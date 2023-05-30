東華三院小學教育特色 重視校園生活幸福感　正向多元學習體驗

東華三院小學教育一直強調注重學生的均衡發展，我們尤其重視學生在校園生活的幸福感，同時培養學生成為積極的自主學習者。我們的學生將善於和身邊的人溝通而具有家國情懷，能夠正面應對成長和未來人生的挑戰，長大後在不同層面貢獻社會。

撰文：東華三院教育科



正向教學模式和學習經歷

東華三院屬下小學邀請了退休校長陳梁淑貞校長作為「正向教育」專家顧問，各校在陳校長的協助指導下，一直致力透過教師培訓活動，持續深化正向教育理念，除了為學生在課程上及課堂內外活動上，豐富不同形式的學習體驗，令學生能夠維持積極投入的學習態度。

此外學校亦透過營造親切的校園環境，增強學生對學校的歸屬感，喜愛校園生活。我們相信正向教育能夠為學生提供更多元化、創新和實踐性的學習體驗，令學生能夠更積極地投入校園生活，增加他們的自信心和幸福感，推動學生力求進步，同時也促進他們的全面發展。

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探究啟迪、自主樂學

現在社會科技發展一日千里，東華三院小學著重啟迪學生在不同學科豐富學養，在學科知識基礎上以「觀察、提問、探究、發現、創造」的學習體驗，推動學生把所學的知識融會貫通，加以應用，解決生活上不同的難題，按自己的興趣探求更廣更深的知識，以提升學習成效。

以推動STEAM教育為例，本年東華三院和中國銀行（香港）（下稱「中銀香港」）開展了『東華×中銀「綠色氣候先鋒」青年領袖計劃』，該領袖計劃提供了多元化的學習體驗機會給學生，當中包括安排學生參觀天文台的內部設施，與星級導師學習氣候知識、解難策略和推廣技巧，透過「觀察、提問、探究、發現、創造」的學習體驗，推動加深學生對氣候變化的認識，引導學生運用「設計思維」運用科技和創新的方法去尋找解決氣候變化的方案，並向外界展示推廣，培養有全球公民意識的年輕領袖。

此外，東華三院屬下各小學正透過新設置的STEAM Lab，積極栽培學生參與STEAM範疇的活動和比賽，讓學生透過「動手做」實踐自己科技創意能力。其中，東華三院王余家潔紀念小學和東華三院鄧肇堅小學分別於「VEX IQ 美國公開賽（香港資格賽）」及「機甲大師RoboMaster」奪得冠軍和亞軍，同學有機會代表香港學校到境外參加公開賽。而馬錦燦紀念小學亦以「火星家園」贏得「第一屆全國青少年航天創新大賽—火星家園主題賽」小學組一等獎。

完善的校園設施

除了一般公營小學的基本設施外，東華三院董事局每年亦會向屬校提供額外撥款，以持續提升校園設備，包括為小學更新現代化圖書館和設立STEAM Lab，讓學生更好地探求知識和發揮創意；更將完成為所有15所小學在禮堂安裝大型LED Wall，為學校的文化活動提供更好的場地和設備。此外，部分小學還設有特別設施，例如冷氣體育場地、足球場、田徑訓練跑道等等。這些設施和設備的提升，為學生提供了更好的學習環境和發展多元能力場地設施，也為學校的發展注入了新的動力。

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豐富而多元化體驗學習機會

東華三院得到社會各界支持，與社會不同組織間擁有強大聯繫網絡，不時為屬校學生安排不同形式和機會難得的全方位學習活動體驗；又會資助學生參與費用全免，並由知名組織和專家合辦的活動，開拓學生視野和豐富成長經歷。

本學年，東華三院安排屬下小學參加由瑞士銀行舉辦的「瑞銀藝樂區UBS Junior Art Hub藝術工作坊」，為學生提供一個互動藝術創作的平台，以提升他們對藝術的興趣和認識。參與的學生用平日生活中的零碎布匹自製藝術作品，發揮創意與想像力。而在由香港賽馬會贊助、小龍馬慈善基金主辦的首屆「DC小龍馬慈善藝術大使」計劃中，我們的學生能與藝術家共同繪畫小龍馬，並能把作品作巡迴展覽。透過這些活動，。這些藝術活動讓學生能夠發揮創意，也為學生們提供了體驗平台展現自己的藝術天賦，從而建立信心，有助他們更全面發展和成長。

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東華三院與阿仙奴（香港）足球學校合作，起動了東華三院小學聯校「有品足球大使」計劃，讓我們的學生有機會以更專業的方式參與足球運動，學生足球大使定期會到境外不同地方接受培訓，在世界各地以球會友，這些年來亦孕育了不少足球小將。雖然近年受疫情影響，但每年的「聯校足球同樂日」，都能讓我們一班熱愛綠茵場的學生能一展所長，享受足球運動的樂趣。

東華三院成立東華三院兒童合唱團及聯校管弦樂團多年，讓學生培養音樂造詣，懂得透過欣賞音樂。近年，我們的合唱團和管弦樂團更多次獲邀於不少重要活動亮相，包括聖誕頌歌節、工展會及東華三院共慶回歸廿五載綜藝表演等大型活動，而且更連續兩年獲國際著名小提琴家姚珏邀請，在其主辦的音樂會與姚珏老師及香港弦樂團同台演出，讓學生能夠在不同平台，透過互相切磋展現音樂才華。

東華三院積極推動武術進入校園，期望以運動項目方式讓學生體驗中國武術文化的博大精深之處，東華三院為15所小學的2300多名初小學生提供普及性的武術體驗，讓更多的學生認識和體驗中國武術文化，同時培養他們的健康和團隊精神。各隊不僅學習了拳術的基礎技巧，還分別學習了不同的兵器，如劍術、刀術、太極、棍術、詠春、雙截棍等。我們還特別開設了東華三院小學聯校武術代表隊，從各校校隊的學生中挑選約30名精英進行進階訓練，他們今年有幸參與「香港特區成立25周年匯演」的演出。