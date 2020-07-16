【航母攻略】殲31究竟上不上艦？　中國艦載機新戰力正低調磨劍

近期中國航空研究院發布新一代戰鬥機要於2021年首飛的消息，一度引起網民驚歎；而殲-31「鶻鷹」戰機是否要登上003航母的揣測，也惹動輿論揣測。 目前，美國下一代海軍艦載機「F/A-XX」計劃正在加快研發，使得中國軍迷也頗關注中國的艦載機究竟有無更多新動向：殲-31是否上艦、殲-15又會如何改進或擔負戰備多少年等等。

殲-15戰鬥機是當前中國航母唯一的艦載機主力。（中國軍網）

畢竟中國軍事向來是低調，往往十年磨劍磨得鋒利後才驚天出鞘，平日根本不會透露太多訊息。

儘管解放軍當前的艦載機主力只有「飛鯊」殲-15戰鬥機，以及擔負預警與反潛任務的直18，殲-15亦無能與美軍F-35匹敵的隱身功能，不過解放軍改良與研發艦載機的步伐仍不容小覷。畢竟早在取得航母的幾十年前，中國便開始發掘艦載機的戰鬥潛力。

如當1922年世界第一艘航空母艦—日軍鳳翔號入列後，奉系將領沈鴻烈即刻著手仿效，將舊商船「祥利」號改裝為軍艦「鎮海」號。接着1926年東北海軍又於鎮海艦上加裝起重機，藉以吊掛從法國買來的FBA 19水上飛機，令毫無跑道的鎮海艦成了最陽春的另類航母，威力瞬即提升不少。

儘管鎮海艦的戰力僅於北伐戰爭中略有發揮，1937年11月時便在青島自沉以阻攔侵華日軍，但這不能不說是彼時貧弱的中國想擁有與使用航母的嘗試。只可惜國共內戰導致不少海軍艦艇隨國民黨撤往台澎地區，還有中共為了經濟建設暫且無力建設大規模的先進艦隊、更遑論技術要求與花費更高的航母，使得中國操作艦載機的經驗一時中斷了許久。

世界第一艘航空母艦，日本的鳳翔號。（網絡圖片）

然而隨着東風-5型洲際導彈的研製成功，解放軍必須向南太平洋試射，試射後的導彈數據艙又得打撈上來，因此打造涵蓋艦載機項目的護航與打撈艦船「718工程」勢在必行。由於工業基礎與科研水平與國外差距較大，自研的直-7未能有所進展，故中國決定於1975年自法國購入14架「超黃蜂」直升機（SA 321 Super Frelon）作為艦載機。接着在1979年12月30日，北海艦隊航空兵郭文才、于志剛、陳金龍分別駕駛三架「超黃蜂」直升機，成功於上海長江口著艦，象徵解放軍首支艦載機部隊的誕生。雖然這並非固定翼飛機，且部署的時間也比外國落後多年，但終究象徵中國海軍邁向深藍的重要一步：從此以後海軍航空兵可以不再依託岸基機場、擴展作戰半徑了。

接著在1980年5月東風-5型導彈試射後，成軍不到5個月的四支艦載直升機組便隨艦隊遠赴南太平洋，郭文才機組在能見度不足1公里的惡劣氣象下，以5分20秒的時間迅速將導彈數據艙打撈上來。這項成功經驗令中國見識到艦載機的優勢，遂積極試圖國產化。雖然稍後為了提振經濟生產而暫時縮減軍隊建設，使仿製計劃直到1984年才重啟，但中國仍於1989年成功生產國產型直-8直升機。此外，1980年中國又另外自法國引入「海豚」直升機（SA 365 N Dauphin），並以之為基礎仿製為「直-9」。爾後隨着中國工藝的提高，直-8與直-9陸續改良出許多型號，這既填補了中國直升機研製水平的落後，更鍛鍊了操縱艦載機的技術，有效提升中國海軍航空兵在預警、搜救、反潛與反艦的空白。

不過艦載機的強悍若要全力施展，終歸不能只仰賴直升機，因此當中國買下烏克蘭的舊航母「瓦良格」號後，配套的艦載機項目亦在悄悄進行。只是艦載戰鬥機的研製技術與直升機大相逕庭，其氣動、座艙、結構、起落架、發動機、電子設備等部件完全得重新設計，連航母上的攔阻索也得自力更生研發。雖然中國亦自烏克蘭購得一架蘇-33艦載重型戰鬥機的原型機T-10K-3，但該機畢竟與定型的蘇-33有落差，因此中國無法依樣畫葫蘆地參照，更多的是依靠仿製蘇-27成殲-11的經驗積累埋首研究。而這最終的成果，便是「飛鯊」殲-15的凌空現世。

