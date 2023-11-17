4至8歲小朋友召集📣海洋公園冬日歷險課程　近距離觀察動物

新學期剛開始不久，相信小朋友們已經準備好再出發探險！這個冬季由12月16日至明年1 月1日，4至8歲的小朋友們有機會加入探索隊伍，一起到海洋公園展開刺激又好玩的自然歷險之旅！「大自研童學會之冬日歷險課程2023」將會分成3個小隊，分別是地球小勇士、小童軍隊及小明星隊，他們將在公園代入不同故事情景，完成各種艱巨任務。過程中小隊員有機會近距離觀察狐獴、大象龜、小爪水獺以及金剛鸚鵡等動物，其中地球小勇士活動更可以讓小隊員一連探訪三種珍貴動物，一次過滿足小朋友三個願望！各隊員亦可學習保護動物及大自然，培養團隊合作性、同理心，並提升他們的好奇心和探索精神！各位爸爸媽媽又怎可以錯過給小朋友愉快學習的機會呢？以下立即為你介紹3個探索行！



活動詳情即按

勇闖熱帶雨林及北極幫助地球村！「樂趣探索行- 地球小勇士」

「樂趣探索行- 地球小勇士」可以讓小朋友明白動物有不同習性，例如企鵝擅長游泳，在冰上滑行原來比行路更快。

適合6 至 8歲小朋友參加的樂趣探索行活動「地球小勇士」，參加者將會化身拯救地球的勇士，到訪園內的「熱帶雨林」及「北極村」等尋找地球村水浸原因，過程中將要完成不同任務，透過互相合作學習團隊精神。小勇士更會親身餵飼企鵝，為牠們送上下午茶，亦會觀看金剛鸚鵡教育示範，此外更有機會一探公園的幕後基地，與海龜見面，了解到不同動物的習性和生存之道。學習守護大自然的重要性，一起好好保護珍貴的地球，成為真正的小勇士！

小隊員可近距離觀察飼養員與金剛鸚鵡互動。

「樂趣探索行- 地球小勇士」活動詳情立即睇

活動日期：2023年12月16日至2024年1月1日

活動時間：上午10:00至下午05:00

價錢：港幣$1,640 （原價）

⭐早鳥優惠： 12月8日下午4點之前報名，可享九折優惠

⭐持有效海洋公園全年會籍人士可享八五折優惠

*活動費用包括參加者的留園費用及一張活動日成人入場門票

協助狐獴家族脫險！「童趣探索行- 小童軍隊」

狐獴屬群居動物，他們生活上亦會分工合作，活動讓小朋友了解真實生活中分工合作的重要性。

狐獴寶寶在沙漠迷路了，怎麼辦？各位4至5歲的小朋友將會加入成為小童軍，運用活力和智力等各種技能，透過一連串的益智遊戲，協助狐獴家族脫險。過程中小童軍將分別為狐獴以及大象龜製作環境豐容物，於展館內觀察動物們透過環境豐容物享用點心，更會在活動中模彷狐獴日常生活，從而深入了解狐獴的生活習性。

小隊員會為狐獴及大象龜製作環境豐容物，並近距離與其見面。

「童趣探索行- 小童軍隊」活動詳情立即睇

活動日期：2023年12月16日至2024年1月1日

活動時間：上午09:15至下午12:15

價錢：港幣$880 （原價）

⭐早鳥優惠： 12月8日下午4點之前報名，可享九折優惠

⭐持有效海洋公園全年會籍人士可享八五折優惠

*活動費用包括參加者的留園費用及一張活動日成人入場門票

齊來成為動物界小小明星！「童趣探索行- 小明星隊」

小爪水獺小手手指相較其他品種的水獺更加靈活，擅長游水及在水中捕捉獵物。

樂壇有紅透半邊天的明星組合，海洋公園亦不遑多讓，培養出人見人愛的動物明星組合！ 4至5歲的小朋友齊來加入小明星隊，化身小小明星，於園中與小爪水獺「明星組合」見面。大家亦將嘗試當上小記者，訪問動物護理員有關小爪水獺的日常生活習慣及特性，為小爪水獺製作環境豐容物作為見面禮，小明星們更可以戴上特別飾物拍照，利用即影即有相片設計獨一無二的社交帖子，並可以將相片帶回家留念！

活動以即影即有相片製作小明星的專屬帖子。

「童趣探索行- 小明星隊」活動詳情立即睇

活動日期：2023年12月16日至2024年1月1日

活動時間：上午09:15至下午12:15

價錢：港幣$880（原價）

⭐早鳥優惠： 12月8日下午4點之前報名，可享九折優惠

⭐持有效海洋公園全年會籍人士可享八五折優惠

*活動費用包括參加者的留園費用及一張活動日成人入場贈劵

*活動受條款及細則約束，詳情請參閲海洋公園官方網站

（以上資料及相片由客戶提供）