拉登兒子｜童年被迫學AK47、坦克「童年十分糟糕、不想當接班人」

「不想當爸的接班人」由奧瑪爾（Omar Bin Laden）受訪時分享兒時的想法。他是蓋達組織（Al-Qaeda）創辦人本拉登（Osama Bin Laden）斷絕關係的兒子，拉登被當時各界認定是造成2001年911恐怖攻擊事件的主謀。奧瑪爾到《太陽報》受訪時，他形容童年的生活可說是慘痛及糟糕，更向拉登說「我受夠了那個世界」，更表明不想當接班人。



恐怖組織阿爾蓋達（Al-Qaeda）的創辦人拉登（Osama Bin Laden），育有26名子女，其中一名兒子已斷絕關係。他就是奧瑪爾（Omar Bin Laden），他在節目中憶述與恐怖分子爸爸相處的日子、以及離開爸爸和組織的原因，更形容童年時期是「十分糟糕」。

他是拉登與第一任妻子所生的第4個兒子，於1981年3月在沙地阿拉伯出生。拉登建立阿爾蓋達組織反美，並於1991年被沙地阿拉伯驅逐出境，全家便搬到北非蘇丹，直至1996年5月再移居到阿富汗山區。

形容自己是「另一個受害者」 童年也是「十分糟糕」

被問道爸爸是恐怖分子有甚麼感受，他更認為自己是「另一個受害者」，而且童年也是一直在受苦「十分糟糕」，盡力忘記，卻發現是非常困難。他說兒時經常遭到爸爸毆打，而爸爸的手下更搶走愛犬用來測試化學武器，他更被迫學習AK-47步槍射擊和駕駛坦克

「我爸爸從未要求我加入組織，但他確實告訴我是被選中接替他工作的兒子」、「當時我說我不適合那種生活時，他很失望」他續說。奧瑪爾更直言「受夠了那個世界」，於是在2001年4月離開組織，兩父子從此斷絕關係，再無交集。

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