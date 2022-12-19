推動關愛校園文化 發揮幼兒藝術天賦 東華三院黃士心幼稚園

學校致力推行繪本教學，讓學生發揮創意和想像空間，提升他們的語言能力及九大共通能力發展。此外，學校主張讓學生成為主導學習者，透過戶外學習及適當鼓勵，豐富學生的生活經驗，從而獲得知識及技能。

多元教學方式 促進學生全面發展

學校採用繪本教學，安排學生進行遊戲活動，同時結合主題教學，豐富學生的生活經驗。學校更以奇趣積木及奇趣筆課程，全面培育幼兒六大範疇發展。奇趣積木涵蓋科技與數學元素，讓學生學習運用不同顏色及形狀的積木配件，培養解難能力、創新思維及訓練小肌肉發展。而奇趣筆課程則綜合兩文三語及德育範疇，讓學生透過清晰易明且內容豐富的圖卡和自創學習冊，連繫社區生活，培養正向品德價值觀，並提升學習興趣及表達能力。

學校的外籍英語教師設計多項富趣味的英語課程及活動，營造適切語境，讓學生在愉快的遊戲中學習英語。活動包括「Show & Tell」、「Fun Friday」等英語任務獎勵遊戲，另設有「FUN FUN Phonics」英語課堂，讓學生透過有趣故事及生動遊戲，學習單字母的英語發音，加強對英語拼音的認識。

重視校園關愛文化

學校推行公民教育，並以「愛自己、愛家人」為學習主題，加深學生對關愛文化的認識。活動包括社區服務、保育環境、捐贈物資等，讓學生培養正向價值觀及公民意識，學習尊重、包容、具責任感及關愛別人等價值，並增強他們對社區的認識及歸屬感。此外，學校推行「禮貌大使計劃」，安排學生輪流掛上「禮貌大使」的名牌，於上學時段在學校大門站崗，歡迎回校的學生，並跟家長及同學打招呼，以鼓勵學生以禮待人及互助互愛。

提倡藝術及環保意識

學校十分注重師生合作，並視藝術創作為增進師生關係的重要活動。學校於校園環境加入不少藝術元素，例如安排教師及學生共同繪畫天花板，於校內擺放教師及家長的藝術作品等。此外，校園設有藝術空間，每月展出不同主題的藝術作品。

在環保方面，校園內設有環保大道，內備有水耕機、廚餘機、魚菜共生等設施。學生把廚餘放進廚餘機，製造泥土作種植用途；而魚菜共生設施則讓學生認識循環概念。另外，環保大道種植了多種盆栽，讓學生照顧植物。校園同時設有環保回收箱，搜集可循環再用的環保袋及紙張，家長可於有需要時到「共用資源區」領取循環再用的物資，使用後消毒歸還，讓其他家長使用。

幼稚園檔案

校長：林嘉言校長

校監：馬清揚主席

學校地址：九龍觀塘翠屏邨翠樂樓地下

班級編制：幼兒班、低班及高班(全日制及半日制)

學費(全年)：半日制免費，全日制$12,860(全年共分10期)

兌現學劵資格：有

師生比例： 1:11

學校聯絡方法： 電話：2348 2085 傳真：2346 7977

入學資格

收生年齡：2歲8個月至5歲

報名日期：全年收生

報名方法

1. 網上下載及遞交申報表

2. 親臨到校索取及遞交申報表

面試方式：小組形成