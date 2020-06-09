撲朔迷離：昔日國腳郝海東是如何「出走」的？

日前郝海東投下一顆輿論核彈後，其本人的相關消息在國內遭到封殺，隨後網絡消息，子承父業同樣以足球運動員身份為塞爾維亞球隊效力的郝潤澤被解僱。傳出這則消息的正是6月4日當天與郝海東一同現身宣布「建國」鬧劇的中國流亡商人郭文貴。 在這次事件中，郝海東的出現的確令輿論震驚。甚至其曾經在綠茵場上的戰友都感到驚詫。在外界看來就是一出十足的政治鬧劇卻被郝海東演繹的十分莊重與認真。6月4日那天，郝海東一改足球場上狂放不羈的姿態，西裝革履的手持他的「新中國聯邦宣言」。

就在郝海東「建國」事件之後，網絡上出現「郝海東被洗腦」、「一個小學水平的（郝海東）被一個中學水平（郭文貴）的忽悠了」等來調侃其驚人舉動。輿論的調侃被郝海東認真對待，其在剛剛開通的推特（Twitter）上用英語反擊嘲笑他學歷的聲音。

其實，藏在這些戲謔背後的是輿論的不解，郝海東是怎麼搭上郭文貴的？一代足球名將，曾經的中國國腳又是怎麼走上與其前半生截然相反的道路的？

關於郝海東與郭文貴的「結合」，其實傳聞甚少。從兩人的過往經歷來看，似乎很難看出會有交集。郭文貴大概從2012年之後便先後從香港流亡海外，在此之前，其一直在中國商業界混迹。曾因涉及多起商業糾紛以及與問題官員的利益勾兑等，在事發被查後郭轉逃海外，之後開始了其所謂的「爆料革命」。

而縱觀郝海東的前半生，其是一個地道的中國體制內人物。10歲即入選中國八一少年足球隊，這是一支隸屬軍隊的球隊，裏面的成年球員都是現役軍人，而且接受軍隊體制的管理。因此，在郝海東的職業生涯中，其不僅是中國國家隊的足球運動員，還曾擁有中國軍人的身份。因此，可以說，郝海東的今日言行也是對其過往身份的一種反叛。

至於其到底是何時與流亡美國的郭文貴有了聯繫，可能是2016年前後其在西班牙時期，也可能此前其根本就與郭沒有直接的聯繫，這些細節或許一時之間難以查證。但卻可以這樣猜測，郝海東確乎是被人「洗腦」了，也許這個人不是郭文貴。這並非是信口胡言，更不是隨網民調侃。

作為中國足壇曾經的明星，郝海東在中國輿論中幾乎不缺乏話題性，如果細心翻查中國國內媒體對他的報道，大概就能理解為什麼說郝海東是被人「忽悠」了。中國一位資深體育記者曾這樣描述郝海東，郝海東有時會故意不執行一些領隊規定，因為他討厭這種家長式管理。在中國媒體的報道中，有人將他比作「獨行俠」，有人說他性格冷淡、不合羣，也有人說他孤傲。郝海東將此歸結為在八一少年隊裏受到的影響。

郝海東如今的選擇與其自身的性格有關，外界能夠觀察到其思想發生轉變的是郝海東不知何時從以前的「關心足壇」變為了「關心天下事」。中國媒體報道郝海東稱，苦口婆心讓年輕人要學會獨立思考，點評輿論熱議的社會公眾事件，還時不時邀請大家談談美國前國務基辛格（Henry Kissinger），包括點評方方日記事件，「和方方站在一邊」，而類似「自省」、「慎獨」這類知識分子的語言，也是張口就來。

顯然，一個自認為在舉國體制下成長並深受其害的人，在深入這個規則運行下也確乎是見到了一些不公平甚至是黑暗的事件發生時，其由於個人系統性認知的缺乏很容易將一些現象問題歸因到體制上，而在西方普世價值的政治互補下又以為找到了所謂的真理。

今天外界視角中的郝海東更多的是一個荒誕形象，但他也是悲劇性的。不過郝海東似乎並不這麼認為。在6月4日郝海東自認為重要的一刻，其在發表演說時，不忘了感謝自己妻子的支持。作為曾經的中國羽壇「一姐」，葉釗穎被外界討論最多的是其曾經在中國國家隊教練的要求下向隊友讓球事件。葉也此事件後多次向外界表達對體制內的不滿甚至不屑，以及對自由的渴望。

郝海東與葉釗穎或許都是對中國社會中某一個現象存在着不滿甚至不解的同類人，但是截至目前人們沒有看到他們的任何「爆料」，而其Twitter賬戶也在6月5日的短暫活躍後銷聲匿迹。