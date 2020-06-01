內地6億人月入僅千元　李克強陳述事實為何惹熱議？

5月28日全國人大會議閉幕，國務院總理李克強在會後接受中外記者的訪問。在接受官媒《人民日報》提問時，李克強稱：「（內地）有6億人每個月的收入也就1000元（人民幣，下同）」。 李克強此言一出，立刻引起中外關注，「6億人月入1千」之類訊息登上微博熱搜榜，引起內地網民熱烈討論，尤其今年正是內地「脫貧攻堅」、「全面小康」的達標之年。

國民「美好生活需要」有待滿足

其實許多年來，中國都一直以「世界最大發展中國家」自居，當中除了有利於保留「發展中地區」的經貿優待，也是反映按人均國民生產總值計算，內地排名仍在全球中游位置，有待登上「已發展地區」之列。

國務院總理李克強。（新華社）

由此可見，李克強透露的不是甚麼驚天大秘密，是稍為上網查查就人盡皆知的事實。之所以陳述事實都好像發現了新大陸，某程度上是坊間新聞習慣使然，始終防火長城內外長年關注中國崛起，天天都充斥「中國模式」、「世界第二大經濟體」、「世界工廠」之類資訊，相對較少曝光乾巴巴的貧富數據。

落到實處，除了人均收入，套用中共術語，講醫療教育講社會保障，內地民眾仍有待滿足各式各樣的「美好生活需要」。基於這一點，中國的國際處境十分微妙：本國發展成就可觀，計總量足以與美國一爭高下，軍政力量亦是名列前茅，不過論綜合國力，在黨政軍的龐大身形之外，小民生活水平仍有待長足改善。

專家：包括無就業、無收入人口

個別衡量是比上不足，比下有餘；總體動員則實力可觀，大國崛起。由於牆內宣傳口徑偏於塑造強大形象，而牆外報道亦以中國進佔國際舞台為焦點，所以當李克強在重大場合提及另一面真相，簡單一句說話居然引來各界驚訝，未有預料中國的領導人居然會「自揭瘡疤」。

🔑🔑🔑四川省涼山州轄下昭覺縣阿土列爾村是「脫貧模範村」🔑🔑🔑

阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米。（網上圖片）

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實則官方亦有後續解畫，由國務院主辦的內地官媒《經濟日報》（中國經濟網）便就此報道，引述中國收入分配研究院執行院長李實所言，首先月收入、年收入指的是「可支配收入」，扣除了日常開支，而這6億人亦包括無就業、無收入的人口，如老人、兒童、學生等被贍養人口。

李實又表示，一個人月收入1000元，如果三口之家都有收入，那麼一個家庭的收入大概在3000元左右，這樣收入結構的人群主要分布在農村：「在城市有最低工資保障，也有低保。家庭月收入在城市低於1000元的不是那麼多。」

「脫貧模範村」人均月入500元

另一方面，李克強也可能是太過「熟悉」官方數據，1千元月入對他和對大眾而言有不同理解。在大眾認知之中，1千元月入是低收入，似與中國對內外宣傳的繁盛形象不相稱；在負責「脫貧攻堅」的官員認知之中，1千元月入依然是低收入，但就要分清楚是用在城鎮抑或農村。

「懸崖村」逾半數村民告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房：

易地扶貧搬遷貧困戶的安置點。（新華社）

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須知道自2016年起，中國貧窮線劃定在年度純收入約3000元，亦即月入約250元，主要適用於農村。這個門檻一直被指偏低，但即使是官方視為「脫貧範例」的四川省阿土列爾村，年收入亦僅由原來2014年的人均不到2000元，到了2019年增加至6000元左右，也就是月入約500元。

事實是李克強揭示收入分配問題，原意在於回答記者有關「脫貧攻堅」進度的提問，他闡述時亦假設了1千月收入是用於城鎮地區，這些低收入戶「在一個中等城市可能租房都困難」。無論如何，實事求是總好過夜郎自大，如果稍為認識一下內地「發展中」的狀態，可能就不會對「6億人月入1千」那麼敏感了。

四川廣播電視台90後女記者高慧玲和同事進行「懸崖村」搬遷的報道，鏡頭前的她談笑風生，十分淡定，但之後爬下「天梯」下山，卻嚇得在車上嚎啕大哭：