Harvey Nichols童裝 張新悅與李慧茵授面試生日出遊子女穿搭

童裝固然能反映時尚流行趨勢，若家長學懂為子女混搭穿著，更有助突顯子女個性，令孩子在不同場合增添自信。四孩之母張新悅（Nicola）與身爲造型師及形象顧問李慧茵（Veronica）對時裝都有濃厚興趣，她們的女兒在媽媽薰陶下都慢慢建立自己的穿搭品味！

小編特意向兩位時裝達人媽媽偷師，學習如何在面試、生日派對和出遊打卡3個情境穿出個性！Nicola及Veronica帶同女兒Lola和Valentina以Harvey Nichols童裝親自示範可愛型格的小朋友穿搭，各位家長可以藉以取經！



造型師及形象指導李慧茵（Veronica）（後排左）與女兒Valentina（前排左），以及張新悅（後排右）與幼女Lola（前排右）分別母女檔合作示範共6款童裝穿搭。（陳葦慈攝）

家有一位形象顧問媽媽 女兒曾為一對襪子拒出門口

張新悅（Nicola）的四名女兒分別為13歲的Lucy、12歲的Lily、8歲的Leah和5歲的Lola，作為時裝達人Nicola與丈夫都必會檢查女兒的穿搭！「首先必須乾淨整齊，衣服不能『一撻撻』，另外就是顔色配搭的協調度和和諧度。」Nicola笑言女兒曾因為襪子顏色不搭而不肯出門口，在媽媽的「時裝訓練」下， 女兒們都逐漸建立了自己的穿搭風格！「有次我買了一對球鞋給Lily，可能恰巧她剛踏入青春期，她跟我說她這輩子都不會穿那雙鞋子。我不覺得她怪責我，而是在表達this is not my style（這不是我的風格），我其實很開心。」

身爲造型師及形象顧問Veronica同樣希望女兒Valentina可以建立自己的一套穿搭方程式和獨特的時尚品味，而似乎年幼的Valentina已經建立自己的審美觀。Valentina剛學會站立時，已經常常向媽媽偷師：「每次我打開衣櫃，她都會摸一摸衣櫃裏的一件紅色珠片衣服，然後說『靚靚』；有時我在化妝，她又會好奇的看著我。」

表姊妹審美眼光相近 「成日撞衫、撞耳環」

Nicola跟表妹Veronica同在加拿大長大，可能與遺傳有關，二人經常「撞衫、撞耳環」，兩姊妹笑言「早知share算啦！」雖然二人經常不約而同購買相似單品，但配搭風格各有特色。審美眼光相近，卻各自駕馭不同的穿著風格，Nicola的衣櫃是繽紛風格，而Veronica則行簡潔穿搭路線。Veronica形容她們倆猶如一陰一陽：「她carry（駕馭）到很繽紛的風格，我試過但我不可以。我很記得小時有次去吃自助餐，表姐穿了一條好型的牛仔褲。豈料她一轉身，後面是爛的！」

On Nicola｜Blouse: Khaite｜Trousers: Khaite｜Shoes: Alohas｜Clutch: Cult Gaia｜Earrings: Theia｜Necklace: Theia/ Adriana Orsini On Veronica｜Blouse: PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI｜Skirt: PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI｜Shoes: Alohas｜Rings: Joomi Lim (pearl one) （陳葦慈攝）

時尚達人媽媽親授 小朋友三大重要場合穿搭小貼士

無論是繽紛還是簡潔路線，Nicola跟Veronica都認為不論大人抑或小朋友都應穿上符合自己性格的衣服，帶出個性。很多家長都煩惱，在重要場合如何為子女揀一套最可愛、最型格的穿搭，讓小朋友成為眾人焦點？好動的小朋友、文靜的小朋友又應該如何揀衫？採訪當日，Nicola及Veronica分別帶同5歲幼女Lola及21個月大的女兒Valentina到Harvey Nichols中環置地廣場分店揀選童裝，就升學面試、生日會及出遊打卡三大場景進行mix and match挑戰，各位爸媽不妨偷師！