由於艦載機的起飛距離比陸基飛機短，但航程與推力得更遠更大，因此重量與燃油量都更多，殲-15遂與殲-11有極大差異。最顯著的不同，便是殲-15多了一對上偏的鴨翼，這可用來補充升力，還能減去平尾的下偏量，藉以發揮艦載機短距起降的最重要性能。此外，殲-15總設計師孫聰強調殲-15得在大氣擾流的處境下，以約每秒60米的相對速度精準著艦，因此穩定性控制的要求更高。

殲-15研製時所參照的殲-11戰鬥機，兩者外型與結構其實有不小差異。（新華社）

孫聰同時還身兼殲-31「鶻鷹」總設計師的要職，他表示不僅期望「鶻鷹」戰機未來能與殲-20高低搭配，更盼望能將之改進為新一代艦載機。儘管殲-31至今尚未正式定型與量產，解放軍僅能先通過殲-15繼續拓展艦載機的各種性能，譬如換裝有源相控陣雷達，或是改製成能掛載反輻射導彈與電子吊艙的電子戰飛機等等。所以倘使日後孫聰的心願成真，那麼必是讓中國航母更如虎添翼。

另外，中國學者還於2014年以美軍EA-18G電子戰飛機與「俄羅斯Su-33艦載機可能的衍生型艦載電子戰飛機」來對比，得出兩者被X波段雷達發現的距離差距，從而建議得對現役艦載電子戰飛機的雷達罩、座艙蓋、邊條翼、反輻射導彈、空空導彈、電子吊艙等部位塗上隱身塗層，機頭與進氣道最好也得進行隱身化設計，如此方能克服雷達散射截面（RCS）性能不如美軍的弱點。其實明眼人一看即知這指的是殲-15電子戰型號，而從中也能看出解放軍對殲-15的寄望，絕不似某些網民所謠傳般，宣稱殲-15很快就會遭淘汰，實情是針對這款中國首種艦載戰鬥機的改進依舊在低調進行。

殲-31戰鬥機。（網絡圖片）

最重要的是，除了可能出現的殲-31的艦載版之外，解放軍還加緊研發艦載無人機的速度。根據已公開論文，中國正努力探索國內外艦載無人機的偵察、電子干擾、誘騙、隱身、微型化的研究進度，同時試圖開發無人機戰術系統（TCS），令艦載無人機的載荷與任務性能可大幅度優化。還有艦載無人機的自主著艦回收技術。根據南京航空航天大學教授甄子洋於2018年發表的論文，中國正在比較與摸索各種回收制導與控制方法，並稱「美國等軍事發達國家已經進行了艦載無人機的工程化應用，我國較系統性地掌握了無人機著艦技術，正在向工程化應用轉化」。

甄子洋在結論中還建言，該加強甲板運動預估與氣流擾動抑制技術、艦載機多個氣動操縱面與發動機推力間的綜合控制、容錯控制等問題的研究，更指明無人機群作戰乃未來趨勢，因此「有必要研究大規模無人機群的艦船回收協同制導與控制技術」，加上無人機種類繁多，故還得「研究異構無人機的協同著艦制導與控制技術」，以及「研究艦載無人機與有人機、無人潛水器等艦載裝備之間的協同控制技術，提高艦載武器系統的作戰效能，形成強大的航母／艦載機作戰體系」，從這些論點可略窺解放軍未來對艦載機的戰術運用與研製方向。一旦這些問題俱攻關成功，解放軍的立體作戰效能，必定將給未來戰爭帶來極大的震撼。

雖然這些創新技術離實際應用尚有一段日子，但從今年5月改進版「海山鷹」教練機試飛成功的消息來看，解放軍正致力於訓練更多艦載機飛行員，未來勢必有更多殲-15、甚至新一代艦載機的部署需求。且按照中國軍事領域「生產一代、研製一代、預研一代」的步調，待日後解放軍揭曉更多艦載機進展時，更先進的武器早已在默默開發。因此一旦殲-31當真成功改製為艦載機、或有更新鋭的艦載機出現時，倒不如可以探問：更優越的艦載無人機或更教人想象不到的艦載機，是不是也已推進得離入列更進了一步？