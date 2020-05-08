內地「致敬年輕一代」反遭嘲諷　《後浪》敗在離地長輩說教？

早前趁著五四運動紀念日，內地視頻網站bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）製作近4分鐘的青年宣言片《後浪》，官方主旨為致敬年輕一代，一眾官媒如央視亦加持轉發。

影片中充斥VR眼鏡、單反相機、賽車、潛水、冰島旅行等等產品和活動，卻惹來部份網民抱怨，指製片人不識年輕人被「996」（朝9晚9工作6天）、房貸、車貸死死壓住的「民間疾苦」。

「前浪」：時代有幸遇見你們

至於片中另一惹來嘲諷之處，是內地知名演員何冰亦以「前浪」身份所作的獨白，玆摘錄幾句以供參考：「那些口口聲聲，. 一代不如一代的人，應該看著你們」、「但是時代更有幸，遇見這樣的你們」、「我看著你們，滿懷敬意」。

《後浪》邀請演員何冰演講，影片評價兩極。（bilibili影片截圖）

網民的反彈可能都不牽涉太多「深層次矛盾」，他們純粹是反感那種令人尷尬的長輩溫情善意。情況就好像大時大節，叔伯兄弟姨媽姑姐聚首一堂，這些一年見不了幾次的親戚之間沒甚麼話題可說，講來講去就是工作收入拍拖結婚，不搭嘴下去又弄僵了氣氛，搭嘴下去又似是對不太熟悉的人交代私事。

長輩溫情地自命欣賞與諒解，長輩不厭其煩地諄諄善誘，內容全是放諸四海皆準的鼓勵和教訓，可是他們對於你的生活處境事實上一無所知，好的引以為傲的不知道，壞的不好意思說的也不了解，全程就為講而講地重複些「天天向上式」的學校標語，搬出一套永遠大團圓結局的處境劇情節。

「硬銷」商品惹反射式批評

所以如果不去上綱上線，硬要將失敗的宣傳品說成是揭露了社會矛盾，那麼《後浪》所觸發的公關危機很單純，純粹是常見的不入流廣告，訊息和形式都淪為笑話。由這角度看就毋須分析得太複雜，解決辦法一是花錢花時間去理解受眾的生活和想法，二是投其所好講受眾喜歡聽的說話。

影片中不斷提到對年輕人滿懷羨慕和感激。（bilibili影片截圖）

做廣告不是做科學研究，目標亦不在於尋求社會真相，強行在一兩分鐘裡「呈現真實」本來就緣木求魚，作為宣傳品更加是本末倒置。因此所謂「理解」講到底都是去理解受眾亦即消費者的喜惡。

由網民批評入手，他們不見得是要提倡政治或社會變革，尖銳留言更像是一種反射動作，就如商店推銷員「硬銷」商品，連珠炮發如何理解你這位陌生顧客的貼身需要，而你聽到這些空洞沒營養的說話，心情欠佳之下忍不住要反駁和嘲諷，其實你本人對商品本身沒甚麼意見。

「小確幸」廣告風格或更有效

不分中外，當今消費者需要的是「被同情地理解」，真假心靈雞湯都灌不下去，灌了下去也會吐出來，然而這不代表他們需要消耗力氣的反覆思考，又或者盲目沉浸在負能量當中。

影片中呈現的青年樣貌被認為是給精英階層的年輕人，不能代表大眾。（bilibili影片截圖）

綜合近見較受歡迎的年輕人廣告，一般都是描繪一下日常生活壓力，點到即止，旨在令受眾一時間有所共鳴，然後鏡頭一轉，百忙壓力之下有家人體貼陪伴，有背包客窮遊之旅，有尋求「自我」的雅好興趣，苦悶間平添些許溫暖和感動。若果要找詞彙總結這種風格，不外乎是「小確幸」或「文青」。

由這一角度看，與其說《後浪》敗於太過「獅子山下」長輩式說教，不如說是太像樓盤廣告，充斥著消費者探索幸福的一面，卻缺少了「小確幸」不可或缺的日常挑戰畫面。若果受觀限定於高收入又資產多的上層中產，相信仍沒太大反彈，但如果目標客戶是年輕大眾，那就距離他們的口味喜惡和生活現實太遠了。