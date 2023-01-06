東華三院高可寧紀念小學 營造幸福校園 走進正向人生

幸福校園KHN 培育正向孩子

正向教育是近年的教學趨勢，東華三院高可寧紀念小學於2017年已著手籌備，派員遠赴澳洲，到以正向教育為名的Geelong Grammar School汲取經驗。多年來，學校積極透過教師培訓，把正向心理學融入課堂內外，以建立幸福、正向的校園氛圍，增加學生的幸福經歷。學校通過Responsive Classroom，以「Morning Meeting班級晨會」及鼓勵老師運用正向語言，希望培育孩子充滿正向能量，感到「喜躍、樂活」。學生於班級晨會以有趣的互動、小遊戲、分享和正面訊息等開始一天的學校生活，讓正面情緒推動學習。

為了增加學生的投入感和成就感，學校設有Super Kids獎勵計劃，在學習、活動和服務等各方面持續獎勵學生，計劃的終極大獎更是「海洋公園學習之旅」!另外，學校又特設「生日祝福滿校園」，學生除了能夠於生日當天穿著便服，更獲得校長、老師及同學的祝福，加強學校成員之間的聯繫，建立親愛關係，締造幸福校園。

發展多元才能 學會珍惜欣賞

孩子們各有所長，為讓他們擁有「喜躍、樂活」之心，學校特意開設超過50多項課外活動，令每名孩子明白回校上學，亦可享受到活動的樂趣，活動類形更十分廣泛，包括小鼓隊、步操管樂團、兒童粵劇、武術、mBot機械人及無人機高卡車駕駛班等。學校期望學生透過「一體一藝一科技」的訓練，能夠盡展潛能之餘，亦在訓練中，體會到「成功需苦幹」的意義。學校亦著重建立學生的自信及成就感，因此精心規劃不同的展現平台予學生發揮才能，包括「可寧成就小舞台」、「童訊」及「才藝青苗現可寧」等，讓學生展現所學的才華外，也培養出學生懂得珍惜機會，互相鼓勵，彼此欣賞的美德。

提升課堂趣味 照顧多元學習

學校各學科不斷推陳出新，除持續參加教育局和各大學的專業發展計劃，更努力發展校本學與教材料，善用資優教育策略和電子工具，照顧不同學生的學習特性。老師經常運用Padlet、Nearpod、Quizizz等教學軟件，設計教學流程及活動。電子學習不但提升了學生的學習興趣，令他們上課時更專注，亦促進學生在課堂中的互動學習，增加師生、生生之間交流。這更有助於照顧個別差異，提升學生學習的自主性，亦能幫助教師在課堂上瞭解學生的學習情況及提供即時回饋，讓學生改善學習。

為提升學習語文的趣味，學校特意聘請兩位外籍英語教師，教授英語音標和英語說話課程，增加學生運用英語的能力和信心。英文科更舉辦十多項比賽和活動，如Thanksgiving Festival（感恩節） 和Letter to Santa Claus（給聖誕老人的信），學生亦參加英語話劇比賽等，務求讓學生於活動中愉快學習英語。另外，學校亦為一至三年級學生預備點讀筆，透過讀播功能協助學生能更自主處理日常英文功課、閱讀和溫習。至於中文及普通話科方面，學校亦舉辦戲劇活動、美文誦讀比賽及普通話話劇比賽等，提高學習趣味。

幸福校園KHN，就是讓學生感到「喜躍、樂活」，能夠在充滿歡欣、關愛、欣賞的環境中享受上課的愉快校園。

小學檔案

校長：鄭月嫦女士

校監：蔡加怡女士

學校地址：新界葵涌麗瑤邨小學校舍第一座

學校聯絡方法電話︰2745 2005

電郵︰mail@twghkhnmp.edu.hk