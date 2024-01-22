保良局145週年　彩龍飛躍童樂日　傳承中國藝術 幼兒身心發展資訊

為促進幼兒對中華文化的認識，保良局1月13日在香港文化中心露天廣場舉辦「保良局145週年——彩龍飛躍童樂日」，集合了超過400名本局屬下幼兒服務的學生一同參與舞龍、舞旗及鼓樂大匯演，並邀得教育局蔡若蓮局長擔任活動主禮嘉賓，一同慶祝保良局創立145周年。現場亦設有多個親子競技活動及遊戲攤位，以生動有趣的方式向市民發放培養幼兒身心健康的資訊，共吸引4千人次參與活動。



蔡若蓮局⻑(中)、陳黎惠蓮主席(左)及譚毓楨副主席(右)聯同主禮團嘉賓出席「保良局145週年——彩龍飛躍童樂日 」 。

為響應教育局推廣中華文化教育，來自本局屬下25間幼稚園暨幼兒園及3間特殊幼兒中心的學生早前接受了2個月的舞龍表演指導，並在本次舞龍大匯演中扮演28條彩龍，配合145人大旗操及鼓樂表演，以慶賀保良局創立145周年。今次舞龍表演更創下本港史上首次由280位5歲左右幼童共同舞動九節夜光龍的紀錄。

另外，現場亦設有多個以學前幼兒發展為主題的不同親子競技及攤位遊戲，供參加者免費體驗，包括知識問答攤位、專業治療車甄別服務、流動玩具圖書車等項目。在本局幼兒服務的教師、專業治療師及社工的指導下，幼兒可透過不同活動和訓練提升平衡力、肌肉發展及身體協調能力。

大會更邀請了著名單車運動員李慧詩、空手道運動員劉知名、香港教育大學雷雄德博士等嘉賓以專題講座，分享運動對幼兒正向心理及肌肉發展的好處，推動家長協助幼兒從小培養運動習慣。

香港知名單車運動員李慧詩、空手道運動員劉知名、武術運動員劉子龍、與香港教育大學雷雄德博士等嘉賓出席活動。

香港知名單車運動員李慧詩(右二)、空手道運動員劉知名(左二)、武術運動員劉子龍(左一)、與香港教育大學雷雄德博士(中)等嘉賓以專題講座形式，分享運動對幼兒心理及肌肉發展的好處。

教育局蔡若蓮局長於活動上致辭時表示：「幼稚園是兒童成長的重要階段，亦是培養文化素養及國民身分認同的關鍵時期，感謝保良局屬校積極舉辦中華文化及校本活動，讓小朋友通過參觀、體驗、閱讀及遊戲的過程，了解傳統文化及智慧。」蔡局長表示龍是吉祥的象徵，而舞龍在傳統文化中則標誌著團結，希望是次表演能為學生帶來深刻的體驗，藉此傳承優秀傳統文化的同時，亦在生活中學習以堅毅不屈的勇氣面對挑戰。

保良局陳黎惠蓮主席表示：「今次活動除了能推動幼兒體能發展，亦反映本局幼兒服務對中華文化教育的重視。一直以來，本局屬校推行了不少中華文化活動，包括教授詩詞、認識中國藝術活動，更善用了教育局在推廣中華文化及藝術上的津貼，教授幼兒中國鼓樂、舞旗及舞龍等傳統民間藝術，才能成就如此盛大的匯演。」

參加者參與以學前幼兒發展為主題的親子競技及攤位活動。

參加者參與以學前幼兒發展為主題的親子競技及攤位活動。

(資料及相片由客戶提供)