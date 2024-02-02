小小博物館KOL｜專家解答小朋友妙問　拍片教大家科學冷知識

好奇心與生俱來，驅使我們不斷學習。小朋友相比成年人往往更渴求新知識。「為甚麼天空是藍色？」、「到日落時又為何會變色呢？」每一個問題都代表小朋友對世界的一切充滿好奇。康文署早前舉辦「小小博物館KOL」計劃，培養小朋友好奇心、創意及表達能力，參加的小朋友更加親身與6位博物館館長及科學專家對話，拍攝一系列的影片，內容上至天文，下至地理，分享科學冷知識。



小朋友vs專家 用科學拆解天馬行空問題

好奇心旺盛是小朋友的特質，最愛問「點解」。通常關於日常生活大小事的問題，家長們尚能應付，但當小朋友問出天馬行空的問題時，家長們便可能難以回應。簡單的一句「為甚麼天空是藍色？」尚可求助Google大神，若果小朋友問到「太空人在太空漫步時，能否用電話播歌？」，或許Google都未必搜尋到相關資料。

為了滿足小朋友好奇心，同時亦能向大眾推廣博物館文化，康文署近年舉辦「小小博物館KOL」計劃，以不同形式的活動和培訓，培養小朋友好奇心、創意及表達能力，讓他們透過博物館認識歷史、藝術和科學。例如小朋友們會透過訪談會及工作坊，親身與博物館館長及科學專家互動，提問有關博物館、日常科學、甚至是成年人都未必想到的天馬行空問題，又參與科學短片拍攝。

小小博物館KOL和香港太空館助理館長陳俊霖交流有趣的科學知識。

一班小小博物館KOL和香港科學館助理館長何致慜拍攝科學冷知識影片，非常投入！

「科學發現號」教導大眾科學冷知識

2023年剛完成的「小小博物館KOL」計劃就以「科學發現號」為主題，安排小朋友參觀香港科學館、香港太空館及香港天文台等多個展覽及設施，更設有特別導賞團，深化參觀體驗。康文署更舉辦六場專題講座作為計劃的壓軸活動，由「小小博物館KOL」計劃參加者與博物館館長及科學專家互動，向觀眾分享生物、地理及天文的科學知識。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士及小小博物館KOL於專題講座中向觀眾示範「神奇的空氣」。

「科學發現號」科學冷知識影片一共有30集，以有趣的方式向公衆介紹上至天文，下至地理的冷知識，其中《遠古藍血生物篇》就為大家介紹香港存活得最耐的生物馬蹄蟹，有興趣的你可以立即睇片▼▼▼

如果對另外其他「科學發現號」科學冷知識影片有興趣，可以瀏覽：https://bit.ly/48Vx9DS

想了解其他生活科學冷知識，則可瀏覽：https://bit.ly/3REzM7k

此外，康文署「寓樂頻道」設有「兒童專頁」，提供更多有趣並具有教育意義的短片，內容涵蓋博物館、閱讀、表演藝術、運動、園藝和綠化，以及動物，適合兒童觀看，讓家長與子女共同探索知識新領域：www.lcsd.gov.hk/edutainment/tc/for_kids/index.html

（資料及相片由客戶提供）