場景一：升學面試穿搭



Lola（左）及Valentina（右）示範由兩位媽媽配搭的面試穿搭。On Lola｜Dress: Palm Angels｜Jacket: Palm Angels｜Shoes: Adidas ｜On Valentina｜Top: Monnalisa｜Skirt: Emporio Armani Junior｜Shoes: Adidas （陳葦慈攝）

育有四女的Nicola過往有豐富為女兒準備升學面試的經驗。「我不會爲了面試，刻意將孩子打扮得跟平常很不一樣。如小朋友平時較好動，但突然穿著太斯文，反而顯得奇怪和作狀。若衣不稱身，小朋友連走路都顯得不自然。」她建議家長為孩子準備面試穿搭時，可留意以下三點：

1. 衣服必須乾淨整齊

2. 舒服稱身

3. 衣服要符合孩子性格，展示個性

Nicola特意配搭出一套集dandy（華麗）與playful（俏皮）於一身的穿搭：「Lola是個很colourful的女孩，所以就算去面試，穿衣風格都不能太斯文，衣服顔色太清淡反而會展示不到她的個性。」

而Veronica則為性格文靜的Valentina選擇較傳統的白色小恤衫，「因爲我覺得面試時，老師或面試官都會幻想小朋友穿校服或代表學校的感覺。」小恤衫的衣領配以lace（蕾絲），為恤衫增添玩意，下身配上百搭的深紅色百褶裙。Veronica另為女兒披上外套，增加層次之餘也以防孩子着涼。

場景二：出遊打卡穿搭



家長跟小朋友出遊，當然希望多拍攝可愛照片留念，而Nicola跟Veronica異口同聲建議家長揀衫前可先考慮場合和場地。例如Veronica早前帶Valentina遊覽澳門，澳門以色彩繽紛的特色建築聞名，有不少建築背景是黃色，因此揀選擇了牛仔為主題的衣著。

兩位媽媽為小朋友揀衫時，都不忘從「功能性」入手。例如Valentina現時約21個月大，Veronica也表示自己會盡量為女兒選擇裙子，方便替女兒更換尿片。談到出外旅遊，Nicola直言會擔心孩子在茫茫人海中走失，因此會特意揀選一些顔色較iconic（標誌性）的衣著：「有次女兒戴上熒光粉紅色的帽子，我在遠處都能看到她。」

媽媽都是細心的，所以兩位媽媽都建議家長留意衣服材質，如行程較多戶外跑動，可揀選薄身leggings（緊身褲），避免被蚊子叮又容易清洗。另外，不妨為小朋友帶多一件小外套，入秋後早晚溫差大，或者商場冷氣大小朋友都易著涼。Veronica還有一個小貼士：「如果恤衫買大一點，就可以當作shirt dress或jacket。將oversize恤衫衣袖摺起，造型多添一份型格!」而denim（牛仔）是經典流行款式，各位家長揀衫時不妨多考慮。

場景三：生日party穿搭



小朋友出席生日會都會悉心打扮一番，希望小朋友成為生日會中眾人的焦點之餘，亦可符合小朋友的性格。

Lola身上的生日派對穿搭色彩鮮艷繽紛正符合Lola活潑性格，粉紅色長袖衛衣加上流蘇心形圖案，拍照時揮動手袖，充分展現活力，令照片更多變化。

On Valentina｜Dress: Monnalisa｜Shoes: Vans｜On Veronica｜Top: Alaia｜Trousers: Khaite｜Blazer: Hellessys｜Hair: @timlee_impecc @impecchairsalon（陳葦慈攝）

Valentina的米色羅紋連身裙配合其文靜性格，但原來連身裙内藏不少細節，包括手袖和裙邊的金色紐扣，肩膀位置則有挖空設計，裙子便不會流於平淡。