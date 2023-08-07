親子管教｜與子女衝突時 謹記黃金6秒控制情緒、冷靜應對

家長與子女起衝突是常見的事，當大家價值觀或想法不一致時，家長很容易會因子女的說話或行為不合乎預期而動氣，最終導致雙方發生爭吵，甚至互相動手動腳。我們要知道，人因衝動所做的決定或行為，大都會對關係造成傷害的。當憤怒達到最高點時，我們很容易會受情緒主導而做出一些反射動作和說話，例如：「收聲啦！我話唔得就唔得！」「你再發脾氣，我就唔要你！」「你豬咁蠢，成日都錯錯錯！」甚至搶走子女的手機或者一巴掌打向子女，而事後又會深感後悔和不知所措。

本文作者：香港中華基督教青年會助理主任幹事 周寶欣



《憤怒管理》一書指出，人的憤怒頂點最多只有6秒。如果我們能夠忍受這6秒，慢慢穩定情緒後，便可更理性地處理事情。當你的憤怒來臨時，先察覺自己的心跳、呼吸和身體緊繃度等。家長可以在心中數6秒，讓自己冷靜下來，同時也待子女情緒平穩後，了解他們行為背後的動機，並一起找出衝突根源。

其實，衝突源於彼此不體諒及不理解。美國著名家庭教育專家麥道衛博士提出6A品格教育法則，包括接納（Acceptance）、讚賞（Appreciation）、關愛（Affection）、時間（Availability）、責任（Accountability）和權威（Authority）。家長可運用6A法則，在愛與管教中取得平衡。例如，平日可多抽時間與子女玩樂和合作完成一些事情，促進親子關係；同時鼓勵子女表達自己的想法，觀察和發掘他們的強項。

首先，家長需要明白在孩子成長的過程中，犯錯是無可避免的。家長必須以接納的態度，冷靜地協助子女分析問題以代替責罵，讓孩子明白家長的想法，將會有助他們改善不當行為。再者，如果家長能恰當地協助子女以6A法則作出合理的行為選擇，在生活上多給他們一些自主權和選擇權，可令子女感受到父母的真誠尊重，到時大家也會較容易「有商有量」，而不會變成「討價還價」，互相測試大家的底線。

家長對子女的影響是很深遠的。憤怒是人之常情，但憤怒當下的言行是絕對可以由你控制的。「簷前水滴」，今天你在衝突時如何對待子女，子女他日也可能會用同一方式對待你，甚至他們的下一代。