Harvey Nichols童裝 張新悅與李慧茵授面試生日出遊子女穿搭

童裝固然能反映時尚流行趨勢,若家長學懂為子女混搭穿著,更有助突顯子女個性,令孩子在不同場合增添自信。四孩之母張新悅(Nicola)與身爲造型師及形象顧問李慧茵(Veronica)對時裝都有濃厚興趣,她們的女兒在媽媽薰陶下都慢慢建立自己的穿搭品味!

小編特意向兩位時裝達人媽媽偷師,學習如何在面試、生日派對和出遊打卡3個情境穿出個性!Nicola及Veronica帶同女兒Lola和Valentina以Harvey Nichols童裝親自示範可愛型格的小朋友穿搭,各位家長可以藉以取經!



造型師及形象指導李慧茵(Veronica)(後排左)與女兒Valentina(前排左),以及張新悅(後排右)與幼女Lola(前排右)分別母女檔合作示範共6款童裝穿搭。(陳葦慈攝)

家有一位形象顧問媽媽 女兒曾為一對襪子拒出門口

張新悅(Nicola)的四名女兒分別為13歲的Lucy、12歲的Lily、8歲的Leah和5歲的Lola,作為時裝達人Nicola與丈夫都必會檢查女兒的穿搭!「首先必須乾淨整齊,衣服不能『一撻撻』,另外就是顔色配搭的協調度和和諧度。」Nicola笑言女兒曾因為襪子顏色不搭而不肯出門口,在媽媽的「時裝訓練」下, 女兒們都逐漸建立了自己的穿搭風格!「有次我買了一對球鞋給Lily,可能恰巧她剛踏入青春期,她跟我說她這輩子都不會穿那雙鞋子。我不覺得她怪責我,而是在表達this is not my style(這不是我的風格),我其實很開心。」

身爲造型師及形象顧問Veronica同樣希望女兒Valentina可以建立自己的一套穿搭方程式和獨特的時尚品味,而似乎年幼的Valentina已經建立自己的審美觀。Valentina剛學會站立時,已經常常向媽媽偷師:「每次我打開衣櫃,她都會摸一摸衣櫃裏的一件紅色珠片衣服,然後說『靚靚』;有時我在化妝,她又會好奇的看著我。」

表姊妹審美眼光相近 「成日撞衫、撞耳環」

Nicola跟表妹Veronica同在加拿大長大,可能與遺傳有關,二人經常「撞衫、撞耳環」,兩姊妹笑言「早知share算啦!」雖然二人經常不約而同購買相似單品,但配搭風格各有特色。審美眼光相近,卻各自駕馭不同的穿著風格,Nicola的衣櫃是繽紛風格,而Veronica則行簡潔穿搭路線。Veronica形容她們倆猶如一陰一陽:「她carry(駕馭)到很繽紛的風格,我試過但我不可以。我很記得小時有次去吃自助餐,表姐穿了一條好型的牛仔褲。豈料她一轉身,後面是爛的!」

On Nicola|Blouse: Khaite|Trousers: Khaite|Shoes: Alohas|Clutch: Cult Gaia|Earrings: Theia|Necklace: Theia/ Adriana Orsini On Veronica|Blouse: PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI|Skirt: PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI|Shoes: Alohas|Rings: Joomi Lim (pearl one) (陳葦慈攝)

時尚達人媽媽親授 小朋友三大重要場合穿搭小貼士

無論是繽紛還是簡潔路線,Nicola跟Veronica都認為不論大人抑或小朋友都應穿上符合自己性格的衣服,帶出個性。很多家長都煩惱,在重要場合如何為子女揀一套最可愛、最型格的穿搭,讓小朋友成為眾人焦點?好動的小朋友、文靜的小朋友又應該如何揀衫?採訪當日,Nicola及Veronica分別帶同5歲幼女Lola及21個月大的女兒Valentina到Harvey Nichols中環置地廣場分店揀選童裝,就升學面試、生日會及出遊打卡三大場景進行mix and match挑戰,各位爸媽不妨偷師!

