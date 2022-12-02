01親子送禮：日本親子電影《接棒家族》電影換票證20張

繼年中贏盡口碑的韓片《孩子轉換站》探討棄嬰與無血緣家庭後，今年再有另一部刻劃高中女生流轉於幾位無血緣「父母」之間仍然相信幸福的感人電影《接棒家族》，12月壓軸登場。



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改編自作家瀨尾麻衣子「書店大賞」冠軍同名小說，由《三更半夜想食蕉？》導演前田哲執導，大銀幕上巨星閃耀：日本網友票選「最想讓他當父親的演員No.1」田中圭溫暖飾演單親繼父；而《妳在月夜裡閃耀光輝》氣質新星、「小綾瀨遙」永野芽郁演女主角優子，與首次挑戰母親角色的日劇女王石原聰美，更雙雙獲得等同「日本奧斯卡」的第45屆日本電影學院「優秀女主角獎」及「優秀女配角獎」，再加上《中學聖日記》上位的23歲俊男「小鮮肉」岡田健史，為《接棒家族》打造漂亮佳績：於日本連續8週佔據票房十大位置，賣破17億日圓，感動130萬觀眾，詮釋跨越血緣關係的家人之間更純粹的愛與尊重。

日本知名作家瀨尾麻衣子的原創小說《接棒家族》，描寫女主角優子輾轉在沒有血緣關係的幾位父母之間，一共更改過4次姓氏，後來與廚藝了得的繼父森宮一起生活。故事講述超越血緣的親子情感，感人的情節深受日本全國書店店員好評推薦，2019年榮獲第16屆「書店大賞」冠軍，原作書籍累積銷售更是超過110萬冊，終於改編成電影。導演前田哲憶述，在小說獲獎前已經被書名勾起興趣，更被女主角優子的第一句話「麻煩的是我完全不覺得自己是個不幸的小孩」深深吸引，即使從小便不斷更換父母跟姓氏，優子也沒有感到不幸，仍然正面樂觀，一直敞開心扉跟別人交流。跟一般人完全不同的人生態度，令導演印象深刻，亦深信將小說改編成電影《接棒家族》必定能「讓觀眾幸福地離開戲院」。於是請來《三更半夜想食蕉？》的拍檔橋本裕志再度擔任編劇，保留原著小說溫情洋溢的前提下，以獨特的敍事編排，將純文字的家庭故事昇華成既感人又有娛樂性的電影作品。電影跟原著小說的最大分別，是電影劇本的前半部份改以雙線平行的手法，交錯發展優子與梨花兩位女性的故事線，直至電影後半部出現轉折點，優子與梨花的故事才開始連接，人物關係變得複雜，劇情張力大大增加，終於揭曉主角的「謊言」及「秘密」——絕妙的敍事編排與有別於原著的全新結局，牽動觀眾情緒，令電影更感動人。

《接棒家族》引人入勝的劇本，讓電影的三位主要演員永野芽郁、田中圭及石原聰美接到演出邀請後都爽快答應。近期人氣急升的氣質美女永野芽郁，曾演出《妳在月夜裡閃耀光輝》與《電影之神》等電影，今次飾演主角森宮優子，和毫無血緣關係的繼父一起生活，懂事又聰明的她即使在學校被同學排擠，卻仍帶著微笑面對一切，同時又渴望著獨立生活。製作團隊表示，決定將優子一角交由永野芽郁演繹的理由，是因為永野本人開朗樂觀的個性，跟優子給人的印象非常吻合。永野芽郁不但自己讀過原著小說，媽媽亦早已是忠實讀者，更「預言」了她的演出：「我媽媽早在讀過原著小說後就曾跟我說『如果這小說能拍成電影，我希望由你來演優子』！因此為了自己和媽媽，我將我的一切獻給了電影《接棒家族》。戲中優子跟森宮那份『即使沒有血緣也能維繫深厚感情』的感動，讓我再次明白到人與人的交流連繫，能令一個人變得更強、活得更好。」永野芽郁當年因為在一個記者會上哭得太漂亮，被網友譽為「仙女式哭泣」，在《接棒家族》有多場哭戲，依舊自然而帶著仙氣，美得令人心痛之餘，也讓觀眾大受感動！

