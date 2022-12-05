專業教師團隊 培育明日社會棟樑 東華三院高德根紀念幼稚園

東華三院高德根紀念幼稚園採用九大共通能力之發展方向，引入綜合藝術、繪本教學、語文教學、戲劇教育、英語教育、操作式數學課程及環保健康教育元素，以鞏固幼兒全面發展，讓幼兒在智商、情商及品德智商三方面均衡成長。



兩文三語教學 鞏固學童語文基礎

學校的普通話老師均獲國家語委證書資格，而外籍教師的母語均為英語，教師團隊更曾獲行政長官卓越教學獎之榮譽，足見學校的教學質素備受肯定。學校採用兩文三語教學，以繪本、主題學習、戲劇教育、英語戲劇及普通話課程，培養學童的語言能力。以主題學習為例，學校同時以英語、普通話及廣東話作單元教學，讓學生能對照不同語言，強化語文基礎。此外，學校鼓勵學生參與校際朗誦節，學生於英語、普通話朗誦比賽及英語歌唱比賽均獲得優異成績。

課程多元 培養學童全面發展

學校除了教授數理邏輯及創新科技課程，包括數學磁石教具Gabe課程、日本奇趣積木課程及機械人教學等外，亦十分重視學童的藝術及品德發展，設有健康及環保教育課程、創意綜合藝術教學課程及慈心抱抱熊—正向教育課程等。以綜合藝術活動為例，學童透過音樂、形體舞蹈及視覺藝術創作，學習與生活息息相關的課題，並於同學之間互相分享及欣賞，培養學童多方面發展。

家校緊密合作 促進學童成長

為加強家校合作，學校定期舉行家長教師會會議，並舉辦多項親子活動。學校透過招募義工家長，讓他們擔任「故事爸媽」，陪伴學童閱讀，並協助借閱校內圖書及教具，以達致緊密的家校伙伴關係。此外，學校亦會舉辦專題講座及工作坊，例如家長伴讀訓練、遊藝「心」林情緒健康課程、正向管教技巧工作坊等，協助家長改善親子關係，讓學童在健康的環境下成長。

幼稚園檔案

校長：關佩恩

校監：馬清揚

學校地址：屯門友愛邨愛明樓樓地下

班級編制：高班、低班及幼兒班分別提供上午班、下午班及全日班

學費(全年)：全日班全年＄13500/上午班及下午班全免

兌現學劵資格：免費優質幼稚園教育計劃

師生比例： 1:10

學校聯絡方法：電話、電郵、傳真、郵寄