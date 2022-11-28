《深水埗節2022》嘉年華活動精彩 吸引逾2000人參與

為慶祝香港回歸25周年，深水埗各界慶典委員會、深水埗民政事務處、深水埗居民聯會於周日(11月27日)攜手合辦「 足球同樂日暨汽車嘉年華」，吸引逾2000名入場人士參加。



黃達東主席、陳偉明理事長和陳明耀大會會長陪同李文彬副部長向《深水埗節2022》系列活動主席 頒感謝狀及合照

活動非常有特色，是深水埗第一次同場集合最多不同種類的汽車展覽及遊戲，吸引了大批車迷到場打卡拍照，包括有香港汽車文化協會的古董車、環境保護署展示新能源車、九巴及新巴士展出古董巴士及全新一代電動巴士、中電的兒童電動車、搖控車等。 香港著名魔術家甄澤權為觀眾展示精彩的魔術，以及晉峰栢禧兩大球隊進行首次足球表演賽，現場氣氛高漲。嘉年華更設有多個特色遊戲攤位、兒童電動車體驗區、遙控模型車試玩區等，吸引了許多民眾參與，成為深水埗區一個輕鬆愉快的親子家庭日。

律政司副司長張國鈞致辭時，表示今次的活動非常有特色, 適逢世界盃比賽，嘉年華其中有青少年足球比賽十分合時。 有超過100年的古董老爺車以及最新款的環保節能者給市民參觀， 還有電動車， 遙控車和多元化的攤位讓活動更多元化。現場活動別出心裁，非常合適青少年及青年家庭參與。

深水埗民政事務專員黃昕然為精彩的啟動儀式以及汽車展覽進行啟動儀式，在協和小學雲集近三十部老爺車，由數十名小朋友的陪同，黃昕然專員嗚槍後正式揭開序幕，出發前往大會現場。

深水埗各界慶典委員會黃達東主席致辭時表示是次活動是慶祝回歸25周年的高潮， 我們透過包括體育、文化、 健康、關愛及青年潮流等系列活動，讓各界市民大眾參與慶祝活動。 整個系列活動有賴近百合作機構才可以成功舉辦。

深水埗節2022系列活動主席黃俊雄先生，致辭時表示今天的活動加入足球的元素，希望以運動帶來更多的正能量。此外，活動邀請著名魔術師甄澤權的魔術表演，為社會帶來更加多的歡樂。

深水埗節2022大會主席陳明耀答謝參與深水埗節2022的團體，為區內居民提供多元特色的活動，展示了深水埗的創意與活力，期盼未來能夠繼續攜手合作，為社區創造無限可能。

活動得到各界社會賢達的支持，律政司副司長張國鈞、中聯辦九龍工作部部長李文彬、環境保護署助理署長梁啟明、深水埗民政事務專員黃昕然、深水埗警區指揮官吳樂俊、立法會議員鄭泳舜、梁文廣，以及香港足球總會副主席霍啟山到場一同主持開球禮，為現場眾多足球小將加油打氣之餘，亦為下午的賽事揭開序幕。以大會安排了一場嘉賓友誼邀請賽，由主禮嘉賓、官員與U14的小朋友同樂，友誼賽與年青球員打成一片，氣氛熱鬧。