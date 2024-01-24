月經不穩定或影響受孕機會 中醫教針對月經四大階段調補助受孕

遇上難以懷孕的患者，我們會先建議到婦產科進行影像學檢查，確認是否器質性病變導致不孕。若檢查發現有子宮肌瘤、子宮內膜息肉、輸卵管阻塞等影響，建議先由西醫評估手術治療的必要性。若已排除器質性病變，並試過自然或人工皆無法受孕的患者，則可以尋求註冊中醫師協助，考慮用中藥和針灸調整體質，改善體內受孕環境，以增加受精卵著床的成功機會。

本文作者：博愛醫院林夢納中醫師



從中醫角度，受孕源自於「腎氣盛，天癸至，任通衝盛，月事以時下」。女性腎氣充足，氣血運行暢通，月經的周期、血量、顏色等正常，才可使子宮土壤肥沃，排出健康卵子，從而成功受孕。相反，當女性的「腎-天癸-衝任-胞宮」生殖軸失調，常見病機例如腎氣、腎陰不足，或有痰濕、濕熱、瘀血阻礙胞宮等，則會出現月經不調，衝任失司，大大減低攝精成孕的機會率。因此，不論是自然懷孕抑或人工受孕者，中醫着重「調周」助孕，根據月經周期的陰陽消長規律而採取相應的治法，以恢復女性月經、排卵週期的穩定性。

調理月經穩定性增受孕機會

一般而言，我們可以把月經週期分成四個階段：經後期（陰長陽消）、排卵期（重陰轉陽）、經前期（陽長陰消）、行經期（重陽轉陰）。

1. 經後期（陰長陽消）

月經乾淨後，中藥治療的方向集中在「補腎、養血」。補腎方面，以滋腎陰為主，常用藥例如：熟地、山茱萸、女貞子、旱蓮草、枸杞子、覆盆子、懷牛膝等。養血方面，可用四物湯為基礎，若陰血嚴重不足者，可酌量使用一些動物類藥材，如龜板、鹿角膠、鱉甲、紫河車等加強補腎陰力度。

2. 排卵期（重陰轉陽）

此時，中藥介入的方向主要促使卵子成熟，幫助排卵的發生，治當「補腎、活血」。補腎方面，以滋腎陰為主，輔以補腎陽。大家可以想象一下，卵子成熟後排出需要一股力量，而腎陽正是這股推動力。常用藥如：菟絲子、杜仲、淫羊藿、巴戟天等。活血方面，臨床上除了四物湯之外，亦可採用雞血藤、赤芍、桃仁、紅花、路路通、車前子、絲瓜絡等中藥。

3.經前期（陽長陰消）

此時為增長陽氣運動的重要時期，因為子宮內膜正準備受精著床的狀態，若沒有成功受孕，則會剝落而形成月經。所以，此期的治療主要為「溫腎助陽、養血活血」。然而，很多女性在經前期會出現各種不適，例如便秘、感冒、痘瘡、水腫、情緒暴躁、抑鬱等，所以用藥不宜單純補益，需要辨證論治，因應不同體質作出調整。另外，需慎用活血通絡的藥物，切忌一味「通經」，當有受孕可能時，應加用保胎中藥治療。

4.行經期（重陽轉陰）

此時經血排出，下個周期的卵子亦開始進入生長階段。治療上常用一些輔助行經的中藥：當歸、川芎、益母草、丹皮、丹參、澤蘭、香附等。若患者本身月經暢順，則無需服用中藥。

「調周」療法是我們中醫師臨床上常用於解決不孕的方法之一。然而，每個人都有不同體質和情況，所以不能「一張處方走天下」，而是需要辨證論治，因人、因時、因地制宜。各位備孕中的夥伴們，記得及早和定期婦科檢查，並適時求診註冊中醫師，以對症下藥解決不孕問題。

《本文資料獲博愛醫院林夢納中醫師提供》

博愛醫院林夢納中醫師

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