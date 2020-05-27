日本自衛隊更換新式步槍　台軍內也引起議論？

日本防衛省在5月18日，低調公布了陸上自衛隊即將更換的新型步槍，此槍命名為「20式小銃」，將替換掉已經服役30年的「89式小銃」，單價每支約美金2600元。日本防衛省首批將訂購3000挺20式小銃，提供陸上自衛隊水陸機動團（簡稱：水機團）使用。

根據防衛省估計，未來20式小銃的總體採購量將達到15萬挺，但是由於防衛預算限制，此採購將分30年才能執行完畢，也就是說，未來30年的時間，日本自衛隊使用的89式小銃，將與20式小銃同時服役一段很長時間。

日本防衛省在5月18日突然低調公布最新型的20式小銃，引起震撼。（Twitter@防衛省／多維新聞合成）

根據極為有限的公開數據顯示，20式小銃將不再配備日本自衛隊慣用的固定型腳架，而增加採用40公釐榴彈槍發射器，採用者為意大利Beretta槍廠所研製的GLX-160型模塊化槍榴彈發射器，此型槍榴彈發射器，將使日本陸上自衛隊，在使用將近70年的槍口射擊型槍榴彈的戰術後，首度開始使用40公釐榴彈槍，展開新的戰術。

有傳聞指，此次由日本本土產業豊和公司得標20式小銃的研製工作，而非採用傳聞中向比利時FN國家兵工廠、或者是德國HK槍廠，進口採購FN SCAR或者HK416等型的現代化模塊步槍，箇中有頗多玄機。而日本防衛省在此槍研發期間、以及得標發表期間，都採取異常神秘、且無任何信息流通的方式宣布，也引起外界諸多揣測，例如豊和公司抄襲SCAR和HK416等二型先進突擊步槍的科技，來產生出混血DNA的日本自制下一代步槍，但是從防衛省正式發表的槍枝外型來看，傳聞其實並未樣樣成真。

從20式小銃的外型和內構的有限資料分析，此槍從意大利Beretta槍廠的ARX模塊化步槍得到較多的經驗，甚至購買許多專利，故研發時間由2014年開始至2018年結束，僅花4年時間。（陳宗逸／多維新聞）

20式小銃，乍看之下與目前世界潮流的模塊化步槍，如SCAR、HK433、ACR、Beretta ARX等型的模塊化步槍，幾乎沒有什麼不同，甚至在某些地方，優化了對於日本人基礎體型的適應性。

而20式小銃的面世，其實代表了從21世紀初期開始興起的模塊化步槍風潮，已經趨於一致，世界各國儘管都在發展自己的先進步槍，但其實結果都一樣，經過實戰驗證過得各種模塊化現代步槍，事實上長相、功能以及設計，幾乎都沒有不同。值得注意的是，日本此次與意大利Beretta槍廠的合作，恐怕成份較多，尤其是20式小銃的伸縮槍托、槍榴彈、槍托折迭機構、瓦斯氣動導杆設計等方面，與Beretta廠的ARX系列槍族，十分相向，僅是外觀差異甚大。

韓國國防部已經決定，不開發流行的模塊化新型步槍，而是沿用大宇生產的K2A型突擊步槍加以現代化改良，從圖中可看出極具現代化的改裝。（Facebook @ Republic of Korea Armed Forces／多維新聞合成）

由於日本自衛隊更換槍械，一直都是受到亞洲各方關注，因為日本的用槍哲學，和歐美西方等槍械主流國家不同，有許多不同的堅持，每每研發制式步槍，都要花將近30年時間，才能研發完成，務必融合各國優點，開發出適合日本人身材的「完美小銃」，從7.62公釐口徑的64式小銃到5.56公釐口徑的89式小銃，日本人花了30年才研發成功，且至今89式小銃，還無法完全替換掉已經老化的64式小銃，儘管日本的國防預算額，每年超過500億美金的額度，位居全球頂尖位置，但是日本吝於用國防預算來大規模更換槍械，也是研究日本軍事的一個不解之謎。

也因為20式小銃的出現，帶來了東亞的熱烈討論，尤其是韓國與台灣，對此槍的各項細節，也在輿論、社群網絡上有頗多討論，甚至台軍專事研發軍火的軍備局兵工廠，也對此槍抱持興趣，好奇日本的設計為何如此？以及台製下一代制式步槍將走怎樣的路，多有人討論。

台灣國防部軍備局對於其持續研發精進的XT-105型模塊化突擊步槍後勢相當看好，目前台軍雖無預算全面更換，但是已在台軍個特種部隊少量戰測服役。（陳宗逸／多維新聞合成）

事實上，韓國方面的社群網絡，已經透露出韓國國防部，決定不改變軍隊制式的大宇（DaeWoo）製造的K2A型突擊步槍，將繼續沿用下去，但是K2A突擊步槍為了因應日漸多變得戰術環境，以及使用槍械的準則改變等，其外型幾乎已經改到剩下槍身沿用舊款設計，最新改良的K2A突擊步槍，反而類似瑞士的SIG MCX先進步槍的模樣。

至於台軍，由於國防預算一直偏低，尤其大量使用制式步槍的陸軍，因為預算排擠效應，連輕型裝甲輪車都無法實時替代，必須要空出預算空間，迎接昂貴的M1A2T型主戰坦克的來臨，故台軍目前並無更換現役T-91型步槍的計劃，但是台國防部軍備局兵工廠，一直不斷持續優化其XT-105型模塊化步槍的設計，而且不斷改良，送台灣各特種部隊進行戰術測試，結果反應幾乎都不錯，故一旦台軍啟動如日本自衛隊的全面換槍行動，XT-105型模塊化步槍，應該可以贏家下一個戰場世代的挑戰。