《大叔的愛》、《總理之夫》及《好狗不見了》的人氣男星田中圭非常多產，新作《接棒家族》飾演跟女主角優子沒有血緣關係的繼父森宮，只有30多歲卻有一個18歲的繼女，廚藝了得的他著意跟女兒建立亦父亦友的關係。現實中，田中圭亦已為人父，育有一女。他自然流露的父性，是他贏得森宮一角的最大理由。田中圭卻坦言，這次演出並沒有像預期中活用到他身為人父的個人經驗：「讀劇本時，我便覺得這種我從未見過的親子關係非常難處理；但我卻因此而得到了一次與別不同的拍攝體驗。不過，雖然森宮是父親，我一直打算活用自己的親身經驗，可是卻因為演我的女兒的永野芽郁，比我現實中的女兒的年齡大很多，結果我的個人經驗完全沒有用！哈哈！」憑著更內斂的演繹，田中圭希望觀眾能感受得到他努力營造森宮與優子這對非一般父女之間那份能令人舒服放鬆的距離感。

日劇女神石原聰美出道近20年，在《接棒家族》中首次飾演母親角色，漂亮的外表下暗藏著自由奔放、難以觸摸、甚至不擇手段的「魔女」氣息——為了年幼的繼女小咪，一再狩獵男性，改嫁以改變命運。看似無理自私的行為背後，卻藏著深深的母愛。梨花的人物設定，跟石原聰美一向給人的印象相當不同，製作團隊卻一致認為只有石原聰美能同時表現出梨花的兩種面貌。石原聰美也勇於接受挑戰，擁抱這個角色：「梨花是一個充滿謎團的角色。初讀劇本後，我對梨花的印象跟我讀完原著小說後一樣：為人溫柔、充滿溫情與愛，卻令人莫名神傷。」拍完《接棒家族》後，不但為石原聰美贏得日本電影學院「優秀女配角獎」，戲外的她今年也升格當媽媽，好運氣兼「好孕氣」雙喜臨門。

另一位重要配角早瀨賢人，是優子的同學，鋼琴彈得出神入化，更療癒了優子的心，是非常帥氣的角色，由日本「ORICON 2021年上半年突破男優排行榜」第2位的岡田健史飾演。在《接棒家族》不論是對優子的感情變化、還是在劇中被譽為天才鋼琴家的鋼琴表演，岡田的演技與琴技都令人刮目相看，不枉他在電影開拍半年前就開始學琴。

改編書店大賞冠軍小說、票房賣破17億日圓並感動過百萬觀眾的《接棒家族》，榮獲第45屆日本電影學院獎「優秀女主角」及「優秀女配角」，故事講述：輾轉在毫無血緣關係的父母之間、至今已更改過四次姓氏的優子（永野芽郁 飾），目前與廚藝了得的繼父森宮（田中圭 飾）一起生活，正埋頭苦練將在畢業典禮表演的鋼琴演奏，同時面對著朋友、戀愛與未來等煩惱；另一邊廂，自由奔放、屢次改嫁的梨花（石原聰美 飾），將所有的愛灌注在年幼又愛哭的繼女小咪身上，卻在某一天遺下小咪離家出走了…… 如果親情是一場慢慢傳下去的接力賽，沒有血緣的親子關係，交棒可以延續幸福嗎？

《接棒家族》由本地製作有限公司、Creative Media Network Company Limited、天耀媒體有限公司及KAIROS Distribution Limited聯合發行，2022年12月8日隆重獻映。

《接棒家族》電影資料：

導演:前田哲

主演:田中圭, 石原聰美, 永野芽郁, 岡田健史

片長:2小時17分

級別:Ｉ

語言:日語 (中英文字幕)

上映:2022年12月8日, Thu (公映)

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活動日期：即日至12月4日晚上11:59截止。(12月5日公布得獎名單，請於12月7日或之前領取換票證，《接棒家族》電影換票證可於12月8日起使用。)

最具創意的10位參加者可獲贈《接棒家族》電影換票證 2張。

活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

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