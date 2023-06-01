《媽媽咪咪嘉年華》致敬爸媽 準媽咪有機會獲價值超逾$700禮物

各位爸爸媽媽知道每年6月1日是甚麼日子？原來是國際兒童節和全球父母節，今個周末正好借這個機會向偉大爸爸媽媽致敬！6月2日至4日一連三日將於亞洲國際博覽館舉行《媽媽咪咪嘉年華Baby & Mother Carnival 2023》，有連串精彩活動讓家長及小朋友渡過一個開心周末！



「媽媽咪咪嘉年華2023」聯同受惠機構「母親的抉擇」、「智樂兒童遊樂協會」，並特別感謝香港幼兒教育及服務聯會（幼聯）的支持，6月2日至4日一連三日於亞洲國際博覽館舉行。會場的精彩親子活動多籮筐，當中包括：

1. 奇幻Mindful Jar製作所

孩子總是活潑好動？經常坐不定跳蹦蹦？不少父母都感到無法令寶寶有一刻安靜，集中精神地好好做好一件事情。常反問有甚麼方法可以讓寶寶專注一點？那麼，讓寶寶參與會場內的Mindful Jar 活動，讓小朋友看著有趣好玩的閃閃Mindful Jar，自然能夠在不知不覺問，投入於平靜氣氛當中，是有助穩定寶寶情緒的實用產品。

2. 寶寶精力充沛爬爬樂

爬呀爬，爬得快，好世界！這個活動歡迎6-12個月的寶寶參加，若自問你的寶寶身手敏捷，不妨帶他們參加爬行比賽，與其他爬行健兒一決高下！會場内設有色彩繽紛的爬行賽道，哨子聲一響起，一眾寶寶便沿著賽道左右左右地努力向前爬行，看見寶寶精靈又靈活，爸爸媽媽定必滿心歡喜！

3. Carnival Baby拍照坊

寶寶精靈可愛又上鏡，怎能不留下難忘倩影？各位爸爸媽媽，發揮你們的才華和心思，替寶寶打扮得可可愛愛或營造不同造型吧！現場有專人幫忙拍照，而最靚、最識擺pose的寶寶，更有機會成為「廣告BB」呢！

4. Playright遊樂小村莊

想像力是孩子成長的翅膀，要先在腦海中想像，才有辦法創造。有沒有想過生活中常見的事物，有助提升寶寶的想像力？智樂兒童遊樂協會Playright通過不同質感的簡單物料和小道具，將遊戲玩法的主導權交給小孩自由發揮，讓他們從中獲得無窮快樂。

5. 巧虎自理認知大擂台

巧虎一直是孩子的好朋友。小朋友的成長，處處大學問！「巧虎自理認知大擂台」準備了一系列益智又有趣的教具及活動，與到場的小朋友一起參與，實行寓學習於娛樂之中，讓寶寶從中掌握正確的自理和認知小貼士，做個家務小達人！

6. 和巧虎開心見面

想與巧虎見面？與琪琪say Hi ? 巧虎是大人小朋友的好朋友，想有機會與巧虎琪琪一同載歌載舞？那就要記得這3天來到會場探探他們了。

7. 寫給未來寶寶的情書

各位準媽媽，快來寫封信給將要出生的寶寶吧！活動邀請準父母寫信給未出生的寶寶，藉此表達對寶寶的祝福和寄望。這封信會在不久的將來寄回到家長手上，讓父母回顧當時的感動，並與寶寶分享這份珍貴的回憶。透過這個活動，媽媽可以更深入地了解自己對寶寶的愛與關懷，也讓未來的寶寶知道自己被期待和寵愛著。讓我們一起寫下這份愛意，為孩子的未來描繪美好的圖畫。

8. 胎教Music 傳愛意

孕媽咪每天佗著日漸沉重的肚子，腰酸背痛不舒服，這時一個能夠支撐肚子、保持正確姿勢的托腹帶絕對是媽媽救星！活動讓孕媽咪試穿戴托腹帶，還配合備耳筒讓媽媽和胎兒一起聆聽悠揚的音樂，體驗音樂胎教的奧妙。希望媽媽能在托腹帶的幫助下放鬆心情、紓解壓力，同時有益於胎兒身心的發展。

