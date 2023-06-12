暑期活動｜4大暑期班推介玩轉海陸空 獨家優惠低至56折

就快又到暑假！各位爸爸媽媽為小朋友計劃好一連串活動了嗎？不想呆在家中，不妨搶先看看今年精彩的暑期班！活動涵蓋運動訓練、水上活動、生態遊、文化藝術、室內外樂園等應有盡有。親子互動之餘，趁假期持續學習，發掘興趣，在玩樂中成長！



1. Wet & Wild 水上運動夏令日營

想讓小朋友度過一個與別不同的假期嗎？Wet ‘n’ Wild 水上運動夏令營中，專業教練會帶領小朋友到西貢海域感受大自然，透過體驗不同的水上運動促進多元發展，同時學習海洋生態保育及培養環保意識，讓孩子們度過一個非常有意義的夏日假期活動。Wet ‘n’ Wild 水上運動夏令營將會教授獨木舟、直立板及龍舟三種水上運動，也會安排清潔海岸等教育活動。

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01空間特別優惠價: HK$1600 (原價單人 HK$1980)【按此立即報名】

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

活動地點：西貢沙下及附近海域

活動包括：獨木舟、直立板、龍舟及清潔海洋

適合年齡：8 – 18歲

報名要求：可在無協助下游泳 50 米

費用包括：導師、水上運動裝備、安全器材及電子證書

7月份日期 (10:00 – 13:00) : 5-7/7, 12-14/7, 17-19/7, 24-26/7

8月份日期 (14:00 – 17:00) : 2-4/8, 9-11/8, 14-16/8, 21-23/8, 28-30/8

2. Urban Terrain 室內滑雪機團體課程

在香港的夏天都可以體驗溫雪，而且還在室內上課！Urban Terrain提供滑雪機私人課程，可享室內滑雪體驗，設小班制教學，2人即可成班，最多3位學生，而且適合任何程度人士參加，包括7-12歲的小童，或13歲以上的青年及成人。從未接觸Snowboard人士都可參加！

團體課程：55分鐘1節

原價: $800 /位｜HK01獨家優惠: $450 /位 (每人只可使用優惠一次)

價錢包括：教練費用＋滑雪器材＋護具租用

【按此立即報名】

3. Smash Factor兒童暑期高爾夫球啓蒙營

這個課程適合4至10歲的兒童，是為啟發兒童對高爾夫球的基礎興趣也為邁向青少年競技高爾夫球手的第一步。針對很少或無高爾夫球經驗的兒童而設的啟育課程。為期四週的室內課程將利用行內領先的Trackman雙雷達模擬器及慢鏡攝影技術培養兒童對高爾夫球的認識。在安全及舒適環境下，透過色彩數碼互動遊戲學習及提升高爾夫球基礎技能。

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兒童暑期高爾夫球啓蒙營

時間: 3日 (每日1.5小時，總共4.5小時，英語或粵語教學)

人數: 最多6人（最少一人成班、1:6 學生比例。每班不多於六位學生）

01優惠價: $1,350 (原價 $1,710) / 人

4人同行價: $4,800 (原價 $6,840) / 4人

5人同行價: $5,900 (原價 $7,940) / 5人

6人同行價: $7,000 (原價 $9,040) / 6人

課程包括租用球桿及球道費

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4. 成峯歷奇 Pinnacle Adventure 長洲親子攀岩飛索團

由專業導師及相關經驗的歷奇教練主理，帶爸爸媽媽與小朋友到長洲體驗親子攀岩及飛索！年滿4歲的小朋友已經可參加，增加小朋友自信心及膽量之外，亦可提升肢體力量！

活動介紹

地區：長洲

參加條件：年滿 4 歲方可參與

（4至12歲兒童必須由付費成人陪同參與、一位付費成人可以與兩位付費兒童同時參與）

活動由專業導師及相關經驗的歷奇教練主理

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活動行程

• 集合時間：10:00 (上午) / 14:00 (下午)

• 集合地點：長洲活動地點 (確實地點會於活動前wts app聯絡)

• 前往方法: 中環5號渡輪碼頭（往長洲），到達長洲碼頭

時間表

10:00 / 14:00長洲活動地點集合

10:10 / 14:10 頭盔安全帶穿著講解；攀岩、飛索講解及示範

10:30 / 14:30 開始活動 (攀岩、飛索)

13:15 / 17:15 影相打卡，解除裝備，收拾行李離開

13:30 / 17:30 活動完結

*活動最終路線會因應天氣情況及參加者能力而作出調整

01空間獨家8折優惠：$480/每位 (大小同價) (原價: $600)

• 費用已包括認可專業導師、頭盔、安全帶、鋼扣連下降器等裝備

• 不包括保險、攀石鞋、手套及食物飲品

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