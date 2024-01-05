小寒節氣 | 中醫建議多食這類食材養腎 教煮兩款節氣養生食療

冬至之後天氣明顯轉冷，即將迎來本農曆年度最後兩個節氣 – 小寒和大寒。根據「春生、夏長、秋收、冬藏」的養生守則，順應冬季的藏，生活作息宜早睡晚起，不宜熬夜，好好養精蓄銳、休養生息。註冊中醫師葉揚舟也有以下三個小寒養生建議，讓讀者健康地度過這個冬季。

（本文作者：葉揚舟註冊中醫師）



中醫師3個小寒養生建議：

一、日光養生：

正午及下午的時間也可以讓背脊曬一曬太陽，疏通背部總督一身陽氣的督脈以及主一身之表的足太陽膀胱經，補足陽氣，抵禦嚴寒。

二、冬季養腎：

冬要養腎，飲食方面建議可以多選擇黑色食材，例如：黑豆、黑木耳、烏雞、桑葚、黑枸杞、黑芝麻、海帶、紫菜、冬菇等，以上皆入饌既滋補亦味美。

三、三高注意：

嚴冬也是心血管疾病好發季節，由於氣溫下降，血管收縮，血管壁壓力增高，高血壓患者需要更加注意防寒保暖；冬季也容易因為各類大餐聚會、火鍋燒烤導致攝入的油分糖分鹽分比平時增加，誘發三高。

天氣開始變冷，古人言道「三九補一冬，來年無病痛」，經歷了三個季節的損耗，身體臟腑的陰陽氣血漸漸減弱，進入小寒後需注意防寒保暖預防陽氣被過度消耗，適當進補，幫助身體排出多餘的寒濕，準備好身體迎接新的一年，同時預防冬天的風寒濕邪襲擊人體致病，建議可以從以下兩個方法入手：

預防冬天風寒濕邢方法

一、熱水泡腳

俗語有云：「寒從腳下起」。浸腳也是暖身排濕的一個好選擇，有條件可以配合生薑、艾草、花椒、雞血藤等中藥材煲湯浸泡小腿約15-20分鐘，溫暖補健穴位如足三里、三陰交以及湧泉穴等，強身健體的同時促進血液循環，溫經散寒。

二、食療進補

飲食方面適宜益氣補虛、滋養臟腑，想補而不燥、不滯，可以參考以下兩款食療：

1. 補腎烏雞湯

材料：淮山、烏雞、黑豆、生薑、栗子、枸杞。

做法：半碗黑豆洗淨浸水一晚備用，半碗栗子蒸熟脫殼備用，一碗新鮮或乾淮山（分量減半）切片裝備用。一隻烏雞洗淨切件汆水後備用。最後將所有材料放入熱水中小火2-3小時候熄火加入2湯匙已洗淨枸杞及少量鹽調味即可。

2. 臘八粥

材料：紅豆、糯米、桂圓、蓮子、陳皮、熟薏米、花生、核桃、紅棗。

做法：花生、核桃各1/4碗，紅豆、糯米、桂圓、蓮子、熟薏米各半碗洗淨清水浸泡一晚備用；陳皮2片及半碗紅棗洗淨備用。所有材料加入適量水後小火攪拌煮約1小時；後加入紅棗再煮15分鐘即可，期間注意攪拌鍋底以防焦底。

註冊中醫師葉揚舟。

《本文獲註冊中醫師葉揚舟授權轉載》

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