現場直擊NotTooBig優質母嬰產品展至抵優惠 部份套裝低至45折發售

為準父母及寶寶提供一站式母嬰用品的展覽來了！逾100個展位，包括最大展位參展商－英國母嬰品牌Mothercare，以及世界各地知名的國際性母嬰用品品牌及產品，給予準父母統一及集中的地方，選購最好給寶寶，當中包括孕媽媽護理產品、母乳餵哺咨詢、產後饍食營養咨詢及餐飲、初生嬰兒服飾、嬰幼兒食品及必需品、嬰幼兒傢俬、手堆車、汽車安全座椅，以及語言學習及發展等等。



現場直擊 NotTooBig 展覽焦點

$10 搶至抵貨品



每天精選限定 $10 優惠，限量發售，先到先得，萬勿錯過。

Peppa Pig 鬆脆穀類早餐 375g（朱古力脆片）（原價：$38/件）



攤位：A06, A08

每日限量10件

Dr Brown's 維他命滋養萬用乳霜（原價：$85/件）、輕盈保濕護膚乳（原價：$119/件）



攤位：A06, A08

限量發售，售完即止

Mothercare換片墊-藍灰色星星（原價：$125/件）



攤位：A11

每日限量10件

Mothercare防脹氣奶瓶150毫升 2件裝（原價：$95/件）



攤位：A11

每日限量20件

Mothercare獅子公仔（原價：$210/件）



攤位：A11

每日限量10件

Mothercare紗布 3件裝-動物王國或睡森林（原價：$145/件）



攤位：A11

每日限量20件

百日の食事保健湯包（3-4人用）（原價：$88/件）



攤位：B10

每日限量20件

BabyBjörn嬰兒匙羹乙隻 （原價：$49/件）



攤位：C02, D01

每日限量100件

Silver Lining Lingerie舒適女裝內褲（原價：$120/件）



攤位：C04

每日限量30件

植物百味發芽紫莓米飲一盒（共7包）（原價：$78/件）



攤位：C08

每日限量30件

Brush-baby 初生嬰幼兒用無氟牙膏士多啤梨味（適合初生至2歲）（原價：$49/件）



攤位：C11

每日限量20件

KUKU 酷咕鴨酒精擦濕巾 20抽（原價：$16/件）



攤位：D06, D08

每日限量30件

KUKU 酷咕鴨站立牙刷-藍色或粉紅色（適合2-8歲）（原價：$24/件）



攤位：D06, D08

每日限量每色15件

LittleBareFeet純棉紗布小方巾5件裝（原價：$79/件）



攤位：D10

每日限量各20件

Little Somethings 紗巾



攤位：E10, F09

每日限量20件

HugsieBABY 100%有機棉嬰兒防抓小手套（原價：$65/件）



攤位：E12, E14

每日限量4件

Skin Technology 25% 派卡瑞丁 12小時長效防蚊噴霧 20毫升（原價：$50/件）



攤位：F03

每日限量20件

Tommee Tippee Close to Nature® 印花奶瓶黑色（配超柔軟中流量奶嘴）（原價：$87/件）



攤位：F04

每日限量100件

Haenim喜臨感溫即棄母乳儲存袋 30個裝（原價：$75/件）



攤位：F06, F08

每日限量30件

JcoNAT 原生除菌液 60毫升（原價：$38/件）



攤位：J01

每日限量10件

免費換領禮品



Pampers（攤位：A01, B01）

登記Pampers BB會即場免費換領Ichiban試用裝乙包

Oxford Path（攤位：C7, C9）

免費登記換領牛津寶寶禮品包（價值$500）

讚好打卡即可獲贈英語發聲故事書乙本

DR-Max（攤位：D7, D9）

即場登記成為DR-Max會員並完成教材體驗坊即送嬰幼兒四季六層紗睡袋或其他禮品

D Mind & the Prince（攤位：E11, E13）

