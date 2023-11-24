「兒童及青少年閱讀計劃」引發閱讀興趣

從小建立閱讀習慣，有助提升小朋友獨立思考和邏輯思維等能力，對他們的語文能力和成長有莫大裨益！由康樂及文化事務署（康文署）香港公共圖書館主辦的「兒童及青少年閱讀計劃」（閱讀計劃）多年來一直深受學生、家長和學校歡迎，今年（二零二二至二三年度）新增超過八千名會員，反應熱烈。

閱讀計劃以幼稚園至中六的學生為對象，分四個組別，分別是家庭組（幼稚園至小三，由家長陪同）、高小組 （小四至小六）、初中組（中一至中三）及高中組（中四至中六）。學生可到任何一間公共圖書館申請或經學校／團體提名參加成為會員，參加者必須為香港公共圖書館登記讀者。

參與閱讀計劃的會員會獲發一本我的「閱讀足印」紀錄冊，以記錄閱讀進程，包括於香港公共圖書館或就讀學校圖書館借閱或閱讀的紙本及電子書籍資料、填妥並遞交予香港公共圖書館的「我的悅讀分享」及「心儀好書推介」資料，以及參加香港公共圖書館「月月讀書樂」月會的資料。

凡閱讀6本書或以上的會員均可獲發列明該年度的閱讀書籍數目的證書。香港公共圖書館亦設有「每月之星」、「閱讀超新星」及「樂讀小菁英」獎項，以表揚積極參與閱讀計劃的會員。今年（二零二二至二三年度）共有24位會員憑所撰寫的閱讀報告獲得「每月之星」獎項，其中作品最出色的9位更獲選為「閱讀超新星」，另有20位最積極參與「月月讀書樂」月會的會員獲得「樂讀小菁英」獎項。閱讀計劃為鼓勵學校推動校園閱讀風氣，除設個人獎項外，亦設「最積極推動參與學校」獎及「最積極推動閱讀學校」獎。

康文署香港公共圖書館日前（十一月十八日）於香港中央圖書館舉行證書頒發儀式，表揚積極參與本年度閱讀計劃的得獎者，以下是部份得獎學生會員分享他們的閱讀心得和參與計劃的體會，以及部份得獎學校代表老師分享在校內推廣閱讀計劃及提升閱讀風氣的經驗。希望為各位家長及小朋友帶來啟發，一起領略閱讀的樂趣！

閱讀擴闊知識領域 提高學生學習能力

「閱讀超新星」獎：會員在閱讀後撰寫「我的悅讀分享」，經圖書館館長推薦，可參加「每月之星」評選。年度總結時，其中每組最出色的3位「每月之星」優勝作品得主可獲頒「閱讀超新星」獎。

「閱讀超新星」（家庭組）得獎者 何政宏同學（7歲）

選讀作品：《不怕唷！彩虹魚》

「閱讀超新星」（家庭組）得獎者何政宏同學小時候與媽媽經常進行親子共讀，更會因故事內容作角色扮演，令閱讀增添趣味。

政宏媽媽從小為政宏培養閱讀習慣，她笑言政宏小時候喜歡聆聽自己說的睡前故事，自己亦會與他一起閱讀，希望政宏把閱讀培養成嗜好。何媽媽更會到政宏的學校參與「故事爸媽」的家長義工活動，為更多小朋友說故事。母親的鼓勵和家中濃厚的閱讀氛圍，成為政宏愛上閱讀的契機。他表示閱讀已經成為他的生活習慣，每天都會抽空閱讀課外圖書，坦言自己非常享受閱讀的過程。他認為閱讀可以增進課外知識，提高學習能力，更可增加詞彙量，對學習有很大的幫助。

「閱讀超新星」（高小組）得獎者 紀懷愛同學（11歲）

選讀作品：《不一樣的故事：阿濃愛的故事32篇》

「閱讀超新星」（高小組）得獎者紀懷愛同學指自己平日最愛沉浸在書海中，今次能夠獲獎感到非常驚喜。

紀懷愛同學平日閱讀的書本類型題材廣泛，例如以親情和友情為主題的書籍或其他偵探類的圖書如《老鼠記者》，題材多元。紀同學指父母從小跟她說故事，她視閱讀為娛樂，不需要其他外力來推動自己看書，認為透過閱讀學習到的知識可以在課業上活學活用，對學習有很大幫助。在是次選讀的作品《不一樣的故事：阿濃愛的故事32篇 》一書中，她尤其喜歡〈阿當和阿德〉，阿當和阿德展現的兄弟情誼讓她非常感動。

