Share for Good聯乘Adobe及星展香港 推AI新世代創意計劃惠及學生

生成式人工智能（Generative AI）是全球科技新趨勢，為讓更多青少年學習這趨勢下所需的技能，新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」宣布，今年暑假將聯乘國際著名數碼科技企業Adobe及星展銀行（香港）有限公司（「星展香港」），推出AI新世代創意計劃（Next-Gen AI-Imagenation Initiative），分別提供創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly使用教學，以及星展香港捐出的手提電腦，組成創意生成式 AI教材套裝，惠及東華三院旗下五間學校共約200名基層初中生，提升同學數碼技能。



Share for Good自去年第五波疫情期間成立以來，一直因應社會不同需要，以創新意念連繫有心人士和商業機構，透過捐出物資及創新服務，配對相應的非牟利機構，向有需要人士提供最適切捐助。

Adobe義教創意生成式 AI 星展香港捐出200部手提電腦

是次AI新世代創意計劃由Share for Good牽頭，將Adobe最新創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly和一站式創意應用程式Adobe Express的教學，配以星展香港捐贈的200部翻新手提電腦，組合為一套創意生成式 AI教材，由Adobe自六月底至八月初提供免費課程，惠及學校包括東華三院張明添中學、東華三院李潤田紀念中學、東華三院呂潤財紀念中學、東華三院吳祥川紀念中學及東華三院邱子田紀念中學，一共約200名初中生。

抱擁最新科技趨勢 星光大道為設計素材

Adobe Firefly是Adobe旗下最新的創意生成式 AI 引擎，透過輸入簡單的文字提示，短短數秒內，即可新增、延伸和移除影像中的內容或者設計出文字效果，以生成式AI協助用家發揮創意，創作獨特的圖像、海報、社交媒體帖文等內容。為使學員以生活化題材進行創作，來自Adobe的義務導師將會以尖沙咀星光大道為課程主題，教導學生在星光大道的照片中，運用Adobe Firefly來設計不同盛事場景的圖片，既學習最新的AI科技，同時可了解香港的著名電影文化地標。

Share for Good 董事溫師雁表示：「新世界集團一直秉持創造共享價值（Creating Shared Value）理念，透過旗下Share for Good平台，聯乘不同機構發揮社會創新力量，發起多元化慈善行動。是次感謝Adobe、星展香港及東華三院攜手起動AI新世代創意計劃，在STEAM學習上，支援有需要的學生，並就最新的科技趨勢提供啟蒙，拉窄數碼鴻溝（Digital Divide）。」

Adobe（香港及台灣）電子媒體銷售主管蕭家旭表示：「生成式AI已經在各行業中推動革命性的變化，瞭解並掌握這個前端科技將幫助廣大學生更好地為未來做好準備。很高興Adobe能夠藉此活動為香港未來科技和設計人才的培養貢獻力量。」

星展銀行（香港）有限公司執行董事兼集團推廣策略與傳訊部總監胡秀汶表示：「星展作為一家具使命感的銀行，我們致力於培養新一代的數碼創新科技人才。星展香港很榮幸能夠與全港首個大型捐贈配對平台Share for Good以及數碼科技企業Adobe合作，以支持本港基層學生的技能提升及發展。我們很高興為這個項目作出貢獻，助學生配備未來技能，為他們的未來奠定成功基礎。」

東華三院主席韋浩文對Adobe、星展香港及Share for Good表示感謝：「是次慈善合作透過Share for Good穿針引線，既有科技硬件，亦有專業導師培訓，讓參加計劃的學生有機會把最新科技應用在學習，增強運用AI的信心。東華三院屬下學校近年致力實施多元化STEAM教育，持續提升科技學習的設備及設施，積極培養學生創作思維及解難能力，相信參加是次計劃的同學，將在這學習範疇有更理想發揮。」

Share for Good亦欣然宣布，東華三院已加入Share for Good平台，成為受惠非牟利機構，東華三院為全港規模最大的慈善服務機構，現共363個服務單位，涵蓋醫療、教育、社會、公共服務等方面，將有助擴闊Share for Good受惠群眾的廣度及深度。

Share for Good聯乘Adobe及星展香港，推出「AI新世代創意計劃」，提供創意生成式 AI教材套裝，惠及東華三院旗下五間學校約200名基層初中生。

圖中合照者為Share for Good助理董事李鳳壐（左一）、Adobe（香港及台灣）首席數碼媒體技術工程顧問黃耀興（左四）、Adobe（香港及台灣）電子媒體銷售主管蕭家旭（左五）、星展銀行（香港）有限公司集團推廣策略與傳訊部高級副總裁傅子揚（左六）、Share for Good 董事溫師雁（左七）、東華三院主席韋浩文（右六）、東華三院行政總監蘇祐安（右五）、東華三院教育科主管吳奇壎（右四）、Share for Good助理董事林浚源（右一）及東華三院張明添中學學生。