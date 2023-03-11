東華三院洪王家琪幼稚園 體驗遊戲 愉快學習

東華三院洪王家琪幼稚園秉承東華三院「全人教育」的辦學宗旨，藉著多元化的課程，使幼兒的五育（德、智、體、群、美）得到均衡發展，建立責任感及自信等正向價值觀，期望幼兒透過體驗活動，在愉快的氛圍下成長。



繪本教學 自由遊戲

學校以繪本教學為基礎，透過主題網訂定教學內容。課程內容按兒童的身心發展，切合兒童的興趣及能力而編訂，結合6大範疇包括語文、幼兒數學、大自然與生活、體能與健康、個人與群體、藝術與創意，更透過創造富趣味性的學習情景和欣賞藝術家作品，提升幼兒學習興趣。多元化活動教學則透過專題研習、生活體驗、感官接觸和趣味活動來啟發幼兒的思維。此外，學校亦注重提升幼兒在遊戲中自由探索的潛能，因應學生的生活經驗、興趣及能力，設計各式各樣的自由遊戲，提升幼兒的學習興趣，激發幼兒的多元智能。

幼兒班老師透過繪本《呼嚕呼嚕獸》讓幼兒體驗不同家人的角色，從模擬照顧嬰兒、打掃清潔、收拾碗筷、摺疊衣服等體驗式活動，培養幼兒對家庭的責任感及愛護家人的方法。

語境學習 提升自信

學校致力提升幼兒兩文三語的能力，除了安排兩位外籍老師及一位普通話老師進行語言活動外，外語老師亦會與幼兒進行日常活動，如音樂、體能、自選、節日慶祝活動等等，讓幼兒在全英語及全普通話的語境下學習語言，鼓勵他們用不同語言表達所想。另外，學校亦透過不同的增潤課程，如英語及普通話點讀筆課程、全語文活動、互動電子地板體感遊戲學習等等，藉此提升幼兒聽、講、讀、寫的語文能力，並為幼兒提供不同平台，如GAPSK普通話水平考試、聖三一英語會話考試、劍橋英語考試、香港學校朗誦節普通話、粵語及英語比賽，發掘幼兒潛能，提升對語言運用的信心。

專業培訓 發揮所長

學校全體老師均獲得合格幼稚園教師的資格，老師所獲的幼兒教育資歷包括碩士學位、學士學位、高級文憑。學校亦會按校本需要鼓勵老師持續進修，參與不同短期課程，如英文語常會訓練、非華語幼兒教學專業證書、支援特殊學習需要學生（SEN）證書、專業教師發展等等，提升教師的專業知識。

學校設備及資源充足，除課室外，更設有積木牆、攀爬架、藝術廊、多元活動室、戶外種植區、音樂室、遊戲室、互動電子地板體感遊戲及家長資源室等，在完善的環境下，為幼兒提供優質的教育服務。

家校緊密合作

學校有系統地推行家校聯繫、家長教育及家長義工隊的工作。學校亦會參考家長的意願，按他們的專長協助學校日常義務。通過舉辦家長工作坊，包括製作手工藝品、烹飪班、家長劇團等等，讓家長發揮所長、舒緩及分享育兒的心得。此外，學校駐校社工亦會為家長舉辦專題講座及小組工作坊，讓家長認識正確的育兒方法。家長對學校的信任和支持，有效促進家校合作，使家校攜手，提升幼兒學習的果效。

幼稚園檔案

校長：陳永順校長

校監：馬清揚先生

學校地址：大埔大元邨泰德樓3樓309-316室

班級編制：上午班、下午班、全日班

學費(全年)： 半日班：全免，全日班：$10,850

兌現學劵資格：有

師生比例： 1:11

學校聯絡方法：電話：2665 5111

FACEBOOK專頁名稱：東華三院洪王家琪幼稚園

學校網頁：https://www.twghhwkgkg.edu.hk/

入學資格

收生年齡：2020年12月31日或之前出生之幼兒

報名日期：全年接受申請

報名方法：

於本幼稚園網頁下載報名表，然後親臨或郵遞方式遞交

親臨本幼稚園索取報名表及遞交

填寫網上入學申請系統： https://admission.ekinder.com.hk/twghhwkgkg

面試方式：家長須陪同兒童參與面見，以遊戲及談話進行個人及小組活動