親臨D Mind & the Prince展位並進行登記即獲「Grow with Me」成長度高尺一份

親臨展位並完成「免費體驗幼兒英語學習系統」即獲嬰幼兒成長福袋（總值超過$580）

場外位置 like IG 即場送香港自家製嬰兒純綿手套乙對（款式隨機）

香港自家製嬰兒純綿手套 （攝：阿言）

記者直擊場內至抵套裝



1. Mustela 皇牌系列初生寶寶護理套裝 （原價：$1144/套裝）攤位C06

現售 $498/套裝

1. Mustela 皇牌系列初生寶寶護理套裝 （原價：$1144/套裝）攤位C06 現售 $498/套裝 （攝：阿言）

2. Mustela 有機髮膚淋浴啫喱 400毫升（原價：$178/套裝）攤位C06

現售 $20/套裝（每日限量50件）

Mustela 有機髮膚淋浴啫喱 400毫升（原價：$178/套裝）攤位C06 現售 $20/套裝（每日限量50件） （攝：糰子）

3. Babo Botanical 福袋 Lucky Bag （原價：$455/件）攤位C06

現售 $99/件

Babo Botanical 福袋 Lucky Bag （原價：$455/件）攤位C06 現售 $99/件 （攝：糰子）

4. LoveAmme LoveClean Pro UV Steriliser （原價：$2299/件）攤位C11

現售 $1199/件

LoveAmme LoveClean Pro UV Steriliser （原價：$2299/件）攤位C11 現售 $1199/件 （攝：糰子）

5. Tommee Tippee 電子嬰幼兒吸鼻器 （原價：$459/件）攤位F04

現售 $119/件

Tommee Tippee 電子嬰幼兒吸鼻器 （原價：$459/件）攤位F04 現售 $119/件

必睇場內可愛打卡位及精選活動



1. 與 JJ & Cody 齊跳舞，JJ & Cody 見面會

小朋友期待已久的Cocomelon角色 JJ 和 Cody 終於來港與小粉絲見面。大小朋友場邊靜靜等候，當主角出來時歡呼聲四起，小朋友更跟隨 JJ 和 Cody 一起跳舞唱歌，場面熱鬧。

即搶優惠：4天無限通行證｜半價入場

+ 1

2. Melon Patch Academy 校巴設計打咭位

大會在場外安排專業攝影伙伴，大家可以在巴士前拍下家庭照，留下甜蜜回憶。

3. 嬰兒爬行比賽

一連4日展覽，每日雲集過百寶寶同場競技，一較高下。

5. 與Cocomelon大玩捉迷藏！

場內不同位置都暗藏Cocomelon紙板角色，不知道大家能夠找到多少個呢？場內找到Cocomelon角色後，記得拍照並發佈到社交平台，很容易便獲得小禮物一份！

步驟一：在會場內找尋以下任何3位: JJ、Cody、Ceci、Nina & Bella

步驟二：與他們拍下照片，並公開發佈至您的個人社交平台

步驟三：打咭 (九展星滙)

出示成功發佈的帖子，即可到禮品換領處領取 Zappy 全天侯抗菌迷你濕紙巾一包。

6. 會場購物賞 多買多賞！

為答謝各位入場支持展覽，大會準備超過300份禮品，總值超過港幣$200,000元。凡於會場內購物滿指定金額，即可免費獲贈獎賞，最高獎賞禮品單價超過港幣＄10,000 元。數量有限，換完即止。

購買4天通行證 每日入場拎優惠

展覽詳情

展期：2023.11.02(四) - 2023.11.5(日)

時間：

11月2-4日：12:00 - 20:00

11月5日：11:00 - 18:00

地點：九龍灣國際展貿中心3樓 滙星(九龍灣展貿徑1號)

門票詳情

成人票 (單日): 每位港幣$15 (只適用於指定日期及時間。每票只限入場一次)

01獨家跨日門票: 每位港幣$25 (可適用於展覽其間11月2 - 5日無限次進出)

＊12歲或以下兒童免費入場

預訂門票 01Space