor），讓幼兒在不同主題的遊戲設計中，邊運動邊學習。為讓幼兒具備邏輯思維，校舍亦增設STEM積木牆，讓幼兒在走廊自由拼砌積木，提升創意空間。學校近年更加入「Robot4SEN計劃」，以機械人融入課程，除讓幼兒接觸資訊科技外，亦增加繪本以外的知識。

家校緊密合作

學校多年來致力推崇家校合作，透過多元及緊密的交流，達致家校步伐一致，促進幼兒各方面的發展。學校透過日常接送的面談時間、陽光電話傾談、家長交流會及家長日等多元渠道，促進家校溝通，了解幼兒的在家情況及父母的教養方法。學校更於多年前成立「學校與家庭教育合作委員會」，讓家長以不同途徑向學校反映意見及了解學校決策。同時，學校不時舉辦親職教育講座及工作坊，例如幼兒情緒疏導及英語學習等議題，提升家長教育子女的技巧。此外，學校更會邀請家長擔任家長義工，協助學校製作教具教材，到校參與「故事爸媽」等活動。透過參與學校活動與交流，家長能更清晰了解學校的理念與運作，達致優質的家校合作效能。

幼稚園檔案

校長 莫春蘭校長

校監 馬清揚主席

學校地址 新界上水天平邨天喜樓地下

班級編制 K1-K3（上午班、下午班及全日班）

學費（全年） 持有幼稚園入學註冊證，半日班全免、全日班$11700

兌現學劵資格 持有教育局發出有效註冊證的學童

師生比例 1:11

學校聯絡方法

電話：2671-3399

傳真：2679-5248

電郵：twkgttt@tungwah.org.hk

入學資格

收生年齡 2歲8個月

報名日期 隨時

報名方法 網上報名／郵寄／親臨學校

面試方式 由一位家長陪同幼兒進行小組面見