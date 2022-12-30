重視品德教育 建立正向價值觀 東華三院田灣幼稚園

學校透過營造和諧友善的校園氣氛，讓學童在愉快環境下學習。學校提倡「三心兩意」的學習態度，包括培養學童的「好奇心」、「關愛心」、「自信心」、「樂意」及「創意」，讓他們學習求真精神、勇於挑戰自己及欣賞世界。學校同時透過多元化活動，培育學童於「德、智、體、群、美」各方面的均衡發展。



設品德教育課程 培養學童以禮待人

學校致力培育學童建立正面自我形象，及樂觀積極的生活態度。學校設有品德教育課程，以「禮貌」主題為例，以故事、兒歌、急口令及小遊戲等有趣方式，培養學童以禮待人，並學會尊重及關心他人。此外，學校透過「點讀筆」等教學工具，支援學童在家聆聽課程內容及自行學習。學校亦會安排學童於校門輪流站崗，讓他們主動與同學打招呼，學習與別人建立良好關係。

多元學習範疇 促進全人發展

學校提倡多元學習，涵蓋科學、藝術及體能範疇，並以繪本圖書、小組討論及戶外參觀等模式，增加學習趣味，促進學童將各範疇知識融會貫通。以科學課程為例，其中一個單元是讓學童運用玻璃紙設計手工圖案，並讓他們到戶外，透過陽光照射玻璃紙，折射出七彩圖案。課程成功讓學童透過有趣體驗，進行科學探索。

在藝術方面，學校推行「童是藝術家」幼兒藝術教育發展計劃，提升學童的創意思維及藝術鑑賞能力。例如透過繪本故事，認識世界各地當代立體雕塑家的作品。除了欣賞藝術，學校亦鼓勵學童進行藝術創作，發揮他們的創意及想像力。此外，學校積極引入創新的課程及教具，包括「日本積木課程」，訓練學童的小肌肉發展，並提升他們的數理邏輯思維。學校為提高學童的學習興趣，更於校內安裝了「日本積木牆」，讓學童可以自由於牆上創作。

家校緊密合作 建立義工團隊

學校視家長為緊密伙伴，歡迎家長就課程規劃給予意見。學校一直透過家長教師會，定期與家長合作舉辦親子活動及講座，包括親子旅行、復活節同樂日、親子製作小食」、親子藝術講座等。此外，學校更設有家長義工團隊，協助教師製作教具、照顧植物、借還圖書及協助舉行參觀活動，讓各項活動得以順利進行，充分發揮家校合作的力量。

幼稚園檔案

校長：楊少芳

校監：馬清揚

學校地址：香港仔田灣邨田健樓地下

班級編制：設有上午班、下午班及全日班︰幼兒班、低班及高班

學費(全年)

半日班︰學費全免

全日班︰全年$17,860(扣除政府資助後)

兌現學劵資格：註冊證

師生比例： 1:11

學校聯絡方法：2538 5867

入學資格：

收生年齡：2歲8個月至6歲

報名日期：2022年7月開始

報名方法

1. 可親臨本校索取報名表格或於本校網頁下載報名表格

2. 把已填妥的報名表格及相關的資料一併交回本校，或使用網上新生報名系統進行報名

面試方式：以輕鬆的談話及遊戲方式進行