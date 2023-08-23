賽馬會家校童喜動計劃 培養學童運動習慣 增進親子關係

為提升學童對運動的興趣和習慣，由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港中文大學聯合策劃的「賽馬會家校童喜動計劃」，設計了一套更有效、可持續發展的運動方案，提高小學生參與體力活動的動機和效能，促進他們的身心均衡健康發展。為期6年的計劃成績斐然，為參與計劃的35間小學提供全面的配套支援和多元體育活動；同時計劃的專業教練支援超過50間支持計劃的友好學校舉行「童喜動趣味活動班」、「爸媽工作坊」等活動，惠及約3萬名學童和家長，齊齊舒展身心，增進親子關係，同時提升了家庭對「優質體育」和「體育素養」的認識。



透過有趣又多元化的活動，計劃鼓勵家長陪同子女運動，享受親子時光，還可以培養運動習慣，一舉兩得。

家校合作結合科技應用 體力活動數據一目了然

計劃採用了電子科技和大數據分析技術，以幫助學童持續改進運動表現，成功增加了學童的體力活動量。於2019/20年度，達至世衛每天60分鐘MVPA指標的學童人數增加了62%，而2022/23年度雖受疫情影響，但仍增加了25%。

此外，計劃使用基礎動作技能評估儀結合智能運動手帶，助學童學習和掌握「平衡穩定」、「移動動作」及「操控球類/用具」三項基礎動作技能，是進行日常體力活動及參與運動的重要基礎。並利用運動手帶記錄學童的運動量，家長亦可透過手機程式，輕鬆了解子女的運動表現。評估儀成功為超過1萬4千名學童進行了基礎動作技能評估，結果顯示86%學童提升了整體的基礎動作技能水平。

計劃特別提供運動手帶，配合手機應用程式或網上平台使用，輕鬆瀏覽各項體力活動數據，對評估及改進起了實際作用。

無論校內校外，學童都能配合多元化的活動，隨時隨地動起來。於非體育課時段，校內會舉辦趣味運動及「童喜動趣味興趣活動班」，學童與家長亦可參加親子運動班、聯校同樂日、工作坊及不同的獎勵計劃，讓學童有更多機會參與不同運動項目和競賽，享受運動的樂趣。

計劃統籌及執行總監夏秀禎教授稱，基礎動作技能評估儀利用3D動作檢測，客觀評估學生的基礎動作技能，協助教師提高教學效能及評估的準確性。

油蔴地天主教小學（海泓道）陳校長表示︰「計劃的資源有助教師為體育課程設計融入科技及大數據分析元素。」

(資料及相片由客戶提供)