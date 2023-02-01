東華三院黃朱惠芬幼稚園 繪本以情啟學 培育全人發展

幼稚園以「兒童為本」為辦學宗旨，透過繪本教學、創意綜合藝術教學、環保教育等不斷優化及持續發展課程，及舉辦多元化的活動及制服團隊，全方位培育幼兒學習與成長，培養幼兒的潛能，達致全人發展的目標。



繪本以情啟學 以生活實踐知識

幼稚園推展繪本綜合課程，以繪本引起小朋友的學習動機，以「情感」、「情節」及「情境」作焦點教學模式，引發幼兒情感，有效連繫學習經驗，促進他們全人發展學習效能。教師為幼兒設計的學習活動，讓幼兒以自己的意念和構想去佈置活動角落，學以致用，體會學習喜樂，促進知識及共通能力。

注重兩文三語 設「Amazing English」英語課程

幼稚園以母語教學，並著重「兩文三語」的課程，本校外籍英語教師及普通話教師均以遊戲、角色扮演、兒歌和故事等來誘發孩子學習外語的興趣。幼稚園設有課外的朗誦、歌唱培訓、GAPSK普通話課程、英國倫敦聖三一國際英語課程等，讓幼兒盡展所長，並推薦幼兒參與公開比賽及考試，以增加學習經歷，提升語言能力和自信。學校在「GAPSK幼稚園普通話水平考試」中曾兩次獲最佳培訓機構獎及最佳指導獎，2021年共13位學生參與水平考試，全部獲得卓越級成績。而英語方面，2021年共6名學生參加「Trinity College London Graded Examination in Spoken English (GESE) - Grades2」考試，其中5位同學獲得Distinction，1位同學獲得Merit佳績。

學生於恆常學習日程中，每星期有3天英語課堂，外籍老師透過繪本，以小組遊戲形式讓幼兒學習英文，當中包括朗讀故事、字母發音及拼音、口語聽說溝通、閱讀能力等，讓幼兒掌握吸收常用詞彙的能力，提升說話及聆聽的技巧。除了每星期3天的小組遊戲學習，外籍老師於其餘兩天也加入幼兒的音、體、藝、科學及自選活動等，讓幼兒透過與外籍老師和同學相處，促進社交及情感發展，學會與人分享及社交常規，協助他們建立以英語溝通的信心。

遊戲自主學習 加強解難能力

透過創設學習環境，學校讓幼兒到社區學習，擴闊生活經驗，回校後運用自己的意念和構想去佈置活動角落，從實踐中學習，體會學習樂趣。例如，幼兒在超級市場觀察環境設計和售貨員的工作，回校建構超級市場場景，模擬售貨員為市民服務，透過「寓學習於遊戲」方式，讓幼兒能有足夠時間和空間去遊戲、探索，由自己與同學去建構個人的知識及經驗，培養對學習的熱情，促進社交及情緒、個人與環境等綜合學習。

此外，學校引入日本奇趣積木課程，培養學生自我思考能力，以探索科學、技術、工程和數學（STEM）的基礎知識，讓學生為未來做準備，訓練立體思維，激發創造力和想像力。課程每個學習主題配有任務挑戰活動，讓學生在闖關活動的同時，運用學習的內容來解決問題，讓孩子們在完成任務的過程中深化思考力。

親子適應活動班

幼稚園致力幫助幼兒及早適應校園生活，並增強幼兒對學校歸屬感。幼稚園特別在開學前為準新生提供每月一次的親子適應活動班，透過語文活動、音樂活動、美藝活動等，感受上學的氣氛。幼稚園教職員均會陪同幼兒經歷親子興趣遊戲日，不但讓幼兒及早感受老師關懷，並促進幼兒、家長與學校建立更緊密和信任的關係。幼稚園更設有駐校社工、職業治療師及教育心理學家，透過專業人士帶領的親職教育小組和講座，強化親子關係及溝通，同時可以及早識別有潛在需要的學生及其家庭成員，及早專業輔導和轉介等服務。

幼稚園檔案

校長：雷穎勤女士

校監：馬清揚先生

學校地址：新界天水圍天耀邨耀康樓地下

班級編制：設有上午及全日幼兒班、低班、高班

學費(全年)

半日班：免費

全日班：(扣除政府資助後) $14950/全年

兌現學劵資格適用

師生比例上午時段 - 1：10

下午時段 - 1：8

學校聯絡方法 Tel:2445 0423

Email: twkgwcwf@tungwah.org.hk

入學資格

收生年齡：2歲8個月至6歲

報名日期：全年

報名方法：網上申請 / 網上下載表格 / 到校索取表格

面試方式：家長與幼兒一同進行個別面見，以遊戲形式觀察幼兒表現。