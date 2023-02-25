東華三院方樹福堂幼稚園 營造語境 從玩樂中掌握英語

學校致力營造豐富的英語學習環境，注重多元化及生活化的英語學習體驗，例如在課堂加入英語律動、英語唱遊音樂劇及角色扮演等遊戲，讓幼兒邊玩邊學，培養他們對學習的興趣。

螺旋式教學法 助孩子建立世界觀

學校推行螺旋式教學法，按學生的學習程度調整教學，以循序漸進、由淺入深的方式教授課程。學生從幼兒班開始建立穩固基礎，以「認識校園」主題為例，幼兒班以認識學校教師、同學及學校環境為學習內容；而低班的學習內容是認識每個班房的用途，以及擴闊社交圈子，繼而認識學校工作人員；當學生認識個人及學習環境後，升到高班時便會認識香港、中國，以至世界，以逐步建立他們的世界觀。

營造語境 從玩樂中掌握英語

學校由兩位英語外籍教師及一位專職拼音教師教授英語課程，讓學生平日有更多機會以英語溝通，産生對英語學習的熱忱。外籍英語教師會配合教學主題營造英語環境，例如在聖誕節佈置聖誕屋，讓學生學習西方文化，同時認識聖誕節派對食物的名稱、點餐的用語，並能體驗聖誕節活動，互相送贈禮物，以表關心。學校重視學生的日常英語運用，除了讓他們學習不同範疇的知識外，亦增強他們的英語詞彙及口語表達能力。

學校亦設有英語戲劇活動，由外籍英語導師以音樂劇形式與學生邊唱邊跳，讓學生在英語表達方面的自信大增。在學校畢業典禮上，致謝辭以至全校表演節目均以英語為語言，學生努力不懈地投入表演，配合生動表情和動作，讓英語潛能得以發揮。此外，學校足球班同樣由英語外籍足球教練任教，讓學生在運動時運用英語，同時強健體魄，增加協調能力、平衡力及敏捷度，以愉快的英語運動體驗，讓學生取得更佳的學習成效。

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幼稚園檔案

校長：高頴思校長

校監：馬清揚先生

學校地址：

小西灣校: (於2024年遷往皇后山邨)

柴灣小西灣邨第一期A座瑞喜樓地下

G/F, Block A, Sui Hei House, Siu Sai Wan Estate Phase 1, Chai Wan, Hong Kong

皇后山校:粉嶺龍馬路66號皇后山邨皇滙樓地下

G/F, Wong Hui House, Queens Hill Estate, 66 Lung Ma Road, Fanling

班級編制：學校設有上午班、下午班及全日班

學費(全年)

上下午班 - 免費

全日班$ - 8,230(全年)

兌現學劵資格：有

師生比例： 1:11

學校聯絡方法

電話： 28896061

傳真： 28982861

電郵： twkgfsft@tungwah.org.hk

網址： http://www.twghfsftkg.edu.hk

入學資格

收生年齡：兩歲八個月

報名日期：2022年6月開始 (全年接受報名)

報名方法：網上報名、親身遞交及郵寄(不收取任何報名費)

面試方式

面試會分成兩部分；第一部份會議提供一些玩具、生活化的圖片及與外籍老師進行遊戲活動，從而和他們進行交談，觀察小朋友的理解能力；第二部分是了解家長如何管教小朋友。