小寒節氣 | 冬天做運動中醫有4大提醒 附煲3款養生糯米飯食譜

小寒：「冷氣積久而為寒，小者未至於極也。」小寒節氣中的寒意相對於大寒來說略為遜色，所以名為小寒。而小寒的到來，亦標誌着一年中最寒冷的時節即將要來臨。中國古時將小寒分為三候：「一候雁北鄉，二候鵲始巢，三候雉始鴝。」一候見候鳥大雁順應陽氣始動而向北遷移，二候見鵲感受到陽氣而開始築巢，三候見雉鴝鳴叫，是感受到陽氣的生長而鳴叫。

（本文作者：陳志勇註冊中醫師）



冬天手腳乾燥脫髮較多

自古以來，人們會參照大自然規律來躲寒避暑，是養生學的重要指標。在冬季大自然會把陽氣潛藏到地下較深的位置，樹木花樹會落葉枯萎，動物們會冬眠，而牠們的毛髮亦會顯得乾燥。對應着人體，身體也會在這時將陽氣往體內潛藏，氣血內藏到臟腑骨髓中，所以人們在冬天的時候，手腳、皮膚既乾燥又冰冷，脫髮也會比較多，可見氣血陽氣內藏以致皮膚頭髮缺乏滋養所致。

冬季養生宜曬太陽多郁動

雖然天氣寒冷，但仍要進行多些體育運動，舒展筋絡，增強氣血循行，提升陽氣，抗寒能力才得以加強。

小寒時節運動小提示：

一、太陽出來後才開始運動，借日光以助體內陽氣升發。

二、熱身運動要做足，等到身體暖和才脫去外套。

三、運動量要適中，忌大汗淋漓，以免損陰傷津。

四、運動後要及時穿衣，避免寒邪侵襲。



廣東人素來都會在小寒這天食糯米飯，這主要是小寒正處冬季，要食用一些溫熱性的食物以抵禦嚴寒。而糯米性溫，補中益氣、滋養脾胃，對脾胃虛寒的人效果特別顯著。冬季食用糯米亦可以起到禦寒保暖的效果，而我們需要注意的是糯米黏滯較難消化進食不宜過多，多食憂適得其反。成人建議份量1碗，小朋友建議⅓碗。

中醫推介三款養生糯米飯：

1. 杞子糯米飯

材料：杞子25克，瑤柱4粒，蝦米20克，紅蘿蔔粒20克，雞肉150克，糯米200克。

功效：健脾益腎，補中益氣。

2. 淮山糯米飯

材料：蕃薯粒30克，淮山60克，蝦米20克，冬菇粒15克，豬腿肉100克，糯米200克。

功效：補肺益腎，滋陰健脾。

3. 紅棗糯米飯

材料：紅棗15克，桂圓肉15克，栗子粒20克，蝦米20克，火腿50克，糯米200克。

功效：養血溫腎，行氣健脾。

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註冊中醫師陳志勇。

《本文獲陳志勇中醫師授權轉載》

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