場景一:升學面試穿搭



Lola(左)及Valentina(右)示範由兩位媽媽配搭的面試穿搭。On Lola|Dress: Palm Angels|Jacket: Palm Angels|Shoes: Adidas |On Valentina|Top: Monnalisa|Skirt: Emporio Armani Junior|Shoes: Adidas (陳葦慈攝)

育有四女的Nicola過往有豐富為女兒準備升學面試的經驗。「我不會爲了面試,刻意將孩子打扮得跟平常很不一樣。如小朋友平時較好動,但突然穿著太斯文,反而顯得奇怪和作狀。若衣不稱身,小朋友連走路都顯得不自然。」她建議家長為孩子準備面試穿搭時,可留意以下三點:

1. 衣服必須乾淨整齊

2. 舒服稱身

3. 衣服要符合孩子性格,展示個性

Nicola特意配搭出一套集dandy(華麗)與playful(俏皮)於一身的穿搭:「Lola是個很colourful的女孩,所以就算去面試,穿衣風格都不能太斯文,衣服顔色太清淡反而會展示不到她的個性。」

而Veronica則為性格文靜的Valentina選擇較傳統的白色小恤衫,「因爲我覺得面試時,老師或面試官都會幻想小朋友穿校服或代表學校的感覺。」小恤衫的衣領配以lace(蕾絲),為恤衫增添玩意,下身配上百搭的深紅色百褶裙。Veronica另為女兒披上外套,增加層次之餘也以防孩子着涼。

場景二:出遊打卡穿搭



家長跟小朋友出遊,當然希望多拍攝可愛照片留念,而Nicola跟Veronica異口同聲建議家長揀衫前可先考慮場合和場地。例如Veronica早前帶Valentina遊覽澳門,澳門以色彩繽紛的特色建築聞名,有不少建築背景是黃色,因此揀選擇了牛仔為主題的衣著。

兩位媽媽為小朋友揀衫時,都不忘從「功能性」入手。例如Valentina現時約21個月大,Veronica也表示自己會盡量為女兒選擇裙子,方便替女兒更換尿片。談到出外旅遊,Nicola直言會擔心孩子在茫茫人海中走失,因此會特意揀選一些顔色較iconic(標誌性)的衣著:「有次女兒戴上熒光粉紅色的帽子,我在遠處都能看到她。」

媽媽都是細心的,所以兩位媽媽都建議家長留意衣服材質,如行程較多戶外跑動,可揀選薄身leggings(緊身褲),避免被蚊子叮又容易清洗。另外,不妨為小朋友帶多一件小外套,入秋後早晚溫差大,或者商場冷氣大小朋友都易著涼。Veronica還有一個小貼士:「如果恤衫買大一點,就可以當作shirt dress或jacket。將oversize恤衫衣袖摺起,造型多添一份型格!」而denim(牛仔)是經典流行款式,各位家長揀衫時不妨多考慮。

場景三:生日party穿搭



小朋友出席生日會都會悉心打扮一番,希望小朋友成為生日會中眾人的焦點之餘,亦可符合小朋友的性格。

Lola身上的生日派對穿搭色彩鮮艷繽紛正符合Lola活潑性格,粉紅色長袖衛衣加上流蘇心形圖案,拍照時揮動手袖,充分展現活力,令照片更多變化。

On Valentina|Dress: Monnalisa|Shoes: Vans|On Veronica|Top: Alaia|Trousers: Khaite|Blazer: Hellessys|Hair: @timlee_impecc @impecchairsalon(陳葦慈攝)

Valentina的米色羅紋連身裙配合其文靜性格,但原來連身裙内藏不少細節,包括手袖和裙邊的金色紐扣,肩膀位置則有挖空設計,裙子便不會流於平淡。