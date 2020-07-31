《平安經》未保平安作者丟官位　官場拍馬屁文化積非成是

試想像有朝一日，有位香港高官寫了一部《繁榮經》，全本經書都以「XX繁榮」寫成，例如「地區繁榮」項下列出「中西區繁榮，灣仔區繁榮，觀塘區繁榮」等等，又如「行業繁榮」項下列出「飲食界繁榮，進出口界繁榮，金融業務界繁榮」之類。 相信這本《繁榮經》一經面世，市民都會擔心這位高官的工作狀態，質疑他或她還能否勝任公共服務。如此情況看似匪夷所思，但就切切實實發生在吉林省，省內反應更令人咄咄稱奇。

事緣吉林省公安廳常務副廳長賀電寫了一部《平安經》，通篇是「1歲平安，2歲平安，3歲平安」之類唸口簧口水文。這位有教授銜頭的地方高官頗為自得其樂，《平安經》不只獲公安部轄下出版社刊行6千本，售價近300元人民幣，官方更在省會長春舉辦朗誦研討會，力求「XX平安」的福音傳遍省內每一角落。

吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電。（百度百科）

吉林上下拍馬屁不怕穿也不怕響？

如果要比擬，相當於香港警務處副處長寫了本《繁榮經》，獲得政府新聞處協助出版宣傳，每本盛惠3百多港元，兼且還在維多利亞公園舉行朗誦會，邀請學者專家在旁邊的中央圖書館研習經文，以弘揚《繁榮經》的微言大義。

可笑、離奇、荒謬絕倫、牛頭不搭馬嘴，但吉林省正正出現了這一幕鬧劇，直到《平安經》流傳網上，惹來各方批評恥笑，風向才急轉直下，官方由欣然和應賀電大作，轉而撇清關係說是他的個人行為。

賀電的官位說高不高，說低不低，身邊有群馬屁精擦鞋討好並不出奇，出奇的地方是他居然可以動員到省內龐大資源來吹捧自己，不怕太高調鬧出問題拍穿馬屁，也不怕馬屁拍得太響得罪上司。或者賀電本人，以及他的上司同事下屬們，根本覺得沒有問題，宣傳《平安經》不是甚麼醜事，更不存在拍馬屁的意味。

自知是肉麻醜事，尚且會包裝一下不會太露骨；唯獨自認為理所當然無可垢病，才會不以為恥地大張旗鼓。一個人自戀虛榮不足為奇，最離譜是省內上上下下陪著賀電一起上演「國王的新衣」，上司對涉嫌假公濟私的行為不聞不問，同事下屬還要吹捧這本《平安經》是「跨國傳世的經類大作力作」。

吉林公安廳常務副廳長賀電所著《平安經》摘圖：

+ 5 + 4 + 3

嚴查事件不應以賀電免職告終

說賀電是腐敗嗎？暫時未有官方通報，他可能是跟足程序辦足手續。說他是搞個人崇拜嗎？他又真的只是拋出了一本不倫不類的《平安經》，旨在炫耀自己官學雙修相得益彰，要上綱上線到「崇拜」二字似乎太過分。無論如何，講公務抑或講私利，吉林官場都仿似掉進「平行時空」，喪失為官行事的分寸準繩。

吉林省委現就此展開調查，賀電目前已被免職，公安廳則深切反省，承諾不會再重複犯錯。實則省方事前已有監督不力之責，事後反應亦失之於過慢，如今才自己人查自己人，已經失去公信力，中央或可不嫌事小，主動跟進以澄清吏治。

更為要者，《平安經》事件牽涉省內多個機關，問題不只出於賀電一人身上，所以即使肇事者被免職，紀檢部門仍需要嚴查到底，不可讓事情就只落得一個殺雞儆猴的結局。

即使賀電及其同夥未違國法，未犯黨紀，《平安經》事件已連累黨政機關出醜蒙羞，更突顯有些官場中人做官做得飄飄然，早就和民情民心脫節，進而沉浸於一套互相吹噓奉承的劣質官場文化，這不像違紀違法般有跡可尋便於究治，而且更根深蒂固易於積非成是。