9.準媽咪產前講座

從成為媽媽的一刻開始，需要學習的東西亦越來越多，哪些才是最適合自己和寶寶的呢？與其獨自煩惱，不如直接找專業人士幫忙吧！活動邀請不同界別的育兒專家擔任客席嘉賓，當中包括營養師、專科醫生、教育學家等，深入淺出地分享正確的懷孕知識、營養資訊及教授寶寶按摩技巧等，讓準媽咪更了解和從容地度過這段懷孕之旅，作好準備迎接新生命，相信與會者定必獲益良多。

當中精采講座主題包括由註冊護士的「西式嬰兒按摩-嬰兒不適症」及營養師的 「孕媽媽與寶寶的關鍵營養」資訊分享，還有「產後修身有咩好方法？」、「新生嬰兒多面睇」等多元講題，內容實用。此外，大會還於6月3日邀得陳敏兒小姐到場分享生活中遇到的難題，以及當中跨越和克服的心路歷程，相信與會者定必從中有所得著。

10. 爸爸也懷孕

十月懷孕是女士的獨有經歷，必需親身體驗過才知道有多麼困難！身為太太的長期隊友，爸爸們絕不可錯過穿上超過十磅重的孕婦體驗裝肚兜，齊來感受太太在懷孕期間所經歷的不便和痛苦，同時體諒孕婦們的付出和努力。活動可增進夫妻之間的溝通和理解，更能共同面對懷孕和育兒的挑戰。各位爸爸不妨在體驗後向太太說一句「老婆辛苦了」吧！

11. 情緒Wellness Spa

懷孕期間經常出現各種情緒？忐忑不安？焦慮？興奮？若得若失？其實情緒沒有喜惡之分，只要懂得和她好好相處，自然發現情緒也可以成為你的朋友。如何辦到？透過情緒Wellness Spa的工作坊中3A卡的指引，齊來認識與她相處的技巧，沐浴在愉悅情緒中，提升內在力量。

12. 活力推車大比拼

學行是寶寶發展的重要里程碑，孩子到了蹣跚學步的年紀，就最喜歡「無時停」，過程雖有跌跌碰碰，但不滅他們探索外界的意欲，常常推著踏步車或以椅子作小車，在家裡闖蕩冒險。這活動歡迎12-18個月的寶寶，在會場設置幼兒專用賽道，讓熱愛推車的好動寶寶盡情推車奔馳！

13.蹦蹦跳跳 充氣冒險區

小朋友精力充沛，想他們無拘束，開開心心地郁動身體？那就不能錯過「蹦蹦跳跳 充氣冒險區」！會場設置了不同形式且有趣滿Fun的充氣裝置，訓練小朋友的敏捷度與平衡力，讓各位身手好的大B小B都能盡情跑跳彈爬，或在迷宮中尋出路，絕對是家庭遊樂熱點！

14.喵星孩與BB共處講座

香港越來越多人養貓，很多人都會擔心懷孕期間或小朋友會否對貓咪敏感，如打乞嚏、皮膚痕癢等... 如果想減低對貓咪過敏，安心零距離接觸，就萬勿錯過，將有專家與你一起深入探討！出席講座後，還能收到貓糧試用裝呢！（價值：HK$270）

到場準媽咪有機會獲得價值超過 $700「懷孕大禮」

為慶祝媽咪經歷珍貴的懷孕旅程，現大會計劃送出1500份Babisil®智能觸控雙邊電動吸奶器 (價值超過 $700) 作懷孕大禮予到場準媽咪。只要優先網上KKDay購票和參與指定活動/講座，即可獲得（先到先得，送完即止）。詳情請留意大會公佈。

《媽媽咪咪嘉年華 Baby & Mother Carnival 2023》詳情

日期：2023年6月2日至4日（星期五至日）

時間：星期五及六11:00am – 8:00pm、星期日10:00am – 7:00pm

地點：亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）Hall 3

購票：電子門票於KK Day發售

票價：成人$40、3-11歲小童 / 60歲以上長者 $20（門票收益扣除行政費用後50%撥捐活動受惠機構）

網址：carnival.kidzzmo.com