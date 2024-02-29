推廣社區藝術｜如心廣場與香港藝術中心「香港美食隨心畫」互動展

為將「藝術共創」概念帶入社區，華懋集團旗下如心廣場與香港藝術中心首次聯乘的「香港美食隨心畫」公共藝術展覽，由即日起至 3 月 17 日登陸荃灣如心廣場，啟動禮首日場面熱鬧，大眾對藝術裝置及展覽感新奇有趣。



華懋集團與香港藝術中心首次聯乘「香港美食隨心畫」互動展，把「藝術共創」概念帶入荃灣並登陸如心廣場。通過 Doodle Art，共同將藝術帶入社區，令廣大公眾更容易接觸參與藝術創作。

如心廣場與香港藝術中心「香港美食隨心畫」互動展

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興先生、華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏女士、華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生、香港藝術中心監督團成員蔡關頴琴女士、香港藝術中心總幹事葉思芬女士、「閣樓釀造」創辦人李鎧宏先生於昨天（2月28日) 攜手出席 「香港美食隨心畫」公共藝術展覽啟動儀式。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興先生在台上致辭表示，集團一直以「人、繁榮、環境」三者並重、均勻發展為理念，以社群為本，推動荃灣區經濟及社區發展，將香港建造成更宜居的城市，推動改變，開拓更美好未來。

一眾主禮嘉賓為如心廣場與香港藝術中心首次聯乘的「香港美食隨心畫」公共藝術展覽進行啟動儀式。（左起）華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生、香港藝術中心總幹事葉思芬女士、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興先生、華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏女士、以及閣樓釀造創辦人李鎧宏先生。

響應香港特區政府「藝術3月」推廣文化及旅遊發展

「如心廣場 x 香港藝術中心：香港美食隨心畫」公共藝術展覽，希望能作媒介鼓勵社區一同參與這件大型公共藝術作品，把「藝術共創」成果發揚光大。華懋集團深信，培養下一代參與藝術創作不僅只是培育香港的年輕藝術家，更可以為兒童提供多一種表達自己的方式，特別是透過隨心畫（Doodling）這種隨時隨地都可以創作的藝術形式，能釋放小朋友潛力，並為香港社會注入正能量，建設一個美好的香港和可持續的未來；活動同時響應香港特區政府以「藝術3月」品牌推廣文化藝術盛事，促進文化和旅遊融合發展。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興先生在台上致辭表示，華懋集團致力為社區帶來共享價值，並希望透過本次與香港藝術中心合作，共同將藝術帶入社區，令廣大公眾、家長及小朋友，更容易接觸藝術創作。

就推動藝術方面，華懋一直致力推廣各種社區項目，包括：與香港中樂團聯合舉辦的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂活動系列，以澎湃鼓樂為社會注入正能量；連續第三年與法國五月藝術節合作；贊助亞洲藝術文獻庫擴建圖書館，翻新後命名為「華懋藝文圖書館」等。蔡宏興先生亦提到華懋集團商場策略的重點，會繼續強化獨特的購物和娛樂體驗，與顧客建立更緊密的聯繫。

「香港美食隨心畫」互動展以香港常見元素為媒介推廣藝術

展覽除了利用「美食」作為拉近公眾的藝術媒介之外，更跨界聯乘本地製造精品汽水品牌 —「閣樓釀造」，特地為展覽製作別注版的藝術汽水，為藝術饗宴增添一抹清新，讓大家可品嚐其特製的限定版藝術汽水（有汽香水檸檬鐵觀音及有汽士多啤梨瑪黛茶各一）。

是次聯乘亦包含由本地藝術家指導的鏡面繪畫工作坊，讓大眾體驗創新媒介，直接在鏡面揮灑顏料，讓內心思維在鏡上栩栩呈現。活動期間，顧客在如心廣場消費滿指定金額即可免費換領「閣樓釀造」別注版藝術汽水套裝及參加「鏡面隨心畫」工作坊（名額有限，先到先得。）

「香港美食隨心畫」互動展：

日期：2月28日（星期三）至3月17日（星期日）

時間：下午12時至晚上8時（平日）；上午10時至晚上10時（週末）

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭

費用：展覽費用全免

