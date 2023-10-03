家長自肥機會！More Crystal Dance親子幼兒班　學舞英國升學更易

不少家長都會為子女安排舞蹈班，訓練他們的肢體協調、增加自信之外，從小多學一些書本以外的課程，日後升學亦更容易。但多數舞蹈課程，子女只能獨自參與，對於年紀較小的小朋友，沒有父親的陪同，可能未必適應，家長亦難以得知小朋友的進度。曾培訓出多名香港體育舞蹈代表隊成員的More Crystal Dance考慮到此點，今年就便增設了「親子幼兒班」，讓小朋友可以更早接觸舞蹈，家長亦可陪同子女一同上堂，乘機學習一下！再次榮獲「01親子最愛生活品牌大獎2023 – 最愛兒童舞蹈課程」大獎，是家長們對其的認可。



把握幼兒肌肉發展黃金期 家長齊習舞

0至6歲兒童，是訓練大小肌肉的黃金時期，除了讓他們跑跑跳跳，由2歲開始讓他們學習舞蹈，不但可以訓練到他們的肌肉及平衡力，更可以抒發情緒、開創兒童的創造力及更易表達情感。

More Crystal Dance創校多年，為不同年齡層的小朋友及青少年提供適合的班別。而考慮到兒童肌肉發展的黃金期，以及香港家長的需求，今年更把跳舞課程內容改進，推出了適合2-4歲兒童參加的「親子幼兒班」，不但令小朋友可以更早嘗試接觸舞蹈，助其啟發跳舞潛能。「親子幼兒班」內容會透過不同音樂，教導小朋友如何正確數節拍，再將節拍融入形體動作中，訓練小朋友對音樂的靈敏度和節奏感。再以生動有趣的方式教導小朋友基本舞步，從簡單的點對點基礎舞步開始，由淺入深能有效地鍛煉小朋友的全身協調性。

而家長亦可以參與其中觀察到子女的進度之餘，最重要是能夠陪伴年幼子女學習，令小朋友更為安心，情緒得以穩定，同時家長亦可以「自肥」學到拉丁舞及K-Pop的基本舞步。

親子幼兒班能有效訓練小朋友專注力，提升與群體相處的社交能力之外，本校專業導師更可以提供一個正確而安全的方式讓小朋友活動身體同時學習一項新技能。

拉丁舞雙證書考級班課程 英國升學加分

自小學舞，不但可以訓練到小朋友的肌肉發展，更可培養出自信，原來對其日後海外升學亦有莫大幫助。英國IDTA是世界知名的舞蹈考試機構，由其頒授的證書極具認受性，手持IDTA證書更能獲得英國大學學分，對將來海外升學大有幫助。

More Crystal Dance每年均會學生安排IDTA國際標準舞水平考試，過去成積斐然，合格率達100%。為學生進一步得到世界認可，今年12月開始，More Crystal Dance將更將舉辦首次雙證書考核的拉丁舞考試，分別是IDTA國際標準舞水平考試及CCAT中國少年兒童中心社會藝術水平考級。讓小朋友日後在不同領域都能先拔頭籌！除此之外，透過一系列完善的制度，為不同年齡人士提供深造體育舞蹈平台，以啟發及幫助學員們成為優秀的舞者，更有可能被推薦參加香港代表隊比賽。

More Crystal Dance於本年度4月份舉辦了IDTA國際標準舞水平考試，希望小朋友在學習拉丁舞的路上可以多一份正式的肯定。

學以致用 實戰展自信

More Crystal Dance一直以來積極推動舞蹈發展，不但只作教學，更為各位學員爭取不同表演機會，讓小朋友在合適的平台以展示自信和熱情，真正的學以致用。透過表演與觀眾互動，及與其他舞者交流經驗，亦可從中提升自己的舞蹈技巧之餘，亦可培養出其積極自信的形象。

年初推行首次主題樂園兒童巡遊舞蹈表演課程反應非常熱烈，學員們穿上特別訂製的表演服配上卡通主題音樂巡遊表演。每位參加的小朋友在主題公園的氛圍影響下表演十分好，亦對跳舞產生強烈的興趣。

今年9月10號由More Crystal Dance舉辦的第二屆More Cup 全港舞蹈錦標賽圓滿結束，當天多達200名參賽者參加，並完成超過650項拉丁舞賽事。除了致力推動、及培育拉丁舞人才，學校亦積極推動不同舞蹈種類的發展，比賽當日安排暑期班的同學們作韓國流行舞表演，讓不同年齡層的小朋友及青少年有機會向大家展現自己的學習成果，從而推動香港體育舞蹈的普遍性。

More Crystal Dance亦有培訓雙人拉丁舞，當天雙人比賽中亦有兩位本校的小學員出戰雙人賽事，並取得佳績。

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