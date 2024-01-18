親子好去處｜周六Chill 全日 《全城守網嘉年華2024》載譽歸來

今個星期六無去處？《全城守網嘉年華2024》將於1月20日(星期六) 灣仔 HarbourChill 海濱休閒站舉行，活動免費入場。當日有多個攤位遊戲和展覽及精彩表演，最適合帶小朋友參與及玩樂。



活動由「守網者」舉辦，透過活動讓公眾了解網路陷阱及數碼安全。活動於1月20日舉辦限定一天，由早上11時至晚上7時15分，地點灣仔 HarbourChill 海濱休閒站。當天傍晚會舉行「全城守網2024」啓動禮，維港上空更會舉行首個以網絡安全為主題的無人機光影匯演，同場亦會首播守網主題曲《No No》。現場觀眾更可參與《No No》舞林競技環節，由專業導師即場教授舞步，與其他觀眾比併，贏取豐富禮物。有得玩遊戲，又有得看表演，而且免費入場！

日間夜間Chill全日

當日分為日間活動節目和傍晚重點環節。日間活動有攤位遊戲、攤位展示、音樂及舞蹈表演等。重點環節於傍晚6時開始，會舉行「全城守網2024」啓動禮，及欣賞無人機光影匯演。市民可選擇玩足全日，或自由選擇想參與的時段。

一連串精彩節目，1 月20號約定你！活動詳情：https://cyberdefender.hk/carnival2024/

活動詳情：

日期：1月20日

時間：早上11時至晚上7時15分

地點：灣仔 HarbourChill 海濱休閒站

