美國封殺中國科研留學生　北京為何選擇冷靜以對？

美國國務院發言人於9月9日表示，截至9月8日，美國已撤銷逾1000名中國人的簽證，阻止相信跟中國軍方有關聯的學生和研究員入境。部分被取消簽證的留學生自發對情況進行匯總統計，發現許多被取消簽證者畢業於與國防科技研發相關的大學。 此外，有部分被取消簽證者雖然本科院校與國防無關，但其畢業中學則屬於國防科技院校附屬中學，他們也疑似因此遭到波及。

美國劍指科研留學生「一石三鳥」

就這一招撤銷中國人簽證，華府達到「一石三鳥」的效果：延續「脫鉤」政策，發出「中國乃敵國」的訊號，互動方式改為「有罪假定」，事事往最壞處作準備；明示中國國民如與官方機構扯上關係，人生路途將會少一選擇，變相切割分開中共與中國人民；阻截人才獲取美國知識的門路，並減少菁英群體流向中國科創產業，以期遏制中國發展。

美國攻勢一浪接一浪，而且有一整套通盤計劃，分進合擊，中方就此主要還是兵來將擋水來土掩，守多於攻，最明顯是美國對華為步步進逼，封殺名單定期納入更多中資巨企，可是傳聞多時的中國版封殺名單仍只聞樓梯響，一直遲遲未有出爐面世。

這亦是不難理解，因為講到綜合國力，美國仍是世界第一，單講對付留學生一事，美國趕走中國籍科研學子是一回事，而中國如對等趕走美國籍學生又是另一回事，同一行為出自不同國家之手，成效與觀感大有不同。

儘管如此，中方的戰略定力除了是有鑒於實力對比，也是對決策時機的判斷，始終臨近美國總統大選，現屆美國政府大打「中國牌」亦是意料中事，若果北京事事要隨美方的選舉策略起舞，兩國關係陷入幾近失控的惡性循環，到時候即使白宮在來年換了主人，對華政策轉趨緩和，那修復的成本和時間亦會大大增加。

或專門針對中共擬定政策法規

北京等大選結果就不過兩個月的事，而如特朗普敗選，新總統來年1月就上台，現時看來是狂風暴雨式的連環攻勢，就會變做現屆政府臨落台前的最後攻勢，本來就毋須心急抓狂。

短期而言，美國撤銷中國人簽證，中國可以做的事並不多，貿然升級觸及商貿往來就只會將事情鬧得更大，正中特朗普政府下懷，反正過去半年以來，美方不單於經貿科技戰咄咄進逼，華為包圍網愈收愈緊，關稅戰仍未休止，兼且還觸碰港台疆南海之類中方「核心利益」，試探北京底線，相比之下撤銷簽證是美國內政之餘，更不見得要過度反應了。

今年4月，美國共和黨參議員卡頓（Tom Cotton）已提議，中國留學生不應該在美被允許研習STEM範疇。（美聯社）

長期而言，中方不見得真的幻想僅是「美國一些政客」危害兩國關係，也不會預期換了拜登當總統，兩國角力就會自動煙消雲散。從這一點來看，撤銷簽證是可預期、小劑量卻又意義深遠的一擊，預示美國可於宏觀政經層面攻擊北京，也試圖於微觀政策層面引導中國國民的想法和行為，未來可能會發展出一套專門針對中共的政策法規，企圖削弱政權的民心基礎，並降低其動員社會資源的能力。

以現時美國全方位進攻圍堵來說，北京唯有盡力開拓國際空間，以突破科技封鎖，並且爭取時間以掌握核心技術，以免不斷重複寸步難行的困境。當然，最重要還是建立經濟富足、財富公配公平、社會公義伸張的社會，那麼即使外部力量怎樣離間分化都不會奏效。