「閱讀超新星」（初中組）得獎者 黃穎琳同學（14歲）

選讀作品：《回到冰雪上的日子》

「閱讀超新星」（初中組）得獎者黃穎琳同學指自己最愛圖書館寧靜的閱讀氛圍，更經常利用圖書館豐富的閱讀資源，學習新知識。

黃穎琳同學表示自己從小有到圖書館閱讀的習慣，家人和老師均鼓勵和支持自己到圖書館看書，自己尤其喜歡香港中央圖書館豐富的閱讀資源。問及參與閱讀計劃的契機，黃同學表示，小學一年級的時候流動圖書館職員向她推薦參加閱讀計劃，隨後每年亦繼續參加，利用計劃為自己訂立閱讀目標，挑戰自己。

「月月讀書樂」月會 主題豐富形式多元 令小朋友享受閱讀樂趣

「樂讀小菁英」獎：首20名參與「月月讀書樂」月會次數最多的會員，可獲此獎項。

「樂讀小菁英」得獎者 陳葆盈同學（8歲）和陳葆彥同學（6歲）

「樂讀小菁英」得獎者陳葆盈及陳葆彥大讚「月月讀書樂」月會的主題豐富，除了可以聽故事學習不同的知識，同時可以做小手工，為閱讀增添樂趣。

本年度一起在「樂讀小菁英」組別獲獎的姐弟葆盈及葆彥經常一起參加在各區公共圖書館舉辦的「月月讀書樂」月會活動。陳媽媽認爲閱讀對孩子的發展非常重要，希望從小可以幫助他們培養閱讀習慣。陳媽媽在葆盈及葆彥小時候經常與他們閱讀，引導他們接觸不同類型的書籍，為他們辦理公共圖書館的圖書證，更經常帶他們到不同的公共圖書館，希望小姐弟從小接觸與閱讀有關的活動，長大能建立閱讀習慣。

葆盈及葆彥表示「月月讀書樂」月會活動非常有趣，除了可以聽故事學習新知識，更可做與閱讀主題相關的小手工，一舉兩得！對弟弟葆彥而言，到訪不同地區的公共圖書館參加月會活動，就像是與媽媽和姐姐一起參與的一場大冒險。姐姐亦笑言最近和弟弟一起參加了一場以運動為主題的月會活動，在問答環節中表現積極，獲得豐富的紀念品。

塑造良好閱讀氛圍 幫助學生喜愛閱讀

聖公會仁立小學及播道書院分別獲得「最積極推動閱讀學校」獎和「最積極推動參與學校」獎。

香港公共圖書館亦設有「最積極推動閱讀學校」及「最積極推動參與學校」獎項，嘉許積極推動閱讀風氣的學校。年度內成功推薦最多新會員的5間學校，可獲「最積極推動參與學校」獎項，而年度內累積提名會員閱書總量最高的5間學校，則可獲「最積極推動閱讀學校」獎項。

「最積極推動參與學校」獎 播道書院

「最積極推動參與學校」獎 播道書院（鄭老師）

今年獲得「最積極推動參與學校」獎項之一的播道書院，負責在校内推動閱讀計劃的鄭老師表示，希望透過不同的閱讀活動增加學生的閱讀「誘因」，提升學生對閱讀的興趣，培養他們成為終身讀者。例如活動「古人有IG」，讓學生發揮創意想像古人在社交媒體分享生活，鼓勵他們走進圖書館借閱歷史書籍。學校亦透過AI閱讀軟件協助學生了解自己的閱讀程度，從而挑選適合自己的書籍，循序漸進地培養學生對閱讀的興趣。

「最積極推動閱讀學校」獎 聖公會仁立小學

「最積極推動閱讀學校」獎 聖公會仁立小學 （鄔老師）

獲得「最積極推動閱讀學校」獎項之一的聖公會仁立小學，其學校圖書館主任鄔老師表示，校方會把閱讀計劃結合校内的閱讀獎勵計劃，例如學生完成閱讀二十本書籍並記錄在「閱讀足印」紀錄冊上，便可獲得「特許借書證」在校內借閱額外的書本作獎勵，推動校園閱讀風氣。鄔老師表示很多小朋友認為看書的過程沉悶，所以從學生在低年級起便透過各種活動或在圖書課的閱讀分享，讓學生經歷有趣的閱讀體驗。老師向學生推薦書籍的時候亦會循序漸進，先從有趣的繪本開始，一步一步再引導學生閱讀文字較多的書籍。鄔老師指出，如果學生能在閱讀的過程中獲得自信，便會愛上閱讀。

更多「兒童及青少年閱讀計劃」詳情，請瀏覽：www.hkpl.gov.hk/rp

（資料及相片由客戶提供）