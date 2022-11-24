世界盃｜不賭波做個醒目真球迷 設計平和基金吉祥物贏獎金

四年一度的世界盃開鑼！世界盃熱潮席捲全香港！球迷面對熱熾的氣氛帶動下，面對賭博機會或許會心癢癢，平和基金及民政及青年事務局已經展開「不賭波 做個醒目真球迷」抗賭波推廣及公眾教育計劃，透過一連串活動及宣傳項目提高公眾對沉迷賭博衍生問題的認知，並宣揚健康無賭信息。



因應2022年世界盃，平和基金及民政及青年事務局展開「不賭波 做個醒目真球迷」抗賭波推廣及公眾教育計劃，計劃的其中一項重點活動為「平和基金吉祥物設計比賽」，鼓勵市民發揮創意，設計能夠代表平和基金的吉祥物，以介紹平和基金有關「健康生活 不迷賭」的工作，加深市民對平和基金的認識。

是次比賽共設有兩個參賽組別，分別為中學組（12-18歲香港居民）及公開組（19歲或以上香港居民）。每個組別勝出的參加者，有機會獲得獎狀及高達港幣三千元的禮券。

比賽形式：

為平和基金設計吉祥物(手繪或電腦繪圖皆可)

設計作品需附有總字數不多於100個中文或英文字的作品簡介(包括吉祥物名稱、創作意念等)

評審準則：

主題表達：設計能夠代表平和基金及宣傳「不迷賭」的吉祥物 (40%)

整體美感：設計及技巧 (30%)

創意表達：創意及原創性(30%)

獎項：

每個比賽組別均設有冠、亞、季軍各1名及優異獎10名 。得獎者均可獲得獎狀及禮券以作鼓勵：

冠軍：3,000港元禮券及獎狀

亞軍：2,000港元禮券及獎狀

季軍：1,000港元禮券及獎狀

優異獎：500港元禮券及獎狀

截止日期及結果公布：

截止日期：2022年12月18日23:59:59

結果公佈：主辦單位將適時於平和基金網頁公佈比賽結果，得獎者將獲另行通知領獎事宜

參賽方法：

經網上遞交：填妥參賽表格及上載參賽作品。【按此立即參加】