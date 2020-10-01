【中企海外求生】「聯想帝國」的選擇：柳傳志走錯了嗎？

40歲才開始創業，一手締造了「聯想帝國」的柳傳志，在中國是一位旗幟性的人物，甚至有「商界教父」之稱。

中國著名企業家、聯想集團創始人柳傳志在北京的辦公室內。（新華社）

柳傳志商業故事的與他的聯想集團，都是起自中國改革開放之初，其引人注目的人生走向與聯想集團的發展史，也被視為中國企業成長和出海路徑的一個代表，對於中國企業發展極具參考意義。

1994年的那一場爭執和選擇，是柳傳志和他的「聯想帝國」的一個轉折點。

「教父」柳傳志

出生於1944年的柳傳志在1966年畢業於西安軍事電訊工程學院（現西安電子科技大學），曾在中國國防科工委十院四所和中科院計算所從事科研工作。1984年，在改革開放春風拂動，中國興起創業下海浪潮之際，柳傳志所在的中科院技術研究所投資20萬元人民幣、11名科技人員創立「中國科學院計算所新技術發展公司」。

柳傳志是該公司的創始人之一，後曾任總經理、總裁之職。1989年，公司名稱更改為「北京聯想計算機集團公司」。歷經30餘年發展，聯想已是一家走出中國，在全球市場打出名頭的科技公司，主營筆記本電腦、一本機、台式電腦、服務器、手機、平板電腦等產品。

1996年起，聯想電腦銷量位居中國大陸市場首位。2013年起，聯想成為全球第一大個人電腦生產商。自2014年至2015年度開始，聯想銷售收入穩居400億美元之上。

以此來看，聯想可稱得上是一家「成功的企業」。藉助中國改革開放的政治環境與官方資源支持，聯想利用中國土地、勞動力等生產要素成本低等優勢，參與國內國際市場，購買和引起國際先進技術，實現電子科技產品的大規模生產，降低了產品價格，提高了電腦在中國社會的普及率，在中國人快速地跟上信息革命時代的過程中推了一把力。

柳傳志本人亦在2018年12月18日慶祝改革開放40周年大會上，獲得改革先鋒者稱號，被譽為「科技產業化的先行者」。

除此之外，率先打出名堂的柳傳志在中國商界樹立起了一面旗幟，帶動了很多後進者的成長。中國小米科技創始人雷軍年少成名，他曾在接受採訪時稱，「我是花了很長時間學習柳傳志的，學習他管公司的方法以及他的思想、境界、方法論等，我是很認真學習柳傳志的一些想法。他在中關村影響了很多企業家和創業者。」

阿里巴巴創始人馬雲也對他有過很高的評價稱，「中國有柳傳志，不亞於世界上任何一個了不起的企業家，任何一個企業界的教父。他就是我們中國企業界的財富，是我們企業界的榜樣。」

2008年，聯想與中國科學院合辦「聯想之星創業CEO培訓班」。該「培訓班」旨在培訓創業者，傳授聯想的創業、管理和投資經驗。截至2019年，累計培訓人數超過1千人。

被馬雲稱為「教父」的柳傳志還創辦了一個中國企業家俱樂部「泰山會」。該組織匯聚了大量中國企業家，包括萬通集團馮侖、泛海集團盧志強、復星集團郭廣昌、巨人集團史玉柱、百度李彥宏、段永平、橫店集團徐文榮、華誼兄弟王中軍等人。由此出現一個中國商界精英群體組織，而作為其創始人的柳傳志在其中享有很高的聲望。

不過，聯想的發展也並非一帆風順，而是經歷過多次危機與波折。早年一場事關戰略方向的巨大爭執，決定了聯想後期數十年的命運，而且一直影響至今，不時引來人們的思考。

爭議人物倪光南

在聯想的發展史上，有一位不得不提的元老級人物——倪光南。

倪光南是柳傳志在中科院計算所的同事，但其科技水平似比柳傳志更高。1983年，倪光南放棄加拿大高薪返回中國，隨即被柳傳志邀請加入聯想。在聯想起步之初，倪光南的加入至為關鍵。3年內，以倪光南為主連續研製出8種型號的「聯想漢卡」，更新了3個版本，形成了一套功能齊全的「聯想式漢字系統」，使得聯想站住了腳根。

然而時至1990年代，當聯想產品的銷售額問鼎中國大陸市場之際，全球計算機產業進入寒冬，中國大陸也將放開其國內市場，允許國際競爭對手入場。聯想內部則出現了裂痕，因為在研發路線上產生了意見分歧。倪光南主張側重於技術研發，柳傳志則力主市場先行，因此產生了比較激烈的矛盾。

倪光南被評為1999年中國十大IT風雲人物。（VCG）

此番相爭，被外界解讀為「技術派」與「市場派」，或者「技工貿」與「貿工技」路線之間的一次決鬥。所謂「技工貿」，是指先開發新技術、新產品，加工生產以後進行銷售，實現新技術、新產品所帶來的豐厚利潤。「貿工技」則是指先做生意，實現一定的原始積累，求得生存，然後開發新技術、新產品，並進行銷售，找到新的利潤增長點。

結果，1994年，柳傳志勝出，倪光南出走。聯想內部統一思路之後，開始在市場和營銷的道路上發足狂奔，很快鞏固了優勢，甚至在全球市場確立了佼佼者的角色。

1997年，聯想與微軟簽訂知識產權協議後，聯想MFC激光一體機問世；2004年，聯想收購IBM全球個人電腦業務（不包含台式機硬盤業務），2005年再併購IBM的PC事業部；2014年，聯想以29億美元收購摩托羅拉移動……以「買買買」的方式獲得別國先進技術，成為維持聯想運作必不可少的支柱。

柳傳志的耀眼成就，是否證明了倪光南的錯誤呢？在很多人看來，當年兩人的那場爭執，勝負至今未分。或者說，不能以簡單的誰勝誰負的視角來看。

柳傳志「貿工技」路線很快確立並擴大了聯想在中國大陸和全球電腦市場的優勢，其餘電腦廠商則紛紛為其讓道。「技工貿」路線則存在風險。如果柳傳志沒有採取「貿工技」路線，沒有建立起技術優勢，又被其他生產電腦企業搶佔先機，可能也會成為其他採用「貿工技」路線企業成長路上的犧牲品。

但在如今，移動通訊方興未艾，電腦市場已是「明日黃花」。再加上國際市場風雲變幻，中美貿易戰硝煙瀰漫，不掌握核心技術的聯想無異於將自己的生死交於別人手中，抗風險能力堪憂。

與此同時，缺少官方資源等先天優勢的民營企業華為技術有限公司通過「技工貿」路線，不論是技術還是營收，都已實現了對聯想的超越，未來前景更是難以限量。這可能才是當年倪光南所追求的聯想的未來。

只是在另一方面，像華為一樣經過大浪淘沙最後勇立潮頭的企業，畢竟是少數。即便當年聯想也走華為的「技工貿」路線，能否成功還很難說。在意外到來的中美貿易戰背景下，當華為遭遇美方打壓之時，缺少核心技術的聯想反而避過了中美貿易戰的鋒芒，或許正顯現了柳傳志的生存智慧。

可見，僅對聯想這家企業和柳傳志個人而言，一路成長至今，自然有其特殊之處，也是歷史環境使然。個人的功過得失實在難以認定。