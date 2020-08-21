【觀察】從任志強到蔡霞　中共黨內的紅二代「異見人士」

中共中央黨校已退休的女教授兼中共黨員蔡霞，因為一些被判定「出格」的言論遭受處罰，近幾日成為國際輿論關注的一位焦點人物。這場輿情風波背後究竟有何情由，蔡霞又為何被推到了聚光燈下？

不一般的蔡霞

蔡霞生於1952年，在中共中央黨校任職近40年，學術研究方向是意識形態、民主政治和執政黨建設。過去幾年間，蔡霞在公開場合與個人社交平台陸續發出了一些涉及政治的批評性聲音，例如為被開除出黨的任志強辯護，李文亮醫生去世後簽署要求言論自由的聲明，發表文章反對「港版國安法」，還曾在一個外洩的音頻裏抨擊中共修憲並把中共形容為「政治殭屍」。

2020年8月17日，中共中央黨校發布公吿指蔡霞「發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」，開除其中共黨籍，並取消相關退休待遇。蔡霞隨後接受多家西方媒體如自由亞洲電台、美國之音、《紐約時報》、《衛報》的採訪，發表其對中國政治的看法與批評。

蔡霞表達出來的觀點與許多「異見人士」並無太大差異，尤其與華遠集團原黨委副書記、董事長任志強展現出來的政治論點十分貼近。英國廣播公司（BBC）總結「蔡霞風波」引起轟動的原因是她作為「所謂正統紅二代」的身份，並稱其為「核心圈內人」。

之所以被稱為「紅二代」，是因為蔡霞的外祖父在中共成立之初就已入黨，母親、舅舅和姨媽都參加了中共領導下的軍隊。之所以被稱為「核心圈內人」，是因為她長期就職的中共中央黨校是培養中共中高層政治人物的搖籃，或者是其晉級高層的一個關鍵階梯。

另外，蔡霞被取消退休待遇的處罰以往少見，也引起了爭議。她指責此舉是「侵犯人權」，但2012年9月開始施行的《事業單位工作人員處分暫行規定》確有相關規定稱「已經退休的事業單位工作人員……相應降低或者取消其享受的待遇。」因此問題或許不在於中共中央黨校是否有權取消其退休待遇，而在於為何只有蔡霞被取消退休待遇，以及她的行為是否足以觸動相關規定界線。

矛盾的中共黨員身份

蔡霞風波還引出了另一個問題，即她作為一名黨員，甚至是一位「紅二代」，卻發出了與其所在黨組織分歧巨大的觀點言論，甚至比許多非黨員的「異見人士」還要強硬激烈。蔡霞如此，作為中國商業部原副部長任泉生之子的任志強也是如此。讓很多人不解的是，他們身處中國體制內部深層，更多享有體制內的便利和利益，為什麼還會屢屢批評中共，甚至態度如此強硬激烈呢？

這至少說明中共黨內並非思想統一的鐵板一塊。中共已是一個擁有9千多萬黨員的規模龐大的組織，一方面都有作為組織集體的共同理念和規矩，另一方面又龐大、多元和鬆散。組織者強調紀律和義務，個體追求自由和權利，雙方之間的這種矛盾關係在任何組織體系中都無法免除，從中共成立之日起便出現了，也一直延續到進入21世紀後江澤民、胡錦濤和習近平作為中共最高領導人的任期之內。

中共已故領袖人物毛澤東曾稱，「黨外無黨，帝王思想。黨內無派，千奇百怪。」中共9千多萬名黨員分布在中國960多萬平方公里的土地上，身處不同的工作崗位，擁有不同的經歷、知識和人際關係，在中共黨內亦有差異巨大的角色定位。

絕大多數普通黨員已經與中共黨外普通民眾無異，直接接觸到中共政治局常委的概率幾乎為零，對其認知都是信息加工、光線折射之後形成的一種模糊印象。即使早年有過直接接觸，「士別三日」也當「刮目相看」。如果還以對方年輕甚至年幼時候的「吳下阿蒙」印象來評判當下位高權重者的作為，實無異於「刻舟求劍」了。

