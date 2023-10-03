家長自肥機會！More Crystal Dance親子幼兒班 學舞英國升學更易
不少家長都會為子女安排舞蹈班，訓練他們的肢體協調、增加自信之外，從小多學一些書本以外的課程，日後升學亦更容易。但多數舞蹈課程，子女只能獨自參與，對於年紀較小的小朋友，沒有父親的陪同，可能未必適應，家長亦難以得知小朋友的進度。曾培訓出多名香港體育舞蹈代表隊成員的More Crystal Dance考慮到此點，今年就便增設了「親子幼兒班」，讓小朋友可以更早接觸舞蹈，家長亦可陪同子女一同上堂，乘機學習一下！再次榮獲「01親子最愛生活品牌大獎2023 – 最愛兒童舞蹈課程」大獎，是家長們對其的認可。
把握幼兒肌肉發展黃金期 家長齊習舞
0至6歲兒童，是訓練大小肌肉的黃金時期，除了讓他們跑跑跳跳，由2歲開始讓他們學習舞蹈，不但可以訓練到他們的肌肉及平衡力，更可以抒發情緒、開創兒童的創造力及更易表達情感。
More Crystal Dance創校多年，為不同年齡層的小朋友及青少年提供適合的班別。而考慮到兒童肌肉發展的黃金期，以及香港家長的需求，今年更把跳舞課程內容改進，推出了適合2-4歲兒童參加的「親子幼兒班」，不但令小朋友可以更早嘗試接觸舞蹈，助其啟發跳舞潛能。「親子幼兒班」內容會透過不同音樂，教導小朋友如何正確數節拍，再將節拍融入形體動作中，訓練小朋友對音樂的靈敏度和節奏感。再以生動有趣的方式教導小朋友基本舞步，從簡單的點對點基礎舞步開始，由淺入深能有效地鍛煉小朋友的全身協調性。
而家長亦可以參與其中觀察到子女的進度之餘，最重要是能夠陪伴年幼子女學習，令小朋友更為安心，情緒得以穩定，同時家長亦可以「自肥」學到拉丁舞及K-Pop的基本舞步。
拉丁舞雙證書考級班課程 英國升學加分
自小學舞，不但可以訓練到小朋友的肌肉發展，更可培養出自信，原來對其日後海外升學亦有莫大幫助。英國IDTA是世界知名的舞蹈考試機構，由其頒授的證書極具認受性，手持IDTA證書更能獲得英國大學學分，對將來海外升學大有幫助。
More Crystal Dance每年均會學生安排IDTA國際標準舞水平考試，過去成積斐然，合格率達100%。為學生進一步得到世界認可，今年12月開始，More Crystal Dance將更將舉辦首次雙證書考核的拉丁舞考試，分別是IDTA國際標準舞水平考試及CCAT中國少年兒童中心社會藝術水平考級。讓小朋友日後在不同領域都能先拔頭籌！除此之外，透過一系列完善的制度，為不同年齡人士提供深造體育舞蹈平台，以啟發及幫助學員們成為優秀的舞者，更有可能被推薦參加香港代表隊比賽。
學以致用 實戰展自信
More Crystal Dance一直以來積極推動舞蹈發展，不但只作教學，更為各位學員爭取不同表演機會，讓小朋友在合適的平台以展示自信和熱情，真正的學以致用。透過表演與觀眾互動，及與其他舞者交流經驗，亦可從中提升自己的舞蹈技巧之餘，亦可培養出其積極自信的形象。
今年9月10號由More Crystal Dance舉辦的第二屆More Cup 全港舞蹈錦標賽圓滿結束，當天多達200名參賽者參加，並完成超過650項拉丁舞賽事。除了致力推動、及培育拉丁舞人才，學校亦積極推動不同舞蹈種類的發展，比賽當日安排暑期班的同學們作韓國流行舞表演，讓不同年齡層的小朋友及青少年有機會向大家展現自己的學習成果，從而推動香港體育舞蹈的普遍性。
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