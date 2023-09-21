東華港九電器商聯會小學 多元體驗激發學生創意 品學兼備展現才能

東華三院港九電器商聯會小學的英文校名縮寫為「EAMA」，包含四大核心價值—Engagement（投入）、Affection（關愛）、Motivation（動力）及 Appreciation（欣賞）。校方透過創設溫暖關愛的校園及豐富多元的學習經歷，啟發孩子對學習的熱情，積極求進，奠定良好的學業基礎，並盡展潛能。

撰文：東華三院教育科



STEAM 教育與閱讀 燃亮對學習的熱情

學校重視提供多元化學習機會，引發學生投入學習發揮創意，培養未來社會必須具備的探究、解難、溝通等能力。STEAM 教育透過優越的設備（如高階編程無人機及剛落成啟用的「航空體驗室」），體現該校致力讓學生具備綜合應用跨學科知識與技能的教育理念。而該校重新設計的現代化圖書館即將啟用，配合跨學科閱讀、專題閱讀任務及其他特色活動，吸引和推動學生按能力和興趣閱讀，加強學生自主學習的技巧。

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善用教育科技促進學習

港九電器商聯會小學透過電子學習促進課堂內外的預習和延伸活動，提升教與學成效。在疫情封關期間，教師除以混合模式進行課堂和照顧跨境生的學習，更持續舉行跨地域別開生面的全校性線上線下活動。班主任開設多元平台的通訊群組， 當中固然有困難和嘗試，但一切全因校方重視給予每個學生參與的機會及家校溝通， 希望無論學生身處何地都感到是學校重要一員。

培育正面價值觀 全面發展才藝 成就最好的自己

品格培育及身心健康的重要不言而喻，這是港九電器商聯會小學增加價值觀教育的課時，致力推行正向教育的初衷。透過東華三院德育課，以實地體驗考察，培養學生對國家社會的關心和承擔精神；此外，增潤後「成長課」，輔以完整的「正向教育課」及其他專題聯課和講座，有助培育學生的正面價值觀和幸福感。

該校著重學生的均衡發展，設五十多項的課外活動及多元智能興趣班，當中涵蓋普及與資優層面，以照顧學生的不同能力及發展階段需要，成就最好的自己。

校舍環境悠然 位置便利

該校毗連綠意盎然的北區公園，校舍環境悠然舒泰，而且位置便利，距離港鐵上水站及巴士總站步程僅十分鐘；為了照顧乘搭校車及褓姆車的學生，該校設有校車費用資助予有經濟需要的家庭。

獲東華三院董事局持續撥款發展學習配套，該校可讓教學與時並進，帶動活潑有效的學習經歷 ，讓孩子在課堂內外投入求進，學有所長，放飛夢想。

東華三院港九電器商聯會小學位置便利，環境幽美

學校資料

校長：林惠敏女士

校監：何猷啟先生

學校地址：新界上水智昌路 2 號

（港鐵上水站 E 或 B2 出口，經上水中心商場或地面步行約 10 分鐘）

（設粉嶺皇后山校車路線）

學校聯絡方法

電話：26723285

傳真：26737741

電郵：emaps@twghwah.org.hk