當然，一國的社會公民都有關注國事、發表政見的權利，執政者也應當為其提供適當的渠道平台，並抱持接受批評，甚至是接受一定程度的不當批評的寬容。

而中共黨員一方面是國家公民，同樣擁有發表意見的權利；另一方面也該遵守其曾宣誓加入的組織的規矩限制，這一點應當是沒有爭議的。而對他人進行人身攻擊或尖酸辱罵，無論如何都是不應該的。

在美國，2011年一位著名政治評論員馬克·霍爾珀林（Mark Halperin）在直播節目中辱罵時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）而被公司停職。2010年一名17歲的英國青年向白宮發送了一封辱罵奧巴馬的郵件，美國聯邦調查局（FBI）隨即介入，並宣布終身禁止該青年進入美國。

蔡霞何以如此

中國一些官方媒體有意強調蔡霞當前已經身在美國的事實，以及她成為西方媒體追捧的「異見人士」時中美關係已然相當緊張的背景，或將給蔡霞打上一個「背叛者」的符號。美國《紐約時報》對她的採訪也稱，「她說，她支持特朗普（Donald Trump）政府在貿易和其他問題上對中國政府採取強硬的立場，儘管她對特朗普政府的某些做法存在顧慮。」

相比於蔡霞當前令人費解的一些做法和選擇，她在早前的思想變遷和心路歷程更容易理解一些。據蔡霞本人介紹，她在中共中央黨校工作時，有即將晉升副部級的官員聲稱造成10人死亡的天津薊縣大火是「那麼個小事情」，遭其喝斥「人命關天的事情你們認為是小事，社會當然認為它是大事，我們對老百姓的生命有沒有基本的感情？」還有一次是在2002年前後，有一位市委招待所所長抱怨農民把官員自行車砸壞一事時稱「農民就是刁民」，遭蔡霞反問「在座的哪個祖上不是農民？」

中共中央黨校已退休的教授蔡霞被開除黨籍並取消退休待遇。（中新社）

在中共體制內以如此不客氣的態度表達批評意見，顯現了蔡霞的心直口快的一面，或許正是其作為「紅色後代」所繼承的一種遺風，在以往官僚主義、形式主義、享樂主義和奢靡之風充斥的體制內尤其顯得珍貴。

不過在過去幾年，中共對官場進行強力反腐和並整頓風氣，整體面貌已有所改觀。而令蔡霞感到不滿的地方則不再是官場「四風」問題，而是普通黨員權利，尤其是言論方面「自由」問題，以及更深層次的「民主」問題。。

據《南方人物周刊》報道，「她（蔡霞）後來逐漸由意識形態研究轉向民主政治轉型」。2008年到西班牙考察並研究西班牙政治轉型後，蔡霞「陷入了長達半年的焦慮當中」。2011年開始，她與北京市某街道合作開展了民主實踐。

另據《紐約時報》報道，蔡霞對中共的信心徹底破滅是2016年中國地方當局對雷洋之死的處理。雷洋涉嫌嫖娼，在被警方拘留期間意外死亡。事件一度引發輿論怒火，蔡霞稱「雷洋那個事件讓我徹底的絕望了」。

在雷洋事件之前，蔡霞還曾為因嫖娼被抓的同為紅色後代的薛蠻子、被指「造謠大師」的秦火火鳴不平。此後蔡霞又為被指「妄議中央」的「紅色後代」任志強做辯護。因此蔡霞呈現在輿論場中的，是一個「自由派知識分子」、「批評者」的角色。

但與很多「異見人士」不同的是，蔡霞與任志強都是中共資深黨員，在中國政治體制中擁有一定的資歷與聲望。如果說任志強只是個例，而蔡霞的出現則難免令人對中共黨內「異見人士」數量多少有所疑惑。不論如何，從目前形勢來看，蔡霞風波對中國時局的影響仍然十分有限。