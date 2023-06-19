暑期班2023｜7大熱門運動幼兒3歲起可參加+獨家優惠$150起

就快又到暑假！ 想讓小朋友在暑期班中教練下初體驗各類運動，培養幼兒/小朋友對體育運動的興趣？現時01空間推出獨家優惠，各位01會員可專享報名折扣！



1. LaLiga Football西甲暑期足球訓練班｜01獨家75折

今年暑假7月17日至8月24日，香港西甲足球學校將舉辦暑期訓練班，分別有室外訓練同室內訓練。訓練班由西甲認證技術總監監督，配合全港最強教練團隊，以全球最強嘅「西甲訓練體系」進行訓練，令學員既可以提升技術，又可以享受足球樂趣。而且課程因應年齡劃分不同組別進行訓練，適合2.5歲的幼兒或以上不同程度男女學員參加，課堂全英語教學。表現優秀的學員有機會被推薦到本地職業球會，亦可以代表本校出戰本地不同賽事，更有機會參與西班牙訓練營。與西甲球會梯隊踢比賽，於西甲西乙42間球會的球探面前獻技，爭取留效機會。所有﻿完成課程可以獲得西甲足球學校證書！

6節訓練班 - $1215 (原價1,620, 8折)【即此立即報名】

4節訓練班 - $810 (原價1,080, 8折)【即此立即報名】

2. 阿仙奴（香港）足球學校暑期足球訓練日營｜01獨家9折

訓練日營由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整，內容設計包含：TECHNICAL (技術)、TACTICAL (戰術)、SOCIAL（交際）、PSYCHOLOGCIAL (心理) 及PHYSICAL (體能）5大元素。 院校由2010年開校至今已超過4000名學員，教學質素一致好評，專注於POSITIVE COACHING ，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我。

3-4歲(3節共6小時) - $1620 (原價: $1800/位)【按此立即報名】5-12歲 (6節共12小時) - $1620 (原價: $1800/位)【按此立即報名】

日期：24-26/7 (週一至週三)

時間：0900-1100及1400-1600

地點：九龍灣德藝會 (仿草場)

校服：$450/套(原價：$500/套)

訓練日營主題

DAY 1: 如何製造射門？

DAY 2: 如何成為禁區殺手？

DAY 3: 如何變成加比爾捷西斯？

3.YMCA KPCC暑期兒童攀登

暑期兒童運動攀登課程：適合將介紹運動攀登給兒童，學習基本攀爬動作。

01空間優惠價：$1377【即將開賣】

Ages 6-8 (餘下名額:5)編號: 23SKCCSC 070101

Ages 9-11(餘下名額:5)編號: 23SKCCSC 070102

原價：會員$1530、非會員$1800

日期: 24/7-10/8、星期一及星期四（6堂）

時間: 14:00-16:00

地點: KP WALL

最後報名截止日期: 17/7

暑期班2023YMCA KPCC暑期兒童攀登

4.YMCA KPCC單線滾軸溜冰

暑期兒童單線滾軸溜冰體驗班：適合6至12歲兒童，學員需自備滾軸溜冰鞋及護具(頭盔, 護腕, 護膝及護肘)

原價:會員$1000、非會員$1160

01空間優惠價：$900【即將開賣】

暑期班2023YMCA KPCC單線滾軸溜冰

編號: 23SKSECS 070001(餘下名額:5)

日期:星期一,星期二,星期四,星期五 17/7-21/7 (4堂)

最後報名截止日期: 10/7

時間: 14:00-15:30

地點: KP Rink

編號: 23SKSECS 070002(餘下名額:5)

日期: 星期一,星期二,星期四,星期五 24/7-28/7 (4堂)

最後報名截止日期: 18/7

時間: 14:00-15:30

地點: KP Rink

編號: 23SKSECS 070003(餘下名額:5)

日期: 星期一,星期二,星期四,星期五31/7-4/8 (4堂)

最後報名截止日期: 25/7

時間: 14:00-15:30

地點: KP Rink

5.YMCA KPCC單線滾軸曲棍球登課程

暑期兒童單線滾軸曲棍球體驗班，適合6至12歲兒童，4堂課程前二課部分教授單線滾軸溜冰基本技巧，後二課(無需穿著滾軸曲鞋)介紹曲棍球裝備及曲棍球基本技巧。學員需自備滾軸溜冰鞋及護具(頭盔, 護腕, 護膝及護肘)。

原價:會員$1000、非會員 $1160

01空間優惠價：$900【即將開賣】

編號: 23SKSECS 080004(餘下名額:5)

日期: 星期一,星期二,星期四,星期五7/8-11/8 (4堂)

最後報名截止日期: 1/8

時間: 14:00-15:30

地點: KP Rink

6.全香港滑板協會AHKSA主辨親子暑期滑板班

未接觸過滑板，不知道是否適合自己？全香港滑板協會AHKSA的專業教練於今個暑假會開設親子暑期滑板班，由淺入深教大家不同滑板技巧。無論小朋友未曾踩過滑板，抑或想改善技巧，都歡迎參加！

滑板恆常班 (四堂)

日期時間：逢星期二 4:30-6:00pm 或 6:00-7:30pm

班別：每班5-10人，1-2位教練

01空間特別優惠價：

HK$1500 (原價HK$1920) 只可第一次使用、已包裝備【按此立即報名】

單堂體驗班

日期時間：逢星期二 4:30-6:00pm 或 6:00-7:30pm

01空間特別優惠價: HK$150 (原價HK$400)只可第一次使用、包裝備【按此立即報名】

7-8月暑期滑板班

日期時間：7月12至14日/7月19至21日/7月26至28日 9:00-11:00am (連續三日，每日兩小時)

班別：每班10人

日期時間：8月2至4日/8月9至11日/8月16-18日 9:00-11:00am (連續三日，每日兩小時)

班別：每班10人

01空間特別優惠價: HK$1200 (原價HK$2000)包裝備【按此立即報名】

獨家親子滑板班 (4人以下)

日期時間：星期一至五，12:00noon -9:00pm (一小時)

班別：一位教練對一家人

01空間特別優惠價: HK$999 一家人 (原價HK$2720)包裝備【按此立即報名】

7.兒童藝術體操舞蹈&絲帶體驗課程

KINGS帶同學仔衝入國際機場，跳入32,000呎航天城表演，表演後更可以在Chill Kids Club任玩。Chill Kids Club於今年4月正式開幕，全場佔地32,000呎全港最大室內遊樂場，設有全港獨有拱形滑梯，多達22個主題遊樂設施，大人小朋友都可以不停打卡，一齊享受暑期親子時光！

KINGS 暑期課程 - 7月篇

單人票價: HK$3080 (原價)、01空間特別優惠: HK$2480【按此立即報名】

踏上全港最高SKY100舞台，增強自信展示學習成果！小朋友可以學習藝術體操及舞蹈技巧，而絲帶體驗課程小朋友更可以學習藝術體操絲帶動作，還可以於全港最高SKY 100演出！

KINGS 暑期課程 - 8月篇

單人票價: HK$3080 (原價)、01空間特別優惠: HK$2480【按此立即報名】