Dr I-Kids用心教學　獨創自家拼音系統　讓小孩愉快有效地學習

在兒童學習的路上，如何引起學習興趣，從而使他們學而不厭一直是眾多家長的育兒願望之一。言而，要揀選一位有經驗又專業的老師並非易事。在這一方面，擁有20年教學經驗的Dr I-Kids可以稱得上是家長的好幫手，他們的教學質素獲得無數家長和機構認可。除了重視師資，他們更提供多款自家設計的教材，當中包括由前英國牛津字典編輯主導編訂的Dr Kids™️ 英語拼音用書，務求從挑選老師到選擇教材各方面都做到最好。



多年來用心教學 Dr I-Kids明白家長所需

Dr I-Kids於2004年由一群具博士學位的專業人士成立，以「陪伴孩子成長的理想學習伙伴」為宗旨。現時分校遍佈全港，並提供多個適合幼稚園及小學生的課程，包括廣受國際認可的劍橋英語課程、聖三一英語會話課程、GAPSK普通話證書課程等。另外, 他們獨家的英語拼音班、英文文法班、全科研習班、面試班都為同學提供全方位的學習支援。課程以小班互動模式進行, 為小朋友帶來更佳的學習效益和進度。

師資優良 獲證書認可

隨著時代不同，同學的學習需要也有了變化。所以，Dr I-Kids定期都會優化課程，同時一直堅持對導師的要求。他們的導師除了具備專業資格和擁有各種證書外(例如國家語委的普通話水平測試和TESOL證書等等)，同時擁有豐富的教學經驗，善於跟小朋友交流相處。Dr I-Kids是受專業認可的教育品牌，多年來都是劍橋考試局的認可培訓機構，又是GAPSK考試委員會認可的合作伙伴，值得家長信賴。

Dr I-Kids導師具備專業資格和各種證書，同時具備豐富的教學經驗，曾在不同幼稚園或小學任教，善於跟小朋友交流相處。

自家教材確保質素 特色拼音系統高效教學

常言道「工欲善其事，必先利其器」，優質的學習教材是學習路上不可缺少的，但坊間的素材眾多，如果家長自己選購，有時實在會感到迷失，而且未必可以揀選到適合小朋友程度的教材。為此，Dr I-Kids一直努力為各個課程編訂合適的教材。當中以拼音課程最為突出，由資深語言教學專家和前英國牛津字典編輯共同編定，教材內容精細易明，再配合網上拼音學習平台、自編拼音兒歌、獨家書本、字卡和遊戲等等，大部分學生都可於年半至兩年內完成全部三個級別，輕鬆拼讀拼寫，做到「見字能讀、聽音能寫」。

Dr Kids™️ 英語拼音課程配合網上拼音平台、自編拼音兒歌、獨家書本、字卡和遊戲等等，用各種有趣的方式協助學生。

小班教學 彈性互動

有別於其他學習中心， Dr I-Kids有常駐的外籍和本地導師，並且堅持小班教學，每班通常安排約四位學生，以維持師生的高互動性。另外，為了確保學習進度，導師會按學生情況調節教學進度，絕不盲目催谷或拖慢進度，確保同學真正了解學習內容，掌握知識。

Dr I-Kids堅持小班教學，通常每班約四位學生。

Dr I-Kids課程多樣，具備延續性，從幼稚園到整個小學階段都有合適課程，讓小朋友有一個穩定的學習階梯。

詳情可瀏覽：https://www.drikids.com/hk/

（資料及相片由客戶提供）